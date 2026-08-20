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Cosquin Rock 2027: quiénes son los artistas confirmados para la nueva edición

El festival se prepara para una nueva edición el 6 y 7 de febrero en Santa María de Punilla, con una grilla variada

20 de agosto 2026 · 12:38hs
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El Cosquín Rock

El Cosquín Rock, emblemático festival de las sierras cordobesas, confirmó a los artistas de su próxima edición

Se acerca una nueva edición del Cosquín Rock, uno de los festivales musicales más importantes de la Argentina. El festival volverá a reunir durante dos jornadas a miles de fanáticos de todo el país y crece la expectativa sobre los artistas que formarán parte de la grilla.

La edición 2027 se realizará el sábado 6 y domingo 7 de febrero en el tradicional Aeródromo Santa María de Punilla, en las sierras de Córdoba. El martes 29 de julio, se pusieron a la venta las entradas y, rápidamente, se agotaron las dos primeras etapas.

En este contexto, y ante la expectativa de los amantes de la música, la organización comenzó a reveló los artistas que formarán parte de la grilla de 2027.

>> Leer más: Cosquín Rock 2026: elige tu propia aventura

Grilla de Cosquín Rock 2027

El festival dio a conocer a los artistas que formarán parte de su programación en dos tandas. El line up reúne una amplia variedad de géneros y cuenta con destacados artistas nacionales e internacionales.

Entre las principales figuras argentinas se encuentran Ciro y Los Persas, Las Pastillas del Abuelo, Divididos, Babasonicos, Tan Biónica, Wos y Zoe Gotusso. El reggae también tendrá su espacio con Los Cafres, mientras que la cumbia llegará de la mano de Q’ Lokura y Un Poco de Ruido.

En cuanto a los artistas internacionales, será la primera vez que Jorge Drexler participe del Cosquín Rock. También se presentará el músico estadounidense Jack Johnson, y la banda estadounidense Capital Cities.

>> Leer más: Lo que dejó el Cosquín Rock 2026: encuentro entre generaciones y un abanico de propuestas musicales

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