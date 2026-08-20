Quiénes serán los árbitros de Newell's y Central en la sexta fecha del torneo Clausura

La Lepra recibirá a Banfield este sábado en el Coloso, mientras que el Canalla visitará a Talleres el próximo lunes en el estadio Mario Alberto Kempes

Newell’s y Central ya conocen a los árbitros que dirigirán sus partidos por la sexta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. La Lepra recibirá a Banfield este sábado, mientras que el Canalla visitará a Talleres el lunes en Córdoba.

Newell's será el primero de los dos equipos rosarinos en salir a la cancha. El sábado, desde las 21, se medirá con Banfield en el Coloso Marcelo Bielsa.

Felipe Viola será el árbitro principal del encuentro . La última vez que Viola dirigió al conjunto del Parque Independencia fue en la derrota por 3-2 ante Defensa y Justicia, como local, durante la temporada pasada. Con este réferi, la Lepra cuenta con un empate y dos derrotas.

La Lepra llega a este partido después de vencer a Deportivo Riestra en el Coloso. El equipo buscará extender su buen momento y mantener el invicto como local en el Clausura, esta vez ante el Taladro, un rival directo en la tabla de los promedios.

Por su parte, el Canalla visitará a Talleres el lunes 24 de agosto, desde las 21.15, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Sebastián Martínez quien imparta justicia en Córdoba. La última vez que Martínez dirigió a Central fue en junio de 2024, cuando el Canalla empató 1-1 ante Lanús como local. En el historial, registra una victoria, un empate y una derrota en sus partidos con este árbitro.

En el ámbito local, el equipo rosarino llega tras conseguir una victoria por 1-0 ante Barracas como visitante. En dicho encuentro, Jorge Almirón apostó por un equipo alternativo en ese partido y preservó a varios titulares antes del compromiso de este jueves por la Copa Libertadores.

>> Leer más: Newell's tiene una nueva chance bonificada con otro rival directo y en su propia casa

Las ternas arbitrales de Newell's y central para la sexta fecha

Sábado 22 de agosto

Newell's vs. Banfield - 21.00

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Javier Uziga

TV: TNT Sports

Lunes 24 de agosto

Talleres vs. Central - 21.15