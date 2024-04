"Gran Hermano": Quién es Anto Pane, la influencer que podría ingresar al reality

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porqueTTarg/status/1749569468680839450&partner=&hide_thread=false "Anto Pane":



Porque se encontró con Alfa de Gran Hermano en Mar del Plata y hasta se dieron un beso.pic.twitter.com/li7ahoO9Df — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 22, 2024

El resto de los jugadores se mostraron atónitos, y le preguntaron a Furia y Emmanuel quién es Anto Pane. El mismo interrogante se sembró en los usuarios de redes sociales, quienes lograron que el nombre de la influencer se convirtiera en tendencia.

Quién es Anto Pane, la influencer que podría ingresar a la casa de "Gran Hermano"

Antonela Pane se ha convertido en una figura de las redes sociales, cuyas desopilantes ocurrencias se hacen virales casi semanalmente. Ya sea por su contenido subido de tono, sus aventuras en los boliches, sus polémicas declaraciones o algún nuevo romance. Dentro de esa lista se encuentra Walter "Alfa" Santiago, uno de los ex participantes de "Gran Hermano".

El comienzo de la joven de 27 años en el mundo mediático está muy relacionado al reality show en cuestión. En ese sentido, el primer "viral" de Anto Pane fue su casting para la edición del año 2015 de "Gran Hermano", cuando la influencer tenía solo 18 años. No obstante, nunca logró ser seleccionada para el certamen, aunque lo intentó año tras año.

Sin embargo, Pane tuvo la capacidad de saltar a la fama sin haber pasado por ningún medio tradicional. En ese sentido, se hizo conocida por ser una de las primeras vendedoras de contenido erótico en Argentina a través de la plataforma de Only Fans. Actualmente, la joven cosecha más de medio millón de followers en su cuenta de Instagram.

Por la imagen que subió a su cuenta de Instagram. pic.twitter.com/GZjIV76qrP — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 24, 2023

Además de ser influencer de contenido erótico, Anto Pane ha tenido varios "virales" que le dieron cientos de miles de clicks en las redes sociales. Los hits de la joven son variados, desde la vez que hizo topples en un balneario en Mar Del Plata, hasta cuando afirmó que "sueña con ser presidenta" y que Eva Perón es su "ídola". En sus redes sociales, se reconoce como "artista pop conceptual", lo que puede explicar sus múltiples facetas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/pane_antonela/status/1744154944607793488&partner=&hide_thread=false Muchos de ustedes no entienden: no soy un gato, soy una artista pop conceptual — Antonela Pane (@pane_antonela) January 8, 2024

La reacción de Anto Pane sobre su supuesto ingreso a "Gran Hermano"

Este miércoles, cuando Antonela Pane vio que su nombre se había convertido en Trending Topic en la red social X, ex Twitter, a partir a las declaraciones de Furia y Emmanuel en "Gran Hermano", Pane tuvo que salir a aclarar la situación, y le explicó a sus seguidores que no tiene ningún interés en participar del reality, sino que quiere producir un certamen propio.

"Me encanta Furia, desde que empezó el reality me nombró cincuenta veces", expresó la influencer y agregó, tajante: "La amo, me encanta, pero no entraría ni en pedo a Gran Hermano. Ya está supérenlo. No tengo 18. Ahora estoy más por el lado de producción, haría mi propio reality. Hoy estoy para más, sin desmerecer el juego que está buenísimo".

"Esta edición me aburrió, solo me gustaron Furia y Emma Vich. Del resto ni sé el nombre", completó Pane, fulminante con el resto de los participantes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ilvswifts/status/1775700454741086688&partner=&hide_thread=false furia y emma diciendo que entra Anto Pane y celebrando ajsjsjsjs si ellos supieran que ella los ama pic.twitter.com/mSxZNqncfH — ‘ ts (furia explosiva) (@ilvswifts) April 4, 2024

Sin importar las declaraciones de la influencer, las redes sociales explotaron con la posibilidad de su ingreso. "Furia y Emma diciendo que entra Anto Pane y celebrando, si ellos supieran que ella los ama", afirmó una usuaria en X, junto a un video viral de la vendedora de Only Fans. "Si entra ella, van a tener 90 puntos de rating", expresó otro cibernauta.