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Concejo: avanza el proyecto de refugios para cadetes de apps

La iniciativa busca instalar estaciones equipadas en zonas de alta demanda de delivery. Tendrán wifi, cargadores y espacios de descanso. Hay unos 9 mil repartidores en la ciudad

14 de octubre 2026 · 06:30hs
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El proyecto contempla la instalación de estructuras modulares y desmontables para los cadetes

El proyecto contempla la instalación de estructuras modulares y desmontables para los cadetes, diseñadas para integrarse al espacio público sin obstaculizar la circulación peatonal.

La comisión de Obras Públicas del Concejo Municipal de Rosario dio despacho favorable a un proyecto de ordenanza que propone crear estaciones de refugio modulares para cadetes de aplicaciones de delivery en puntos estratégicos de la ciudad. Se trata de espacios especialmente acondicionados para descansar, cargar sus celulares y resguardarse de la lluvia o el calor mientras esperan nuevos pedidos.

La iniciativa fue presentada por el concejal socialista Federico Lifschitz y busca dar respuesta a una problemática que creció junto con la expansión de plataformas como PedidosYa y Rappi: la falta de infraestructura para repartidores que pasan buena parte de sus jornadas laborales en la calle.

“Queremos que los trabajadores que realizan tareas de reparto mediante plataformas digitales cuenten con infraestructura adecuada en el espacio público y ordenar su uso en puntos estratégicos de la ciudad, brindando resguardo, descanso, seguridad y servicios esenciales”, destacó el autor del proyecto.

Tras conseguir el aval de Obras Públicas, el expediente deberá ser analizado por las comisiones de Gobierno y Presupuesto antes de quedar en condiciones de llegar al recinto.

>> Leer más: Censo a repartidores de apps: 70 % usa moto y la mitad tiene secundario completo

Refugios equipados

El proyecto contempla la instalación de estructuras modulares y desmontables, diseñadas para integrarse al espacio público sin obstaculizar la circulación peatonal. Los refugios contarían con asientos, espacios de resguardo climático, conexión gratuita a wifi, puertos USB y sistemas de carga eléctrica alimentados mediante energía solar.

También incorporarían estacionamiento para bicicletas, infladores, herramientas básicas para reparaciones, iluminación LED y cámaras de videovigilancia. A estos servicios se sumarían puestos de hidratación, cestos de basura, señalización y elementos de seguridad vial.

La propuesta apunta a concentrar estos servicios en sectores de alta circulación de repartidores, especialmente cerca de corredores gastronómicos y comerciales, donde habitualmente se reúnen los cadetes a la espera de pedidos. Además, las estaciones deberán cumplir con criterios de accesibilidad universal, eficiencia energética y bajo impacto ambiental.

Pero la iniciativa no se limita a mejorar las condiciones laborales. También plantea reorganizar el uso del espacio público, concentrando en lugares específicos actividades que actualmente se desarrollan de manera dispersa sobre veredas, plazas y sectores de espera improvisados.

“Funcionarán como un complemento del espacio público urbano existente, evitando obstrucciones peatonales y garantizando condiciones adecuadas de circulación, convivencia y ordenamiento”, explicó el concejal.

>> Leer más: Motoqueros denuncian la compra de Pedidos Ya por Uber: "Afectará a los repartidores"

Ubicaciones

De acuerdo con los detalles difundidos cuando se presentó la iniciativa, en junio, una primera prueba piloto contemplaba cuatro sectores de Rosario: Pichincha, el centro, Puerto Norte y avenida Pellegrini. El proyecto también contempla la posibilidad de instalar estas estructuras cerca de centros de transporte, parques, plazas y otras zonas de alta demanda logística.

La necesidad de contar con espacios específicos para los cadetes ya genera conflictos en algunas zonas del centro de Rosario, donde la concentración de motos y bicicletas en las veredas provocan denuncias de vecinos. De todos modos, todavía no se definieron públicamente las ubicaciones exactas ni un cronograma de instalación.

En cuanto al financiamiento, plantea que tanto la construcción como el mantenimiento de las estaciones puedan solventarse mediante convenios de patrocinio con las propias plataformas digitales y empresas vinculadas al reparto. El esquema contempla mecanismos de responsabilidad social empresarial y participación público-privada, con el objetivo de involucrar a las compañías que operan en la ciudad.

>> Leer más: Tiempos difíciles: el servicio de delivery copa a toda hora las calles de Rosario

Más de 9 mil cadetes

El avance de la propuesta se produce mientras el municipio intenta conocer con mayor precisión las condiciones laborales de quienes trabajan para aplicaciones. Según estimaciones oficiales, unas 9 mil personas realizan tareas de reparto en Rosario, muchas de ellas expuestas a extensas jornadas y a las condiciones climáticas sin contar con espacios adecuados para descansar.

Un relevamiento municipal cuyos primeros resultados se publicaron en septiembre permitió obtener información de más de 2 mil repartidores. El 69,23% utiliza motocicletas para trabajar y el 25,10% se desplaza en bicicleta. Además, casi siete de cada diez encuestados tienen entre 18 y 35 años.

Entre las principales dificultades detectadas aparecieron la falta de puntos para cargar celulares y de espacios adecuados para estacionar los vehículos cerca de los comercios.

La creación de refugios se suma así a otras discusiones abiertas en el Concejo sobre la actividad de reparto, entre ellas la actualización de la ordenanza que regula el sector y las condiciones de seguridad de los trabajadores. Por ahora, la propuesta de estaciones modulares dio un nuevo paso legislativo, aunque su concreción dependerá de la aprobación definitiva y de los acuerdos necesarios para financiar su instalación.

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