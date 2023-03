"Gran Hermano": el rosarino Tomás Holder volvió a la casa y generó polémicas 

Durante el reingreso de los primeros tres eliminados, el ex participante fue fiel a su estilo provocador. Rompió las reglas e incomodó a Nacho con preguntas difíciles.

Más tarde, cuando todos estaban sentados a la mesa, literalmente con la camiseta puesta en apoyo a cada finalista, Holder incomodó a Nacho con una pregunta difícil. “Con esta te mato”, advirtió, antes de interrogar: "¿Es verdad que sentías más atracción por Martina que por La Tora?", en referencia a Lucila, la participante recientemente eliminada con quien Nacho sostiene. Todos, sobre todo Martina, reaccionaron con incomodidad. Nacho respondió tranquilamente que no, y Martina agregó: "Si no, hubiésemos chapado".

Holder fue el primer eliminado del juego. Su estrategia, desde el comienzo, fue armar el grupo de “Los Monitos” integrado por Martina, Juan Reverdito y Nacho, con una manera agresiva de interactuar con los demás. La movida le salió mal porque rápidamente se ganó el desprecio de la audiencia que lo dejó afuera en la primera nominación.

Santiago del Moro habló de la detención de Marcelo Corazza

Tras la detención del ganador de "Gran Hermano" 2001, Marcelo Corazza, en el marco de una causa de trata de personas, corrupción de menores y abuso, Telefe emitió un comunicado en el que informó la decisión de la empresa de suspender "preventivamente" al acusado hasta tanto "la Justicia clarifique esta situación" y añadió: "Esperamos y abogamos por el rápido esclarecimiento de los hechos".

Corazza integra el equipo de producción de la edición 2023 del reality, lo que obligó a que este lunes por la noche en "El debate de 'Gran Hermano'" el conductor del envió, Santiago del Moro, se refirió al incidente: lo primero que aclaró es que no conocía al detenido más allá de habérselo cruzado en el estudio alguna vez y añadió: “Tengo las mismas preguntas que ustedes. Les pregunté a algunos trabajadores del canal y estamos todos en shock, imagínense que trabajaron tantos años juntos acá”.

Del Moro explicó, asimismo, cuál era el rol de Corazza en la producción del programa: “Él solo era una de las personas que ubicaba a las personas que vienen al programa o cuando salen los participantes después de dejar la casa”, y para despejar dudas aseguró que el ex ganador de "Gran Hermano" no es el "Gran Primo", una de las voces que habla con los participantes confinaos en la casa más famosa de la televisión cuando no está la "Big Brother".