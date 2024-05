Fernando Cabrera y Hugo Fattoruso estrenan en Rosario su show en conjunto

Fernando Cabrera y Hugo Fattoruso son dos de los nombres propios más importantes de la música uruguaya. Cada uno por su lado, en caminos cercanos pero hasta ahora paralelos, dejó una huella singular e imborrable en el paisaje sonoro y cultural no sólo del país vecino, sino de toda Latinoamérica. Por primera vez en su carrera, presentarán un show en conjunto, a través de una gira que comienza en Rosario hoy, a las 21, en Plataforma Lavardén.

El responsable de unir a ambos por primera vez en la historia es Javier Celoria, el productor de Fattoruso en Argentina desde hace muchos años y que ha colaborado también con Cabrera alguna vez. “A él se le ocurrió que hagamos algo juntos, así que empezamos a pensar y a armar el show”, apuntó Fernando.

La principal incógnita de la presentación de la dupla es el repertorio, teniendo en cuenta que se trata de dos músicos con extensas carreras y discografías prolíficas: entre ambos superan los treinta discos solistas. “El repertorio es este pero podrían haber sido muchos otros más debido a la cantidad de composiciones de cada uno. Yo empecé a escuchar muchas cosas de él, él me mandó una lista larga de canciones posibles y yo hice lo mismo. Y ahí elegimos y empezamos a ensayar”, narró Cabrera, sobre el proceso de elección de temas a compartir.

“En el caso de él, tiene una gran cantidad de músicas instrumentales. Tiene también muchas canciones pero son menos en relación a la totalidad de su obra”, detalló el artista, sobre uno de los parámetros acotó un poco los repertorios posibles, al menos por el lado de Hugo.

Por el lado de Fernando, las canciones parecen infinitas. “En mi caso pensé en poner alguna canción que hiciera mucho tiempo que no hago y también algún estreno, alguno reciente que sé que le gusta al público”, adelantó Cabrera, quien reveló sólo dos de los temas de la lista: “un tango del grandísimo compositor argentino Enrique Delfino” y la versión de Fattoruso de “La casa de al lado”, de autoría de Cabrera. “Que nadie me mida el corazón”, dice la letra de esta última, y anticipa quizás el espíritu incontenible de un encuentro tan potente.

Con el repertorio definido, comenzó el proceso de armado del show y con eso el desafío de poner en común los estilos propios y encontrar un registro compartido, en torno a “hábitos y costumbres de cómo armar un ensayo, o cómo desarrollar los arreglos”.

“Los primeros ensayos yo iba con la idea de que él era una persona que deja mucho librado a la improvisación y al momento, porque eso lo caracteriza. Entonces yo iba con esa fórmula de ir libre y despreocupado, que fuera saliendo en el momento. Me encontré con que Hugo es músico riguroso a niveles que no sé cómo explicar y que no le gusta para nada que haya cosas libradas al azar”, compartió Fernando sobre su compañero, quien siempre parece escapar de lo previsible o lo anticipable.

“Tuve que volver a casa y estudiar con una minucia maníaca. Eso se convirtió en algo positivo porque es desafiante como músico tocar correctamente las cosas de él, incluso antes de los ensayos. Me puso en una actitud de sacudir las telarañas que uno tiene por la rutina, me recordó mis épocas juveniles de estudiante, de preparar materias y dar examen, del rigor y de la aplicación. Luego la cosa comenzó a funcionar muy bien, creo que hemos encontrado un punto muy interesante”, agregó Cabrera.

La gira en conjunto dará su puntapié inicial este jueves en Rosario, seguirá el viernes en Buenos Aires y el sábado en Córdoba. En septiembre, el recorrido continuará en Uruguay.

“La expectativa es la de siempre cuando se presenta algo en público. Hay ansiedad, nervios. No he podido sacarme después de tantos años las dudas de si va a gustar o no. Pero detrás de todo hay un costado de felicidad y expectativa positiva. Porque somos conscientes los dos que es un encuentro muy especial. Somos muy diferentes y sabemos que por eso también es un encuentro muy especial”, afirmó Fernando en torno a la inminente presentación.

Finalmente, si bien por ahora hay unas pocas fechas confirmadas, la dupla aseguró que el camino compartido se expandirá y por ahora descartó la posibilidad de que la experiencia quede registrada en un disco en el futuro cercano. “No hemos hablado de grabaciones, no se nos ocurrió. Pero si se nos están presentando muchas invitaciones de muchas ciudades para el futuro, tanto en Argentina como acá en Uruguay, así que vamos a hacer unos cuantos shows en los próximos meses”, cerró Cabrera.