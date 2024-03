"Futura papá": sarcasmo a pleno para visibilizar la discriminación trans

Y prosiguió: “Pero no solo hablo de la discriminación sexual sino también de la física, la que se siente cuando tenés exceso de peso, o si estás demasiado delgado o te falta una pierna. Y eso lo sufrimos todos, y de repente se presentan como impedimentos para que puedas realizarte como persona, aunque la mayoría sabemos que no necesariamente tenés que ser fantástico estéticamente para que te vaya bien”.

Dado que “Pobre santa”, con esa temática, funcionó muy bien a través de esa impronta de denuncia sobre todo en el público “de la diversidad”, como cita Vanessa, fue que decidió embarcarse con “Futura papá”: “Ese es un público que yo no tenía muy captado, me refiero al de chicas y chicos trans, que allí vieron un plano de identificación, más cuando hacés denuncias graves pero con una cuota de sacasmo e ironía, por eso digo a manera de slogan, vamos a reírnos de quienes se nos ríen”.

El disparador de “Futura papá” fue toda esa respuesta de “Pobre santa”, pero también la del entorno afectivo de Vanessa: “Tengo amigos gays que tienen trabajos sólidos, una casa propia y hace años que quieren adoptar, pero no pueden porque aquí se concentra el común denominante de las problemáticas para la adopción, cuando todos sabemos que hay heterosexuales que no saben cómo hacer para deshacerse de una criatura. De todos modos esto no es una final de un Central y Ñuls, somos todos humanos, pero este es un sistema que te lleva a que ‘vos podés’ y ‘vos no podés’. En este nuevo unipersonal, el chico trans y la chica trans logran tener un hijo propio, pero para saber cómo lo hicieron tendrán que venir a ver «Futura papá»”.