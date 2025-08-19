La Capital | Zoom | Gimena Accardi

Gimena Accardi rompió el silencio: "Fue un desliz con una persona random"

La actriz admitió públicamente que le fue infiel a Nico Vázquez después de 18 años juntos. Ángel de Brito había lanzado esa versión y ella pidió disculpas

19 de agosto 2025
Una de las rupturas más inesperadas de este año fue la de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, quienes después de más de 18 años juntos decidieron ponerle fin a su relación. Se trata de dos de los actores más queridos del espectáculo argentino. Si bien en un principio los involucrados salieron a aclarar que no había terceros en discordia, en las últimas horas y a más de un mes de la separación, se dio a conocer que Gimena Accardi había engañado a Nico Vázquez.

Este lunes por la noche, en su programa LAM, Ángel de Brito dio detalles del supuesto tercero en discordia. Y en las últimas horas, la actriz rompió el silencio en el programa de streaming Olga donde reconoció la situación y pidió disculpas públicamente.

Cabe recordar que la noticia de la separación había llegado a través de un comunicado conjunto que ambos compartieron en sus redes sociales: “Hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos. Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele, pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”, decía el texto.

En aquel entonces, comenzaron a circular varios nombres como supuestos terceros, entre ellos las actrices Dai Fernández y Mercedes Oviedo, cercanas a Vázquez, y el actor Andrés Gil, compañero de Accardi en su última obra de teatro. Incluso se viralizó un video de Nicolás bailando junto a Oviedo, que alimentó los rumores.

Aunque no reveló su identidad, Ángel de Brito aseguró que el hombre involucrado en la infidelidad “tiene pareja e hijos”. En este contexto y ante la ola de suposiciones acerca del hombre en cuestión, Gimena Accardi rompió el silencio: “Me mandé una cagada malísima”, comenzó la actriz.

Qué dijo Gimena Accardi sobre la infidelidad

En el programa “Sería Increíble”, del canal de streaming Olga, la actriz hizo frente a los rumores y habló del escándalo que la involucra.

“Estoy sin dormir, estoy angustiada y mal, pero también siento la necesidad de hablar y aclarar un par de cosas que me tienen en los ojos en la tormenta”, comenzó Accardi. Haciendo referencia a su exmarido, detalló: “Agradezco el hombre que es por cómo se comportó”.

Y fue en ese momento cuando admitió la infidelidad: “Cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo”. Haciendo referencia a las especulaciones que se dieron en el programa de Ángel de Brito, aclaró: “Una parte de lo que se dijo ayer sí es cierto. Sí en la pareja soy la responsable de mandarse una cagada, en estos 18 años… Me perdonó, me dijo ‘yo te amo y te sigo amando. Esto no te define’. Esto no fue el detonante, pero sí la gota que rebalsó el vaso”.

“Me hago cargo, me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas. Fui perdonada y nuestra relación sigue siendo de respeto y amor”, añadió la actriz.

Por otro lado, se encargó de negar los rumores que la vinculan con Andres Gil, su compañero de elenco: “Todo lo que dicen es mentira. Con la persona (Andrés Gil) con la que se me vincula es mentira. Tiene familia. Eso necesito que frene”.

Qué dijo Gimena Accardi sobre el tercero en discordia

Accardi volvió a remarcar: “Soy humana y cometo errores, como cualquiera. Lastimé a una persona que amo y que es la única persona que no quiero lastimar, que no se lo merece”.

Acerca del tercero en discordia agregó: “Fue un desliz con una persona random. No tiene nada que ver con el medio, no intenten hurgar porque ni lo sigo en Instagram. Desapareció. Fue una idiotez de la cual estoy arrepentida”.

“Quisiera darle el cierre a esto, esta es la verdad y es de la que me puedo hacer cargo. De lo otro no me voy a hacer cargo y pido que eso se frene porque hay una familia que está siendo manchada y que no tiene nada que ver con esto”, cerró la actriz pidiendo explícitamente que se deje de involucrar a su compañero de elenco que actualmente está en pareja y tiene un hijo con la actriz Cande Vetrano.

