"Gran Hermano": cómo fue el reencuentro viral de las perritas Mora y Caramelo Las cachorras volvieron a verse después de varias semanas de separación, y el video causó revuelo en las redes. 29 de marzo 2023 · 12:09hs

Mora y Caramelo, las dos perritas adoptadas en "Gran Hermano", se reencontraron fuera de la casa.

El reality llegó a su fin, y Marcos se consagró como el gran ganador. El salteño fue el último en salir de la casa, pero no lo hizo solo: se fue con Morita, una de las dos cachorras adoptadas que estuvieron a cargo de los participantes durante la convivencia. Caramelo se había ido unas semanas antes junto a Romina, que quedó afuera poco antes de la final. En ese momento, el apuro de la eliminación hizo que las perritas no pudieran despedirse. Los videos de Mora buscando a su hermanita por la casa y llorando conmovieron e indignaron a los fanáticos.

Apenas Marcos salió de la casa como campeón del certamen, Morita fue llevada con el veterinario del programa, Gustavo González Marín, que había estado a cargo de supervisar el bienestar de las cachorras durante su adopción. Él fue el encargado de compartir en redes el video del reencuentro entre las dos perras, jugando y corriendo felices. Otra vez, el registro suscitó la emoción de los seguidores.

Durante las primeras participaciones de Marcos en el debate de “Gran Hermano”, en el cual también están presentes ex compañeros y panelistas, salió el tema de Mora y Caramelo, y la segunda inminente separación que las espera. El salteño, en otro gesto de bondad, aseguró que cree que deberían estar juntas y que él no tendría problema en adoptar a las dos. Sin embargo, dijo que si Romina quiere quedarse con Caramelo, él estaría dispuesto en que Mora se quede con ella. El panel aprovechó el momento para disparar contra la ex diputada: "Es política, seguro se la queda".

https://twitter.com/therealbuni/status/1640906720686882819 Marcos: prefiero que morita y caramelo estén juntos y no sufran

Romina: no te voy a dar a caramelo

Ceferino: "y no si es politica" JSJAJSAJJSA pic.twitter.com/hpJVJ6ucDL — ElBuni (@therealbuni) March 29, 2023