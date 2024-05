Árbol festeja en Rosario los 20 años de "Guau", un disco con "canciones inoxidables"

Cuando los integrantes de la banda componían, no se imaginaban la cantidad de kilómetros que iba a recorrer su música: “Con el tiempo, las canciones se volvieron como el vino, se fueron macerando, y fue creciendo, y cada vez va creciendo más. Está bueno porque se transformaron en inoxidables”, analiza el cantante, quien asegura que no habían tenido noción en principio de la fama que tomó el disco: "No veíamos la magnitud porque teníamos que tocar mucho, después nos dimos cuenta que entramos en otro nivel".