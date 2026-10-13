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Netflix sumó la comedia romántica de Sydney Sweeney y Glen Powell a su catálogo

Dirigida por Will Gluck, “Con todos menos contigo” tuvo una recepción positiva por parte del público y se posicionó entre las rom-coms favoritas de los últimos años

13 de octubre 2026 · 15:30hs
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Sydney Sweeney y Glen Powell protagonizan esta comedia romántica ya disponible en Netflix

Sydney Sweeney y Glen Powell protagonizan esta comedia romántica ya disponible en Netflix

Netflix incorporó una película especial para los amantes de las comedias románticas, un género que hacía rato no aparecía entre lo más visto de la plataforma. “Con todos menos contigo”, la cinta de 2023 con Sydney Sweeney y Glen Powell llegó al catálogo recientemente y ya se está llevando todas las reproducciones.

A partir de un guion coescrito junto a Ilana Wolpert, Will Gluck ("Amigos con beneficios", "Easy A") dirige este film lleno de encuentros, desencuentros, amores y enemistades. Bajo la premisa clásica de las rom-coms “de enemigos a amantes”, “Con todos menos contigo” supo darle al público un romance de los que se extrañaban. Esto se vio reflejado en una excelente recepción en la taquilla mundial que luego se extendió al streaming.

La trama sigue a dos solteros que, tras una cita que salió mal, se reencuentran en una lujosa boda en la que fingen ser pareja para tranquilizar a los padres de ella y darle celos a la ex de él.

>>Leer más: Netflix estrenó una miniserie canadiense de suspenso y criaturas extrañas

De qué se trata “Con todos menos contigo”

La historia comienza cuando Ben y Bea se conocen por casualidad y tienen una primera cita increíble. Pero cuando un malentendido arruina todo, ambos terminan distanciados.

Algunos meses después, la dupla se reencuentra en una boda en Australia, donde la hermana de Bea se casa con una amiga cercana de Ben. Aunque no se soportan, tras la aparición de sus ex’s y las presiones de la familia de Bea, deciden fingir que son pareja.

Entre celos, situaciones incómodas, discusiones y mucha química, Ben y Bea empiezan a darse cuenta de que lo que sintieron esa primera vez el uno por el otro no desapareció del todo.

>>Leer más: Una miniserie dramática de época llegó con expectativas a Netflix

Trailer de “Con todos menos contigo”

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