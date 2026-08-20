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Quiénes serán los árbitros de Newell's y Central en la sexta fecha del torneo Clausura

La Lepra recibirá a Banfield este sábado en el Coloso, mientras que el Canalla visitará a Talleres el próximo lunes en el estadio Mario Alberto Kempes

20 de agosto 2026 · 11:24hs
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Sebastián Martínez dirigirá el partido de Central

Sebastián Martínez dirigirá el partido de Central, mientras que Felipe Viola impartirá justicia en Newell's

Newell’s y Central ya conocen a los árbitros que dirigirán sus partidos por la sexta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. La Lepra recibirá a Banfield este sábado, mientras que el Canalla visitará a Talleres el lunes en Córdoba.

Newell's será el primero de los dos equipos rosarinos en salir a la cancha. El sábado, desde las 21, se medirá con Banfield en el Coloso Marcelo Bielsa.

Felipe Viola será el árbitro principal del encuentro. La última vez que Viola dirigió al conjunto del Parque Independencia fue en la derrota por 3-2 ante Defensa y Justicia, como local, durante la temporada pasada. Con este réferi, la Lepra cuenta con un empate y dos derrotas.

La Lepra llega a este partido después de vencer a Deportivo Riestra en el Coloso. El equipo buscará extender su buen momento y mantener el invicto como local en el Clausura, esta vez ante el Taladro, un rival directo en la tabla de los promedios.

Por su parte, el Canalla visitará a Talleres el lunes 24 de agosto, desde las 21.15, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Sebastián Martínez quien imparta justicia en Córdoba. La última vez que Martínez dirigió a Central fue en junio de 2024, cuando el Canalla empató 1-1 ante Lanús como local. En el historial, registra una victoria, un empate y una derrota en sus partidos con este árbitro.

En el ámbito local, el equipo rosarino llega tras conseguir una victoria por 1-0 ante Barracas como visitante. En dicho encuentro, Jorge Almirón apostó por un equipo alternativo en ese partido y preservó a varios titulares antes del compromiso de este jueves por la Copa Libertadores.

>> Leer más: Newell's tiene una nueva chance bonificada con otro rival directo y en su propia casa

Las ternas arbitrales de Newell's y central para la sexta fecha

Sábado 22 de agosto

Newell's vs. Banfield - 21.00

  • Árbitro: Felipe Viola
  • Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
  • Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
  • Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez
  • VAR: Laura Fortunato
  • AVAR: Javier Uziga
  • TV: TNT Sports

Lunes 24 de agosto

Talleres vs. Central - 21.15

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
  • Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
  • Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Marcelo Bistocco
  • TV: ESPN Premium

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