El récord de Fito Páez en Rosario: juntó a 300 mil personas en el Monumento a la Bandera

Según las estimaciones oficiales, se trató de una de las mayores convocatorias de público de los últimos años, superior a la de Niki Nicole de octubre

El recital de Fito Páez de este domingo en el Monumento a la Bandera reunió a unas 300 mil personas, según las estimaciones que realizaron este mañana las autoridades provinciales y municipales. Se trató del acontecimiento artístico de mayor convocatoria en los últimos años en Rosario, superior incluso al que realizó Niki Nicole en octubre del año pasado también gratis en el mismo lugar.

En declaraciones a LT8 , la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, expresó su satisfacción de “haber sido coorganizadores junto a la Municipalidad de Rosario. Esto fue parte de la sinergia que se genera en el tema cultura entre ambas administraciones y que puede disfrutar toda la gente”.

“Lo que pasó anoche fue todo alegría. Fue otra fiesta popular. Ya había ocurrido con Nicki Nicole en octubre, más recientemente con la inauguración de Costa Nueva. Con Fito Páez la gente volvió a acercarse al Monumento. Fito dijo en un video que lo más importante es tener un lugar de pertenencia, y el Monumento es nuestro lugar de manifestación además de pertenencia”, destacó Rueda.

La funcionaria destacó que el Monumento a la Bandera “fue lugar donde exorcizó el dolor, el lugar para protestar, para celebraciones deportivas. Y en este caso fue el lugar para la cultura y el arte, un espacio público que la gente puede disfrutar gracias a la cultura pública. Queremos agradecer a Fito la entrega. No cobró por este recital. Hubo un sponsoreo de firmas privadas a las que agradecemos. Es la articulación entre lo público y lo privado con los artistas para que la gente disfrute”.

Fito Monumento2 Fito Páez en el Monumento junto a una multitud. Los cálculos oficiales señalan que 300 mil personas disfrutaron de la música del rosarino Foto: Gobierno de Santa Fe

Cuánta gente llegó al Monumento para ver a Fito Páez

Con relación a la cantidad de gente que llegó hasta el Monumento para disfrutar del músico de rock, calculada en 300 mil almas, la ministra de Cultura sostuvo que “el recital de Niki Nicole (que se hizo en octubre) habilitó a que se pudiera hacer el de anoche. Se pudo organizar muy bien la llegada de los colectivos y después la desconcentración fue muy ordenada. Después de lo de Niki hubo, hubo mucha gente que se animó a ir al Monumento. Además, Fito tiene un público más transversal desde el punto de vista etario. Había gente mayor, adultos jóvenes, chicos, familias enteras que hicieron pic nic desde varias horas antes en el parque a la Bandera”.

Anoche, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó que “volvió Rosario; y la gente buena volvió a tomar los lugares públicos y a disfrutar la ciudad y todos los que nos miraban con piedad hace tres años atrás, hoy nos miran con mucha admiración, porque los rosarinos y santafesinos pudimos unirnos y logramos salir de la esa etapa oscura que tanto nos golpeó; y hoy tenemos estas cosas tan hermosas”.

Fito Páez, hijo de su ciudad

A continuación, el gobernador señaló que este tipo de recitales no se ven en muchos lugares de la República Argentina: “Tenés que buscar mucho espectáculo de estas características y multitudes de gente que se reúne para disfrutar”.

>> Leer más: En el día de su cumpleaños, Fito Páez presentó "Novela", historia de un romance en Villa Constitución

Por su parte, el intendente Pablo Javkin afirmó que "Fito es un hijo de la ciudad que vino a regalarnos su arte y a compartirlo. Fue una noche histórica en cuanto al público y estamos muy contentos. La música nos une y une en un momento en que la ciudad volvió. Y hoy veía a todo el país hablando, viene gente de toda la Argentina, qué bueno que de la piedad pasamos a cierta envidia”.