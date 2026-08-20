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Alpine llevará actualizaciones a Países Bajos pero no serán para Colapinto

El piloto argentino no tendrá novedades para su monoplaza en el regreso de la Fórmula 1, que serán exclusivas para Pierre Gasly este fin de semana

20 de agosto 2026 · 10:35hs
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Franco Colapinto no tendrá actualizaciones en su Alpine para el GP de Países Bajos de la F1.

AP

Franco Colapinto no tendrá actualizaciones en su Alpine para el GP de Países Bajos de la F1.

Franco Colapinto llegó a Zandvoort para afrontar el Gran Premio de Países Bajos este fin de semana, en el regreso de la Fórmula 1 tras el receso de un mes a mitad de temporada. A pesar de que Alpine llevará novedades al circuito neerlandés, el argentino confirmó que no tendrá actualizaciones para esta carrera, sino que serán exclusivas para Pierre Gasly.

Si bien Steve Nielsen, director de la escudería francesa, había anticipado que el equipo contaría con un paquete de actualizaciones para Zandvoort, con el objetivo de recuperar el 5º puesto en el campeonato, pero no las podrá disfrutar Colapinto, que deberá dar batalla con el mismo monoplaza que corrió en el GP de Hungría a finales de julio.

“Hemos dicho muchas veces que estamos en una estrecha lucha por el campeonato y si somos capaces de aportar rendimiento a nuestro coche podremos lograr nuestro objetivo a finales de año”, confesó el director luego de los trabajos en la fábrica de Enstone en pleno receso.

Colapinto volverá a correr luego de un mes de descanso sin Fórmula 1.

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Actualizaciones para Alpine

En relación a las actualizaciones, según consignó The Race, Alpine no brindó detalles públicos sobre cuáles serán los componentes que recibirán actualizaciones en Países Bajos, aunque apuntaron a que podrían estar orientados a los problemas de desequilibrio aerodinámico que padeció el equipo en la primera mitad del año, especialmente con una parte trasera inestable en la entrada a curvas, su tracción deficiente y el subviraje en el punto medio de las curvas.

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Durante la mañana de este jueves, el propio Colapinto reveló que solamente Gasly disfrutará de las actualizaciones para esta carrera, por lo que el argentino deberá esperar hasta el Gran Premio de Italia en Monza para acceder a estas novedades.

Colapinto deberá esperar

Según dio a conocer Motorsport, el pilarense se refirió a su trabajo en el simulador de Enstone y confesó que pudo probar el nuevo paquete de actualizaciones, al cual calificó como “muy potente” y agregó: “Si es así, será muy buena para nosotros. Es cierto que cuanto mayor sea la diferencia en carga aerodinámica que consigamos entre ambos coches, mejor será para nosotros. Eso no tiene ningún misterio, porque puede ser bastante bueno para la última parte del año”.

Colapinto aseguró que “se ve bien en el simulador y los datos indican que es una mejora muy fuerte y muy grande”, por lo que esperan poder “luchar contra los Racing Bulls y estar por delante de ellos”. De igual manera, el argentino aclaró que “la actualización estaba prevista para llegar a Monza y para ambos coches”, pero el “duro trabajo” en la fábrica permitió que esté “antes de lo esperado”, lo que afirmó que es “algo bueno”.

“Por desgracia, solo está disponible para un coche, pero esperemos que funcione y que demuestre que podemos luchar más adelante en la parrilla durante la última parte del año”, sentenció Colapinto.

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