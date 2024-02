"Gran Hermano": la dura sanción para Isabel y las tensiones dentro de la casa

Sin caer en la tentación, el jugador notó que su compañera estaba violando una de la regla de no compartir información de lo que sucede afuera e intentó esquivar la situación para no quedar comprometido y ser sancionado . “No te metas en quilombos. Vos no hagas nada, por las dudas. Hay mucha de la info que tenés vos es un arma de doble filo”, expresó.

Para sumarle faltas a Isabel, la producción compartió otro clip en el que la mujer mantiene un diálogo junto a Juliana y Catalina en el que realiza otros gestos con las manos en reiteradas ocasiones, además de que luego asegura que mantuvo una pelea con Cata fuera de la casa, aunque este hecho fue de menor gravedad que el anterior mencionado.

“Dos cosas. “Nos peleamos” es algo que puede salir inconscientemente, no todo es lo mismo. Lo que es grave es lo que dice en su charla con Lisandro y el Chino. Licha trata de salvarla, por eso no va a ligar. “No todo es lo que parece” es ella que está jugando con el otro grupo y quiere hacerle entender que sigue siendo su amiga, no está todo mal. Ella rompió un código tremendo. No es echada porque no tiene una sanción previa, pero lo que hizo fue grave y va a tener una sanción grave porque es una estafa al juego”, afirmó del Moro.

La sanción para Isabel fue comunicada ante toda la casa y generó un debate entre los jugadores. Finalmente, la participante quedó nominada para la placa de eliminación de este domingo pero además no podrá nominar ni ser salvada por el líder de la semana. “Esta es la última advertencia”, concluyó Gran Hermano.

Por otro lado, la noche de este martes definió el liderazgo dentro de la casa para esta semana, con una prueba de velocidad, memoria y destreza. Los jugadores debieron ingresar en un laberinto para tomar una pelota y salir en el menor tiempo posible. El ganador de los beneficios fue Nicolás, quien logró ser líder por primera vez desde el comienzo del reality.

En tanto, las discusiones dentro de la casa, con una fuerte pelea entre Juliana y Lisandro que parece aumentar los niveles de tensión, y la sanción a Isabel provocaron que el último “congelados” de la primera etapa, que le correspondía a Virginia, sea postergado para el próximo jueves. Para ello, sus dos hijas ya se encontraban en el estudio para ingresar a la casa pero deberán esperar dos días más.