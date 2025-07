Gimena Accardi sobre su separación: "¿Se puede estar sin divorciarse?"

Qué dijo Gimena Accardi

Soltera y comenzando una nueva etapa en su vida, Gimena Accardi habló con el ciclo Puro Show y se refirió a su separación de Nicolás Vázquez.

“Nosotros nunca perdimos la comunicación. Estamos viendo y organizando cosas”, contó la actriz. Ante la repregunta de qué cosas estaban organizando, respondió: “La vida. Fueron 18 años juntos”.

La pregunta sobre cómo vive la soltería fue inevitable, y Gime, entre risas, respondió: “No sé ni lo que es. No tengo ni tiempo de pensar en la soltería. Estoy abocada al trabajo, con mis amigas, distrayéndome… voy al teatro”.

Cuando le consultaron si había algún candidato nuevo en su vida, fue contundente: “Tengo todo cerrado”, dijo sin dar lugar a especulaciones.

Gimena Accardi sobre el divorcio

Sobre el trámite de divorcio, Accardi aclaró que aún no comenzaron con el proceso legal. “El divorcio no comenzó. No hay ningún apuro. Nosotros sabemos cómo somos, no nos vamos a poner ahora a pensar en eso porque es sumarle más data al asunto”, explicó.

Incluso, lanzó una pregunta en vivo a los panelistas del programa: “¿Se puede estar sin divorciarse?”. Y cuando la conversación derivó en una posible división de bienes, fue clara: “Todo es de todos”.

Los periodistas volvieron a consutlarle acerca de Mercedes Oviedo y y Dai Fernandez, las dos mujeres que fueron señaladas como las terceras en discordia, Gime respondió: “Son amigas de Nico y son espectaculares. Hablé con ellas en medio del quilombo para tranqulizarlas. Son lo más”.

Sobre la casa que comparten con el actor de Rocky Gime aclaró: “Se quedan los gatos. Nosotros vamos y venimos”.

La historia de amor entre Nico Vázquez y Gime Accardi

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi formaban una de las parejas más sólidas del ambiente artístico argentino. Se conocieron en 2007 durante las grabaciones de Casi Ángeles y, aunque él estaba casado, la química entre ellos fue inmediata. Unos meses después, Vázquez se separó y comenzó una historia de amor que duró 18 años.

La historia comenzó como muchas otras: en el set de una ficción. Pero lo que parecía una simple amistad laboral se transformó rápidamente en algo más. Luego de algunas idas y vueltas, y ya con su relación anterior terminada, Nicolás y Gimena comenzaron a mostrarse juntos en público.

Con el paso del tiempo, su relación se afianzó, tanto en lo personal como en lo profesional. Compartieron obras de teatro, viajes y proyectos, pero también momentos muy duros que pusieron a prueba su vínculo.

En 2013, la pareja sufrió la pérdida de un embarazo. Fue un golpe muy fuerte, que eligieron atravesar con bajo perfil. Un año después, enfrentaron una breve crisis y decidieron separarse por unos días. “No fue más de una semana”, contaron en entrevistas posteriores, dejando en claro que nunca dejaron de amarse.

El gran sacudón llegó en diciembre de 2016, a pocos días de haberse casado. Santiago Vázquez, el hermano menor de Nico, murió inesperadamente durante un viaje con amigos. Gimena estuvo al lado de su pareja en todo momento, y juntos enfrentaron el dolor con una entereza que emocionó al país entero.

Años más tarde, en 2020, la actriz perdió a su padre por COVID-19, otro golpe del que supieron salir fortalecidos.

Después de casi diez años de relación, Nico le propuso casamiento a Gimena en uno de los lugares más románticos de Europa: el Puente Carlos, en Praga. El “sí” no tardó en llegar, y en diciembre de 2016 se casaron en una ceremonia íntima frente al mar, en Mar del Plata.

La pareja decidió no usar anillos, sino tatuarse una cruz en el dedo anular como símbolo de unión y fe. “Es nuestro compromiso eterno”, explicaron.

