"Gran Hermano": Marcos reveló cómo gastará los diecinueve millones del premio Con sus gestos solidarios, el salteño demostró por qué se ganó el cariño de la gente, que le dio más de cinco millones de votos en la final. 29 de marzo 2023 · 11:01hs

Marcos Ginocchio, el ganador de "Gran Hermano", aseguró que usará el millonario premio para fines solidarios.

El gran ganador de la décima temporada del reality, Marcos Ginocchio, contó que usará los casi veinte millones del premio para ayudar a niños en situación de calle. En sus primeras entrevistas televisivas tras la consagración, “el Primo” mostró el mismo carácter bondadoso que conquistó a la audiencia a lo largo de los cinco meses de estadía en la casa.

Cuando en el debate del reality le preguntaron si tenía intenciones de dedicar el premio a tareas solidarias como poner un comedor, lo cual el campeón había asegurado en sus comienzos, la respuesta fue contundente: "Justo ayer me puse a pensar sobre qué haría con el premio, y me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente. Y siento tanto amor que me llegó, que necesito devolverlo de alguna manera. Voy a hacer lo que pueda con esa plata para ayudar a los chiquitos de la calle".

La convicción del salteño conmovió a los panelistas, ex compañeros y hasta sus familiares que se encontraban presentes en el piso. "No te merecemos", gritaron algunos.

De esta forma, Marcos demostró que el “chico bueno” que logró el récord histórico de más de cinco millones de votos en la final, no fue un impostado personaje estratégico. De hecho, el ganador afirmó: “Yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar Gran Hermano”.