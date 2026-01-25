Festival Faro: la programación completa de cada una de las tres jornadas

El festival se realizará desde el próximo viernes hasta el domingo en el parque Urquiza. Cómo conseguir las anticipadas gratuitas

El Festival Faro arranca la grilla de eventos masivos este año.

Rosario se prepara para una gran fiesta con la cuarta edición de Faro, uno de los festivales musicales más importantes de la ciudad. El encuentro tendrá lugar los días viernes 30 y sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito y en el parque Urquiza, con entrada gratuita y cupo limitado desde las 19.

En esta edición, la programación reúne a más de 160 artistas, en su mayoría rosarinos, que se presentarán en dos escenarios: el Anfiteatro Municipal (con capacidad limitada) y un escenario al aire libre dentro del parque, consolidando tres jornadas de celebración colectiva y diversidad musical.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Rosario y el gobierno de la provincia de Santa Fe, con el acompañamiento de aliados estratégicos como UNR, Lotería de Santa Fe, Alto Rosario, Cerveza Santa Fe, Villavicencio, Fernet Branca, Lincon, Mercado de Productores Rosario y Colegio de Agrimensores de Santa Fe.

Programación día por día

► Viernes 30 de enero

Escenario Anfi

Plan Divino | Las Salieris de Charly | Ser un Girán | Áurico | 3AM

Escenario Parque

Nuestro Romance | Elías Rampello | Facu Martínez | Avril Allegre | Mica Ruiz | DJ Chu Vilchez

► Sábado 31 de enero

Escenario Anfi

La Grecia | Killer Burritos | Andrea G Vinilos | Baglietto/Vitale | Ike Parodi y Los Picantes | Mercedes Borrell

Escenario Parque

Groovin’ Bohemia | Lisandro Skar | Alejo | Crema | Amira | Azul Velazquez | DJ Simo

► Domingo 1 de febrero

Escenario Anfi

Silvestre y la Naranja | Deep Mariano | Matilda | Eugenia Rov

Escenario Parque

Freddy y los Solares | Los Peñaloza | La Pedro Pontes | Abril Borga | DJ China

Un festival para todos

El festival tendrá actividades para todas las edades y un especial énfasis en las infancias. Por eso, el predio contará con dos carpas especialmente pensadas para este público: una dedicada a propuestas de construcción y otra orientada a la primera infancia. Además, el Complejo Astronómico ofrecerá funciones de planetario fulldome, observaciones del cielo y visitas a Experimental. Museo de Ciencias en Movimiento.

En esta ocasión se suma el Espacio NERD. También formarán parte de la propuesta la Mini Escuela Ciclista, una zona calma y una amplia oferta gastronómica para todos los gustos.

La cuarta edición de Faro será también un punto de encuentro para las industrias creativas de Rosario, con una Feria de Diseño que reunirá a destacados proyectos locales en el parque Urquiza. Además, habrá una tienda oficial del festival a cargo de la marca rosarina Social.

Entradas

En esta edición el ingreso a Faro se realizará a través de un sistema de entradas anticipadas permite ordenar el acceso, ofrecer mayor seguridad y garantizarte una mejor experiencia. Las entradas son gratuitas y el cupo es limitado. Cada entrada es personal e intransferible. Los menores de 12 años no necesitan QR para ingresar.

Es posible asistir al festival uno, dos o los tres días. En ese caso, es necesario obtener una entrada por jornada. Asimismo, y dado que la capacidad del Anfiteatro es limitada, el ingreso al predio será por orden de llegada.

Accedé a las entradas en el siguiente enlace: Festival Faro | rosario.gob.a