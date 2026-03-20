La Capital | Ovación | ajedrez

Rosario será la ciudad con más cantidad de jugadores de ajedrez en el Campeonato Argentino de Menores

La Asociación Rosarina de ese deporte estará representada por 50 competidores. "Apostamos a que puedan desarrollar su mejor ajedrez", dicen en la entidad

20 de marzo 2026 · 15:34hs
Unos 500 chicos de entre 8 y 20 años participarán del Campeonato Argentino de Menores de ajedrez. Rosario tendrá 50 jugadores.

Rosario Noticias

Unos 500 chicos de entre 8 y 20 años participarán del Campeonato Argentino de Menores de ajedrez. Rosario tendrá 50 jugadores.

Cincuenta ajedrecistas de entre 8 y 20 años representarán a la Asociación Rosarina de Ajedrez en el próximo Campeonato Argentino de Menores que se realizará del 2 al 5 de abril en Villa Martelli. El evento es el más importante del año para los jóvenes deportistas y reunirá a unos 500 participantes de todo el país, entre hombres y mujeres.

La delegación rosarina será, además, la más numerosa de todas las participantes, superando incluso a la Federación Metropolitana, que nuclea a los jugadores de Ciudad de Buenos Aires. “La idea es que el ajedrez sea un juego masivo. Y diría que, para destacar del resto, somos por antonomasia la asociación que más busca eso de poder garantizar que más niños y niñas lo jueguen”, comentó el presidente de la Asociación Rosarina de Ajedrez, Fernando Acevedo, a la hora de explicar que este número no es casualidad.

“Para nosotros, además de la cantidad, es importante la calidad. Apostamos a que en cada una de las categorías los pibes puedan competir, que puedan jugar al mayor nivel posible. Es una aspiración no solamente que vayan cincuenta chicos, sino que en cada una de las categorías los chicos vayan a tratar de jugar al mayor nivel posible y desarrollar sobre todo su mejor ajedrez”, agregó Acevedo.

Leer más: Newell's recupera futbolistas de cara al choque del sábado ante el Gimnasia mendocino

Cómo se clasificaron para el Campeonato Argentino de ajedrez

Los representantes de la Asociación Rosarina de Ajedrez lograron la clasificación por haber llegado a las finales del Grand Prix Infanto Juvenil, el torneo que organiza a lo largo de todo el año en diferentes etapas. De hecho, como estímulo, la política de la entidad es becar con el pago de la inscripción a los nacionales a los ganadores de las distintas categorías del Gran Prix.

“Por suerte, lo podemos solventar. Además, para nosotros es una inversión. El solo hecho de hacer el juego masivo no solamente es bueno deportivamente, sino que a la larga termina siendo autosustentable para la política deportiva y eso genera un andamiaje económico. También llama la atención de las autoridades políticas que cuando ven número y cuando ven que genera cosas esta política pública lo que hacen es dedicarse a invertir. Entonces es mucho más fácil ir a tocar puertas”, destacó Acevedo.

Leer más: "Argentina es bicampeón de la Finalissima porque España no se presentó", dijo el presidente de la Conmebol

Rosario, cuna de campeones

Más de la mitad de los jugadores de la Asociación Rosarina son parte, además, de la Escuela Interdistrital de Entrenamiento Intensivo (EIEI) que depende del Programa Municipal de Ajedrez. La EIEI ya tiene varios campeones en su currículum, aunque el profesor Fernando Martínez Dorr, coordinador de la Escuela, es cauto a la hora de hablar de pensar en resultados y reconoce que el Campeonato Argentino es el cierre del proceso de aprendizaje de los alumnos en el último año.

“La idea es que los jugadores puedan ir encontrando sus objetivos. Y entonces cuando ellos entienden que hay un proceso y que las cosas no se consiguen porque sí, ni de buenas a primeras, creo que puedan sobrellevar mejor lo que pase en el torneo. Su preparación es lo más importante, así que tratamos de hacérselos visualizar por ahí, lo que no quita, por supuesto, las frustraciones o los deseos de ellos de obtener un buen resultado deportivo”, contó Martínez.

El trabajo con una psicóloga

En un deporte individual como el ajedrez, donde la fortaleza mental es clave para afrontar varias partidas en solo cuatro días, como ocurre en los Campeonatos Argentinos, Martínez recalca el trabajo que se hace desde la EIEI con la psicóloga Deportiva Pamela Parma, quien siempre forma parte de la delegación en este tipo de torneos. “El trabajo con juveniles es muy complejo porque hay que tener en cuenta muchísimas aristas. Creo que algo muy positivo es que en el entrenamiento intensivo de la EIEI es tener a disposición una profesional en psicología deportiva que nos pueda guiar en todas estas cuestiones que son muy complejas con los adolescentes y con los niños por debajo de los doce años", se explayó.

Y añadió: "Por más que nosotros sepamos y se lo transferimos a las familias de esas niñas y niños que hasta los doce años tiene que priorizarse la cuestión lúdica, es muy difícil salirse de la presión social de los resultados“.

Otra de las características que tiene la “Escuelita”, como cariñosamente llaman a la EIEI, es el gran sentido de pertenencia: se ve en el trabajo conjunto que hacen los profesores, los jugadores y sus familias. “Casi que no hay ninguna delegación que tenga los condimentos que tiene la nuestra, y es que las familias se unen para conseguir objetivos en común, se alojen en conjunto, diagramen la alimentación de los chicos. No digo que la otra gente no trate de darse una mano, pero en general, en el ajedrez, al ser un deporte individual, están todos más dispersos. Nosotros hace más de veinte años que viajamos a los campeonatos argentinos y siempre nos dicen lo mismo. A las otras personas del país les gustaría tener una delegación como la que tenemos nosotros, porque nos ven siempre juntos, tomando mate, hablando y apoyando a los chicos en lo que necesiten”, concluyó Martinez.

Noticias relacionadas
newells vs gimnasia de mendoza por el torneo apertura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs Gimnasia de Mendoza por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Claudio Tapia y Alejandro Domínguez en el centro de la escena ante varios dirigentes de fútbol.

"Argentina es bicampeón de la Finalissima porque España no se presentó", dijo el presidente de la Conmebol

La camiseta alternativa se puede comprar en la página oficial de Adidas o en tiendas seleccionadas

La selección argentina ya tiene camiseta alternativa para el Mundial 2026: cuánto cuesta

Central. Carolina Cristinziano, Gonzalo Belloso, Jorge Almirón y Federico Lussenhoff en el sorteo de la Copa Libertadores.

Belloso: "Es un grupo peleable, los cuatro somos parejos y haremos lo mejor que podamos"

Ver comentarios

Las más leídas

A Newells vamos a ir a ganar: dijo un ex-Central, hoy en Gimnasia de Mendoza

"A Newell's vamos a ir a ganar": dijo un ex-Central, hoy en Gimnasia de Mendoza

Newells recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: No nos vamos a ir al descenso

Newell's recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: "No nos vamos a ir al descenso"

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Central ya tiene rivales en la búsqueda de su sueño para el largo camino hacia la gloria eterna

Central ya tiene rivales en la búsqueda de su sueño para el largo camino hacia la gloria eterna

Lo último

Rosario, la ciudad con más representantes en el Campeonato Argentino de Menores de ajedrez

Rosario, la ciudad con más representantes en el Campeonato Argentino de Menores de ajedrez

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el Parque Independencia

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el Parque Independencia

Adepa advirtió sobre presiones al periodismo y cuestionó la Oficina de Respuesta Oficial

Adepa advirtió sobre presiones al periodismo y cuestionó la Oficina de Respuesta Oficial

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el Parque Independencia

El gobierno provincial abrió los sobres con propuestas de 20 empresas. La inversión en obras supera los 8700 millones de pesos

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el Parque Independencia
Santa Teresa: pidió ayuda en Instagram para recuperar 190 cabezas de ganado
La Región

Santa Teresa: pidió ayuda en Instagram para recuperar 190 cabezas de ganado

Quedó preso Miguelito por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada
Policiales

Quedó preso "Miguelito" por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada

El uso de pistola Taser bajo la lupa tras el caso del vigilador que sufrió quemaduras
Policiales

El uso de pistola Taser bajo la lupa tras el caso del vigilador que sufrió quemaduras

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta
La Ciudad

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta

Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario
Policiales

Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
A Newells vamos a ir a ganar: dijo un ex-Central, hoy en Gimnasia de Mendoza

"A Newell's vamos a ir a ganar": dijo un ex-Central, hoy en Gimnasia de Mendoza

Newells recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: No nos vamos a ir al descenso

Newell's recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: "No nos vamos a ir al descenso"

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Central ya tiene rivales en la búsqueda de su sueño para el largo camino hacia la gloria eterna

Central ya tiene rivales en la búsqueda de su sueño para el largo camino hacia la gloria eterna

Crisis en Newells: Kudelka decide si la cirugía en el equipo será todavía más profunda

Crisis en Newell's: Kudelka decide si la cirugía en el equipo será todavía más profunda

Ovación
Newells recupera futbolistas de cara al choque del sábado ante el Gimnasia mendocino

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's recupera futbolistas de cara al choque del sábado ante el Gimnasia mendocino

Newells recupera futbolistas de cara al choque del sábado ante el Gimnasia mendocino

Newell's recupera futbolistas de cara al choque del sábado ante el Gimnasia mendocino

Newells vs Gimnasia de Mendoza por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs Gimnasia de Mendoza por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Argentina es bicampeón de la Finalissima porque España no se presentó, dijo el presidente de la Conmebol

"Argentina es bicampeón de la Finalissima porque España no se presentó", dijo el presidente de la Conmebol

Policiales
Quedó preso Miguelito por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada
Policiales

Quedó preso "Miguelito" por intentar matar a una joven que semanas después fue asesinada

El uso de pistola Taser bajo la lupa tras el caso del vigilador que sufrió quemaduras

El uso de pistola Taser bajo la lupa tras el caso del vigilador que sufrió quemaduras

Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario

Dos menores resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sudoeste de Rosario

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras

La Ciudad
Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el Parque Independencia
La Ciudad

Juegos Suramericanos: avanza la licitación para remodelar el Parque Independencia

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta

Suspendieron el inicio de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal por la tormenta y el alerta

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

Se aprobó la adhesión de Santa Fe a la ley antimafia nacional
Politica

Se aprobó la adhesión de Santa Fe a la ley antimafia nacional

Un rosarino es campeón internacional de Tetris, el juego que no pasa de moda
La Ciudad

Un rosarino es campeón internacional de Tetris, el juego que no pasa de moda

Polémica en la Cámara baja provincial por los 50 años del golpe de Estado
Política

Polémica en la Cámara baja provincial por los 50 años del golpe de Estado

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo
Economía

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo

Cómo seguirá el manejo del fútbol en Newells después de la renuncia de Sensini

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cómo seguirá el manejo del fútbol en Newell's después de la renuncia de Sensini

Parque Independencia: nuevas veredas, un muelle del Laguito y un nuevo cartel
La Ciudad

Parque Independencia: nuevas veredas, un muelle del Laguito y un nuevo cartel

Trump bromeó sobre Pearl Harbor ante la primera ministra de Japón
El Mundo

Trump bromeó sobre Pearl Harbor ante la primera ministra de Japón

Estados Unidos celebrará su aniversario con una moneda con la imagen de Trump
El Mundo

Estados Unidos celebrará su aniversario con una moneda con la imagen de Trump

Un diputado nacional alertó por el aumento de los suicidios en Argentina
Política

Un diputado nacional alertó por el aumento de los suicidios en Argentina

Más de $43 mil millones para transformar Empalme Graneros y Los Pumitas
La Ciudad

Más de $43 mil millones para transformar Empalme Graneros y Los Pumitas

Puerto Gaboto: prisión preventiva para una pareja imputada por un arsenal
Policiales

Puerto Gaboto: prisión preventiva para una pareja imputada por un arsenal

Elección del tribunal de apelación: defensa de Serjal denuncia forum shopping
Política

Elección del tribunal de apelación: defensa de Serjal denuncia "forum shopping"

Acusan a presos de estafar en más de $30 millones a una mujer con discapacidad
Policiales

Acusan a presos de estafar en más de $30 millones a una mujer con discapacidad

Seguridad en instituciones judías: Las amenazas no se pueden minimizar
La Ciudad

Seguridad en instituciones judías: "Las amenazas no se pueden minimizar"

Bioceres SA: la pelea societaria sigue después de la quiebra
Economía

Bioceres SA: la pelea societaria sigue después de la quiebra

Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton, que tendrá 15 hectáreas
La Ciudad

Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton, que tendrá 15 hectáreas

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud
LA CIUDAD

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud

Nueva línea de colectivo: llega Enlace Uriburu para conectar zonas de industrias
LA CIUDAD

Nueva línea de colectivo: llega Enlace Uriburu para conectar zonas de industrias

La Justicia intimó a prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA
Las Ciudad

La Justicia intimó a prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA

Las maniobras de los ex-Afip en Santa Fe para cobrar sobres por alquileres
Política

Las maniobras de los ex-Afip en Santa Fe para cobrar "sobres" por alquileres