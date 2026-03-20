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"Autopistas sin barreras" en Buenos Aires: cómo evitar las multas

La empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (Ausa) se encuentra en el tramo final de las obras de peajes automáticos en la Ciudad de Buenos Aires

Fermín Sánchez Duque

Por Fermín Sánchez Duque

20 de marzo 2026 · 17:45hs
Autopistas sin barreras en Buenos Aires: cómo evitar las multas

Las “autopistas sin barreras” ganan terreno en el país y son la novedad en la Ciudad de Buenos Aires, donde las cabinas dejarán de existir y los conductores dejarán de pagar en efectivo. Desde la empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (Ausa) confirmaron que a partir del 1º de mayo todos sus tramos funcionarán bajo esta modalidad.

“Ausa comenzó la transformación en 2017 hasta llegar a las autopistas sin barreras de cobro electrónico. Hubo una migración en la tecnología de los peajes para que el cobro sea automático”, señaló Roberta Ramos Oromi, gerente de Comercial y Producto de Ausa, en diálogo con La Capital.

Al respecto, confirmó que trabajan en “el último tramo en la autopista Dellepiane” para terminar las obras a finales de abril. Por eso, todos los vehículos que circulen por las autopistas de esta empresa, encargada del mantenimiento y la explotación de las autopistas dentro de los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán estar adheridos al TelePASE.

Según detalló Ramos Oromi, “la adhesión es sencilla y puede hacerse de manera presencial en las oficinas de Ausa o de manera online a través de la web de TelePASE”. Por otro lado, aclaró que “si no está el dispositivo a mano, se puede tener una preadhesión que se llama TelePASE por patente, donde la chapa queda registrada junto a los datos personales y medio de pago”.

Telepase Ausa peaje sin barreras
Los peajes sin barreras buscan simplificar el tránsito en las autopistas.

Los peajes sin barreras buscan simplificar el tránsito en las autopistas.

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Quienes no tienen el TelePASE no están autorizados a viajar por las autopistas de la ciudad, obviamente las relacionadas a Ausa”, afirmó, pero detalló: “Se usa el mismo TelePASE que para todas las rutas, con el mismo servicio”.

Una movilidad “más ágil”

“Todas las autopistas están yendo camino a un sistema de pago electrónico”, enfatizó Ramos Oromi, y añadió: “No tener barreras ayuda a mejorar la circulación, la seguridad y a limpiar la ciudad”.

La gerente de Ausa explicó que esta iniciativa llevará a evitar una importante cantidad de accidentes que se producen en los peajes ante la acumulación de vehículos y las demoras de los pagos en efectivo.

A su vez, valoró que esto promueve una ciudad “más limpia”, gracias a que se evitarán grandes cantidades de “emisiones de gases de carbono en el freno y aceleración de los vehículos”. Ramos aseguró que la iniciativa “no es nada más por una cuestión electrónica”, sino que “realmente ayuda a cambiar el ambiente en las autopistas”.

“Yo creo que ganan todos. Se busca siempre una mejor forma de transitar. Somos la autopista que más tránsito tiene, todas estas pequeñas medidas ayudan a ir camino a una movilidad más ágil y más tecnológica”, concluyó.

Qué pasa con los conductores que no tienen el TelePASE

En caso de que un vehículo pase por estos peajes automáticos sin estar adherido, recibirá una multa. “Si utilizas las autopistas y estás dentro del mismo día, deberás asociarse a TelePASE. Si en el momento de la pasada -por el peaje- no tienen el pase, son punibles de una infracción”, remarcó la gerente.

Para los casos de quienes cometen una infracción, Ramos Oromi reveló que Ausa realizó un acuerdo con la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI), encargada de hacer el cobro de las infracciones, en la que permite que dichos conductores puedan abonar con un 50% de descuento si se adhieren al TelePASE en ese momento.

“Si no estás adherido y te pusieron una multa, podés adherirte en ese momento al TelePASE y abonar la infracción con la mitad del descuento”, cerró la gerente de Ausa.

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