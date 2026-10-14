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La psíquica de mascotas de Javier Milei, en el New York Times: qué dijo de Conan y sus clones

Celia Melamed aseguró que trabajó con el perro del presidente argentino y sus clones durante años. En la entrevista del prestigioso medio, la mujer reconstruye su relación con Milei y su hermana Karina

14 de octubre 2026 · 11:52hs
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El presidente Javier Milei y sus perros. Foto de archivo

El presidente Javier Milei y sus perros. Foto de archivo

Javier Milei la contrató cuando Conan, su mastín inglés, estaba agonizando. Por entonces, el actual presidente argentino era un comentarista televisivo que criticaba al gobierno y Celia Melamed, una veterinaria y bacterióloga que decía tener la capacidad de comunicarse telepáticamente con los animales, no sabía quién era aquel hombre que se disculpaba por presentarse vestido informalmente.

Una década después, aquella relación se convirtió en uno de los ejes de una entrevista publicada por The New York Times, en la que Melamed reconstruyó su vínculo con el mandatario, contó cómo habría trabajado con sus perros clonados y aseguró que Karina Milei también participó de sus talleres de comunicación animal.

Según el relato de Melamed, el primer encuentro ocurrió cuando Conan estaba muy enfermo. La mujer afirmó que intentó transmitirle al perro el mensaje de su dueño, que buscaba desesperadamente salvarlo. “Lo que recuerdo es que se sintió mejor después”, recordó sobre Milei.

La especialista sostuvo que trabajó para el entonces economista durante aproximadamente dos años, incluso después de la muerte de Conan, en 2017. Según contó, el vínculo terminó algunos años antes de que Milei llegara a la presidencia, en 2023.

El presidente y sus portavoces no respondieron a las solicitudes de comentarios de The New York Times.

La historia de Conan y los perros clonados de Milei

La relación de Milei con sus perros es un tema recurrente en la discusión pública sobre su vida personal. El mandatario se refiere a los animales como sus hijos y ha señalado que considera privada la información vinculada con ellos. Tras su llegada a la Casa Rosada, la presencia de sus mascotas y los rumores sobre su estado alimentaron distintas especulaciones.

En la entrevista, Melamed aseguró que, después de la muerte de Conan, Milei la contrató para comunicarse con los cinco perros clonados a partir del ADN del mastín. Según su relato, los animales eran cachorros inquietos y ansiosos por adaptarse a su nuevo hogar.

“Cada uno tiene una personalidad diferente”, dijo la mujer, quien explicó que, desde su perspectiva, la clonación genética no implica que los animales tengan comportamientos idénticos.

>> Leer más: Javier Milei, sus "hijos de cuatro patas" y su vínculo "espiritual" con su perro Conan

Milei bautizó a cuatro de los clones con nombres de economistas libertarios y al quinto volvió a llamarlo Conan. Según Melamed, el presidente considera que este último es la reencarnación de su perro original.

La supuesta vidente afirmó que el animal reconoció la distribución de la casa y que ella también sintió una familiaridad particular al intentar comunicarse con él. “Creo que es muy probable”, respondió al referirse a la posibilidad de que se tratara de la reencarnación del mastín fallecido.

La mujer también recordó que Milei tenía una opinión muy favorable de sus supuestas capacidades. En su departamento de Buenos Aires conserva un libro del mandatario con una dedicatoria que, según contó, él escribió en la contratapa: “Para Celia, GENIO TOTAL DEL UNIVERSO”, seguida de una referencia a ella como “el ser de luz que me ayudó a encontrar el camino”.

El papel de Karina Milei

Otro de los aspectos destacados de la entrevista es el vínculo entre Melamed y Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia.

La comunicadora animal aseguró que Karina participó en uno de sus talleres de fin de semana alrededor de 2019 y que luego le envió mensajes durante meses para recibir orientación adicional. Según su versión, la hermana del mandatario mostró una facilidad particular para comunicarse con los animales.

Melamed sostuvo que, poco después, Javier Milei dejó de contratar sus servicios. No obstante, no presentó pruebas que permitan establecer una relación causal entre la participación de Karina en los talleres y el fin de su vínculo profesional con el presidente.

Karina Milei tampoco respondió a la solicitud de comentarios del diario estadounidense.

>> Leer más: Javier Milei llegó a un streaming con su perro Conan: "¿Viste que es de verdad?"

La entrevistada dijo que votó por Javier Milei y que recuerda con afecto el tiempo que trabajó con él. También señaló que, después de que su vínculo se hiciera público, la demanda por sus servicios aumentó y llegó a tener una lista de espera de hasta dos meses.

Cómo dice comunicarse con los animales

Melamed tiene 67 años, estudió medicina veterinaria y bacteriología y contó que comenzó a interesarse por la comunicación animal después de leer un libro sobre el tema en 2008. A partir de entonces, tomó cursos y desarrolló una práctica que, según explicó, consiste en interpretar sensaciones, emociones e imágenes que dice percibir a partir de una fotografía del animal.

Desde la pandemia de covid-19, afirmó que realiza las sesiones a distancia, mediante videollamadas. Sus clientes le consultan por comportamientos, animales extraviados, malestares y, en algunos casos, por la posibilidad de comunicarse con mascotas fallecidas. “¿Cómo funciona? No lo sé. Solo sé que funciona”, dijo durante la entrevista.

El artículo de The New York Times también recoge testimonios de personas que recurrieron a sus servicios y de otros comunicadores animales que aseguran que la demanda creció en los últimos años. Sin embargo, la publicación señala que no existen estadísticas fiables sobre la dimensión de esta actividad y que no hay evidencia científica que respalde la telepatía con animales.

Melamed afirmó que comenzó a percibir lo que considera una intuición especial durante la infancia, aunque no la desarrolló profesionalmente hasta años después. También contó que capacita a otras personas en sus talleres y que calcula haber formado a unas 700.

“Todos somos capaces”, sostuvo. “Lo único que nos frena es creer que no podemos”.

Un vínculo privado que se convirtió en tema político

La relación entre Milei y sus perros también aparece en el debate político argentino. Según The New York Times, un diplomático de alto rango y un amigo de larga data del presidente, que hablaron bajo condición de anonimato, afirmaron haberlo escuchado decir que consulta a sus animales para pedirles consejo.

Cuando los periodistas le preguntaron sobre esa posibilidad, Milei respondió que lo que sucede en su casa pertenece a su vida privada. En 2023, al referirse a Conan, había afirmado: “Si me da un consejo, es un genio”.

>> Leer más: Fin del misterio: revelan el paradero de los perros de Milei

La entrevista de Melamed aporta su versión sobre el vínculo que mantuvo con el mandatario y su entorno, aunque no permite verificar de manera independiente sus afirmaciones sobre la comunicación telepática ni sobre la reencarnación del perro.

Mientras tanto, la mujer continúa ofreciendo sesiones para personas que buscan comprender mejor a sus animales. Desde su departamento porteño, cobra 35 dólares por hora y asegura que puede comunicarse con perros, gatos, tortugas y aves con solo observar una fotografía.

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