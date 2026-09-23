Fito Páez habló de su relación con Sofía Gala: "Puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos"

En el último tiempo, y a lo largo del estreno de su reciente disco “Shine”, Fito Páez se mostró públicamente y en redes acompañado de Sofía Gala. Incluso le dedicó el álbum y la eligió para protagonizar el video de “Las fuerzas armadas del amor”. Sin embargo, el rosarino aclaró que son “amigos”.

El músico estuvo como invitado en el programa de Mario Pergolini, con quien compartió una charla de casi una hora y media. En ese diálogo, habló de sus amores, del vínculo afectivo que sostiene con la mayoría de sus ex parejas y también de su presente.

“Eso es como el imaginario popular. Es como el romance que nos armaron con Sofi. Que empezaron a hablar de eso. Pobre Sofi. No, tuve que salir a explicar todo. No la jodan, bol*do”, afirmó Páez, negando que hubiera habido una relación romántica entre ambos.

“No, esperen. Se los veía muy seguidos juntos, iban a todos lados juntos”, replicó Pergolini. “¿Qué tiene que ver? Un amiga, un amigo también es eso”, insistió Fito, cuestionando el hecho de que se sospechara de una amistad entre un hombre y una mujer. “Solamente amigos. Después, claro, puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos”, cerró.

Los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala

Todo empezó con un posteo de Páez por el cumpleaños número 39 de la actriz. “¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos. ¡Te amo!”, escribió el cantante junto a una foto en la que ambos estaban a bordo de un avión. La imagen y el mensaje fueron suficientes para que las versiones de romance se multiplicaran.



Luego, ambos compartieron escenario en un show en Niceto Club y posteriormente Sofía estuvo Rosario para acompañar al músico en su presentación en el Monumento Nacional a la Bandera en marzo pasado. También fueron juntos a un homenaje que se le hizo a Moria Casán en el Palacio Libertad.

Sin embargo, ella salió a aclarar la situación y desmintió cualquier relación amorosa. "Rodolfo, a esta altura de mi vida, es mi familia y tenemos un vínculo muy profundo. No estamos en pareja, somos familia. Parte de una misma tribu”, aseguró Gala.