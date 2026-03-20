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Midachi vuelve con un show despedida: cuándo vienen a Rosario

Uno de los clásicos del humor argentino regresa a los escenarios para un último encuentro con su público

20 de marzo 2026 · 14:00hs
El trío santafesino Midachi vuelve a los escenarios para una gira despedida

El trío santafesino Midachi vuelve a los escenarios para una gira despedida

Midachi, uno de los fenómenos humorísticos más icónicos de la Argentina, anunció su regreso a los escenarios para una despedida histórica. El trío santafesino integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato se presentará en Rosario el 3 de octubre en Metropolitano (Junín 501).

Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma TurboEntrada. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

Nacidos en Santa Fe, Midachi trascendió generaciones con un humor popular, cercano y profundamente identificado con la cultura argentina. A lo largo de su trayectoria, conquistaron teatros, estadios y pantallas, batiendo récords de convocatoria y convirtiéndose en un clásico del entretenimiento nacional.


>> Leer más: La historia de Midachi: un gran éxito del humor dividido por la política

Estos shows marcarán el reencuentro final con su público, recorriendo los personajes, sketchs y momentos más emblemáticos de su carrera. “Midachi vuelve porque hay historias que no cierran solas. Porque hay risas que todavía resuenan en la memoria de la gente y merecen un último abrazo”, anunciaron.

Vale recordar que Midachi se separó por primera vez en 2011, tras treinta años de camino compartido. Después, tuvieron un breve regreso en 2019 y volvieron a separarse en 2023. En esa ocasión, Del Sel y Volpato siguieron adelante con espectáculos reemplazando a Brieva por Pablo Cabaleiro, más conocido como El Mago Sin Dientes.

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