Red Hot Chili Peppers desmintió que tenga planeado tocar en Rosario

Lo había anunciado Rosario Central en sus redes sociales para junio de 2027 en el Gigante, pero la reacción general fue de incredulidad

Rosario se vio sorprendida este martes con el anuncio de Rosario Central de que Red Hot Chili Peppers se presentaría el próximo 12 de junio de 2027 en el Gigante de Arroyito. Pero la banda californiana negó que tenga planes de visitar Argentina con una frase tan breve como contundente.

En la noche de este martes, la cuenta de Instagram del club Rosario Central era el único lugar donde se anunciaba el supuesto Music Gol Festival con la presencia de Red Hot Chili Peppers, The Human League y Happy Mondays, anunciado para el 12 de junio de 2027 y con anticipadas en venta desde el jueves con tarjetas del banco Macro y a través de la plataforma EntradaUno. Pero en ese posteo apareció poco antes de las 22 una respuesta de la cuenta oficial de Red Hot Chili Peppers.

"Sorry, not us", fue el único comentario de quienes manejan la cuenta de la banda californiana, lo que se traduce como: "Lo sentimos, nosotros no".

Dudas e incredulidad

El desembarco de la banda en Rosario sería histórico al punto que las primeras reacciones fueron de total incredulidad. El hecho de que además el show esté movilizado por Underdog Entertainment, una productora nueva y sin referencias en la escena, apoyó los temores de que se tratase de una noticia falsa o una estafa. Desde Rosario Central confirmaron en horas de la tarde el evento a La Capital, aunque luego no dieron más detalles sobre el detrás de escena de la organización.

Otro sustento del escepticismo es que los Red Hot Chilli Peppers no tocan en vivo desde un concierto a beneficio por los incendios en California de comienzos de 2025, y están abocados a la grabación de un nuevo disco; todavía no tienen anunciada una gira y mucho menos fechas internacionales para 2027. Además, sería en pleno invierno austral, que es temporada alta de festivales de verano en el hemisferio norte y por lo tanto los números internacionales suelen tener sus agendas comprometidas a ese circuito.

Las visitas de este calibre suelen pasar obligadamente por Buenos Aires, salvo alguna excepción como fue la fallida visita de Aerosmith también al Gigante en 2017, la cual finalmente no se concretó. Por este motivo, la noticia se hizo eco rápidamente en medios nacionales y de distintos países Sudamérica, donde se comunicó todavía con cierta cautela.

Un line up "sospechoso"

A su vez, resultó curioso el line up, donde una banda de la popularidad de los Peppers se cruza con los británicos Happy Mondays y The Human League, dos propuestas que llegan desde finales de los setenta y principios de los ochenta, con sonidos muy distintos entre sí y un número menos masivo (aunque entusiasta) de seguidores.

Hasta entrada la tarde, ninguna de las tres bandas había confirmado su presencia en el evento. Por otra parte, el periodista especializado Joaquín Vismara publicó en redes una comunicación que tuvo en privado con Alan McGee, el manager de los Happy Mondays, quien aseguró que la fecha "no es verdad".