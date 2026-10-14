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Sospechoso incendio de tres motos en el patio de una comisaría de Santa Fe

Los vehículos estaban secuestrados en la seccional 8ª de Guadalupe. Una hipótesis apunta contra un preso que había ingresado horas antes al penal

14 de octubre 2026 · 10:39hs
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Las motos quedaron totalmente destruidas por el incendio. Fue en el patio de la Seccional 8ª de Santa Fe

Las motos quedaron totalmente destruidas por el incendio. Fue en el patio de la Seccional 8ª de Santa Fe

Un llamativo incendio se produjo este martes por la tarde en el patio de una comisaría de la ciudad de Santa Fe. Tres motos que estaban incautadas y depositadas en ese lugar quedaron totalmente destruidas por el fuego.

El incidente sucedió en la comisaría 8ª de barrio Guadalupe de la capital provincial, y a partir de lo ocurrido se abrió una investigación para determinar si el fuego se inició por algún problema eléctrico de uno de los vehículos o si fue una acción intencional de un preso que había ingresado recientemente a ese penal.

Todo sucedió cuando los oficiales del tercio de guardia advirtieron que se había generado un intenso humo en el patio de la seccional. De inmediato, a través de una llamada a la central de emergencias 911, se le dio intervención a los Bomberos Zapadores de Santa Fe

Qué pudo ocasionar el incendio

Según lo informado por UNO Santa Fe, los bomberos extinguieron el foco ígneo y ahora se investiga el origen del fuego. Una posibilidad es que se haya producido un desperfecto eléctrico en una de las baterías. Otra hipótesis es que un preso que estaba alojado en uno de los calabozos que dá al patio de la dependencia, y había ingresado detenido pocas horas ante, haya arrojado algo encendido sobre los vehículos.

>> Leer más: Incendiaron cuatro vehículos frente a la seccional 32ª de barrio Godoy

El caso fue informado a las autoridades de la Unidad Regional I y al fiscal de la Unidad de Flagrancia en turno, quien ordenó una investigación profunda para determinar de manera fehaciente la causa que produjo el fuego por el que se quemaron las tres motocicletas.

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