El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: "Pasó en la calle"

La joven estaba desaparecida desde el 23 de enero. Su hermano habló del hallazgo del cadáver y dio detalles de la investigación

Tras varios días de búsqueda, hallaron sin vida a Narela Micaela Barreto, la joven argentina desaparecida en Los Ángeles. El padre de Narela confirmó la muerte y luego fue su hermano quien brindó detalles de lo sucedido a la prensa.

La joven estaba desaparecida desde el martes 23 de enero en los Estados Unidos, donde vivía hace dos años. Su padre viajó a ese país y allí recibió la confirmación oficial de su fallecimiento. Mientras avanza en la investigación para descubrir las causas de su muerte, su hermano se comunicó con Telenoche y aportó detalles sobre las últimas novedades.

Santiago, el hermano de Narela, señaló: “Parece que llevaba muerta desde el mismo viernes en que dejó de recibir las llamadas. Estos son los datos que tiene mi papá”.

Según relató, el cuerpo fue hallado a cinco cuadras del departamento donde residía la joven, en la calle . “Estaba a unas cinco cuadras tirada y parece que ya tenía un par de días fallecida ”, expresó. “El último Uber que está registrado es un Uber de entrega, nada más. No hay registro de que se haya subido ”, afirmó.

Además, sostuvo que no se trató de un intento de robo, sino que “pasó en la calle”. Según explicó, el departamento de la joven fue revisado y se encontraba en orden. “Un amigo de mi hermana logró entrar con la policía y estaba todo en orden, era como ella lo había dejado”, dijo.

Por otro lado, aseguró que el teléfono celular estaba con la joven al momento del hallazgo: “El teléfono lo tenía mi hermana encima, eso me consta completamente”, sostuvo.

Finalmente, Santiago comentó que aún no hay sospechosos. En este sentido, detalló: "Pensamos que le habrán inyectado algo, que la atacaron yendo al trabajo. La habrán agarrado desprevenida y en ese mismo ataque habrá sido el homicidio".

Quién era Narela Barreto

Barreto era traductora de inglés oriunda de la localidad de Banfield, al sur del Gran Buenos Aires, donde manejaba un kiosco familiar. Sin embargo, en julio de 2024 decidió quedarse a vivir en Estados Unidos luego de asistir al casamiento de un amiga. "Ella viajó para trabajar y ganar más plata para ayudar a su mamá y a sus abuelos, a los que ama profundamente. Pensaba volver pronto, era su idea", sostuvo su prima hermana Violeta.

Su entorno cercano en Los Ángeles se movilizó luego de no recibir mensajes de la joven desde el lunes. "¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas, comunicate a cualquier hora al 786-736-0184", explicaban los afiches pegados por la calles de la ciudad.

La palabra de los familiares de Narela Barreto

Milagros, prima de la joven desaparecida, detalló la última vez que tuvieron rastros de ella: "El último que la vio fue un chico del edificio, que la vio tomarse un auto de una aplicación", afirmó en diálogo con Telenoche. Además, agregó que Barreto "no está en Migraciones ni fue deportada" y que su último mensaje fue a su mamá: "Le dijo que se iba a trabajar".

También, la familiar agregó que a pesar de no verla desde el viernes, seguían llegando mensajes de ella hasta el lunes: "Hasta el mediodía el celular estaba encendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó".

Por otro lado, Violeta, en una charla con Clarín, aportó indicios de un posible sospechoso: un colombiano con el que salía. "Algo me contaba Narela y me decía que peleaban seguido, que andaban distanciados. Dicen que es el sospechoso, pero no sé. Nare es muy enamoradiza y se me hace que ese hombre mucho no la quiere... No le gusta que ella sea libre, porque a Nare le gusta estar con sus amigas, estar cerca de su familia, estaba siempre arregladita... Hasta donde yo sé, la policía de Los Ángeles ya tiene los datos del colombiano" detalló sobre la relación entre ambos.

"Hace poco le pregunté y me dijo que estaban peleados y que ya no se hablaban" sintetizó y no afirmó nada en concreto debido a la investigación en curso que se está desarrollando.