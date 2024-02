"Gran Hermano": quedó formada la placa, entre traiciones y sanciones

Mientras tanto, muchos hablaron, durante su paso por el confesionario, de su desconcierto ante el aparente juego a dos puntas de Isabel desde su reingreso. “El ingreso de Isabel me tiene desequilibrado, estoy bastante mal y sumado ayer a la situación que me tuve que bancar con Julia, que me vino a gritar en la cara, Isabel avalando todo eso. Sinceramente cuando entró yo esperaba a mi amiga que se fue, y ayer a la mañana cuando pasó lo que pasó, que la sancionaron, yo esperaba una explicación de por qué tanta distancia, tan rara”, aseguró Lisandro, sobre la vuelta de quien había sido su aliada en la primera etapa del juego