Newell's pasa de página y vuelve a entrenar con los ojos puestos en Central Córdoba Después de una derrota dolorosa ante Gimnasia en Mendoza, el equipo de Frank Kudelka buscará rápidamente cambiar la cara en el Coloso Por Hernán Cabrera 14 de octubre 2026 · 10:57hs

CANOB El Newell’s de Frank Kudelka viene dando esbozos de levantada y necesita confirmarlo en el clásico, un desafío de mayor exigencia.

Todavía sigue el gusto amargo que dejó en Newell's la derrota ante Gimnasia en Mendoza, que dejó al conjunto que dirige Frank Kudelka al límite en la clasificación entre los ocho primeros del grupo A y a tres puntos de los equipos que están fuera de la zona de octavos de final, como Estudiantes de La Plata y San Lorenzo.

El próximo partido será el lunes ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Coloso del Parque. Este duelo será clave para que la Lepra aproveche el mal momento del Ferroviario y logre mantener al menos la diferencia de tres puntos con San Lorenzo, uno de los inmediatos perseguidores, a quien visitará el sábado próximo.

El regreso del plantel a los entrenamientos fue esta mañana en el Complejo Bella Vista, a puertas cerradas y sin atención a la prensa, después de dos días de descanso tras la caída en Mendoza. Cabe destacar que la próxima semana habrá apenas cuatro días de trabajo entre el encuentro del lunes en el estadio Marcelo Bielsa y el del sábado en el Nuevo Gasómetro.

Kudelka arma el equipo El desafío para el cuerpo técnico encabezado por Frank Kudelka será, entre otros retoques, encontrar el reemplazante de Luca Regiardo, quien llegó a la quinta amarilla y tendrá que cumplir con una fecha de suspensión.

Jerónimo Gómez Mattar es el principal candidato a reemplazar al suspendido Luca Regiardo. Virginia Benedetto / La Capital En esa carrera, aparece con ventaja Jerónimo Gómez Mattar, una de las primeras opciones que mantiene el entrenador leproso desde el banco de suplentes. Si ingresa el juvenil rojinegro, Rodrigo Herrera tomaría la posta que deja Regiardo como volante de contención. >> Leer más: Santiago Solari: "Nos fuimos tristes por todas las ocasiones que erramos" Por otro lado, Lautaro Giannetti continúa su recuperación de una lesión muscular y apunta con mucho optimismo a estar disponible para el partido ante el Cuervo. No obstante, hay mayores posibilidades de que el zaguero regrese ante Unión el próximo domingo 1 de noviembre en el Marcelo Bielsa.

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