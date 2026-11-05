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Fito Páez agotó las entradas de su segundo show en Rosario y agrega una tercera y última fecha

La nueva función será el 17 de diciembre en el Anfiteatro y las entradas saldrán a la venta este jueves a las 18

5 de noviembre 2026 · 17:21hs
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Fito Páez despedirá el año con tres funciones en Rosario. 

Gustavo de los Ríos / La Capital

Fito Páez despedirá el año con tres funciones en Rosario. 

Fito Páez agotó las entradas de su segundo show en Rosario y agregó una nueva y última función para el jueves 17 de diciembre en el Anfiteatro de Rosario. De esta manera, el músico despedirá el año con tres recitales en su ciudad natal.

Lo cierto es que la llega de Páez a la ciudad comenzó a anunciarse semanas atrás cuando Rosario amaneció cubierta de afiches que sugerían un posible recital del artista, aunque sin precisar cuándo ni dónde. El domingo pasado se confirmó la primera fecha y, tras agotar las entradas en veinte minutos, anunció una segunda función que también tuvo localidades agotadas.

Tras agotar dos funciones en menos de 24 horas, el rosarino decidió sumar una nueva y última fecha. Las entradas saldrán a la venta este jueves a partir de las 18 a través de ALLACCESS.

Un recorrido por los clásicos

El rosarino vuelve a su ciudad natal con un show en el Anfiteatro. Serán noches de celebración, con un recorrido por las canciones que marcaron su historia y que, desde hace décadas, forman parte de la vida de varias generaciones.

Se anuncia un concierto extenso, atravesado por los grandes clásicos de su repertorio. Canciones como Mariposa Tecknicolor, 11 y 6, Al lado del camino, Dar es dar y Un vestido y un amor son parte de una obra que trasciende generaciones y que encuentra en cada presentación una nueva oportunidad para volver a emocionarse, cantar y compartir.

>>Leer más: La carta de Fito Páez a Charly García en su cumpleaños: "Una de las personas que más amo"

Las citas tendrán, además, un significado especial: cerrar el 2026 en la ciudad donde nació. Después de un año de escenarios y encuentros con su público en todas partes del mundo, Fito vuelve a casa para compartir con los rosarinos una noche a la altura de ese vínculo único entre un artista y su ciudad.

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