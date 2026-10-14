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Detuvieron a Came, buscado por el crimen de un joven en un barrio de Alvear

El sospechoso quedó bajo arresto luego del asesinato de Nahuel Gómez durante un enfrentamiento en el que hirieron a otras dos personas

14 de octubre 2026 · 07:55hs
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Las autoridades identificaron al hombre de 45 años tres días después del crimen.

Foto: PDI.

Las autoridades identificaron al hombre de 45 años tres días después del crimen.

La Policía de Investigaciones (PDI) anunció este martes la captura de un hombre apodado Came en el marco de la causa penal sobre un crimen en Alvear. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó la aprehensión por la muerte de Nahuel Gómez, baleado el último fin de semana en un barrio de la localidad vecina a Rosario.

Fuentes oficiales confirmaron que el sospechoso fue identificado durante un procedimiento en Villa Gobernador Gálvez. El operativo se llevó a cabo con la autorización de la fiscal Marina Bertolotti, encargada de esclarecer el homicidio perpetrado días atrás en inmediaciones de la ruta provincial 18.

De acuerdo al reporte de las fuerzas de seguridad provinciales, el hombre de 45 años era buscado por el apodo que mencionaron algunos testigos del asesinato. A partir de estas declaraciones, agentes de la Brigada Sur de la PDI averiguaron dónde vivía y lo esperaron hasta las 12.15, cuando salió de su casa. En ese momento lo arrestaron y lo trasladaron para profundizar la investigación.

Un joven asesinado y dos heridos en Alvear

La pesquisa comenzó el último sábado a la noche, cuando vecinos de Alvear llamaron al 911 desde Juramento al 1700 por el ruido de disparos. Alrededor de las 21.30 advirtieron que había varias personas heridas.

Mientras la policía trabajaba en la zona cercana al barrio Raíces, médicos del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) atendieron a Nahuel Alejandro Gómez. El joven de 24 años había sido trasladado en forma particular hasta el nosocomio rosarino.

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De acuerdo al parte médico oficial, el muchacho murió mientras lo llevaban al centro de salud. Había recibido disparos en el pecho y también presentaba lesiones de arma blanca en el cuerpo.

Por otra parte, el personal del Hospital Provincial atendió a un hombre de 36 años por un balazo en el muslo izquierdo y otro en la mano del mismo lado. Además, en el Heca asistieron a otro herido de 43 años por el impacto de un proyectil en el hombro izquierdo.

Voceros del MPA apuntaron que el asesinato ocurrió en el marco de un enfrentamiento entre vecinos de Alvear. Después de la denuncia, los investigadores secuestraron vainas servidas de 9 milímetros y celulares como parte de la investigación.

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