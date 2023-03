"Gran Hermano": Alfa volvió a la casa y Nacho se convirtió en el primer finalista

Hasta ese momento, el líder de la casa obtenía inmunidad para la nominación y la posterior posibilidad de salvar a alguien de placa. Pero Santiago del Moro informó una nueva disposición del juego, motivada por la inminencia del final: “No habrá más salvación en la casa. No pueden rescatar más porque prácticamente no hay jugadores”, sentenció el conductor. Con estas nuevas reglas, queda ver cómo será la dinámica de nominaciones en la próxima gala.

>> Leer más: "Gran Hermano": Alfa regresa a la casa más famosa de la televisión

Sin embargo, el desafío por el liderazgo de la semana se vio opacado por el reingreso de Alfa a la casa. Aunque se había anunciado el lunes, y la audiencia esperaba con ansias el momento del regreso, para los participantes fue una sorpresa total. Una de las reacciones más esperadas era la de Romina, que le había ganado la nominación al polémico participante. "¿Qué hacés acá?", soltó la ex diputada cuando vio a Alfa vestido de traje en el patio de la casa. "Esto es una pesadilla", dijo más tarde en la cocina. Julieta, por su parte, quebró en llanto. "Me da ganas de llorar. Me pone mal. Para mí se queda", confesó a Nacho indignada y entre lágrimas. La única en mostrarse feliz fue Camila, que recibió al ex participante con entusiasmo: “Ay, ¡qué bueno! ¡Hola, Alfita! ¿Qué hacés acá? ¿Te quedás unos días con nosotros?”, dijo.





Entre el anuncio del reingreso y su concreción, se había especulado mucho sobre cuáles serían las condiciones de la vuelta de Alfa a la casa. Al final, el participante volvió solo por unos minutos, para generar un momento de shock en los jugadores.