Tentativa de femicidio: la embarazada que sufrió graves quemaduras sigue en estado reservado

Su bebé, al que los médicos salvaron mediante una cesárea, continúa en la sala de neonatología. Lo extubaron y recibe asistencia respiratoria no invasiva

Intento de femicidio en Granadero Baigorria. La mujer que sufrió graves quemaduras y su bebé son asistidos en el Hospital Eva Perón

Talia Liliana B., la mujer de 29 años que sufrió graves quemaduras en un hecho que es investigado como tentativa de femicidio en Granadero Baigorria , permanece estable, pero aún con pronóstico reservado y con asistencia mecánica respiratoria en el Hospital Eva Perón.

Por este caso, se encuentra detenido como presunto autor de las lesiones Maximiliano C., pareja de la mujer, quien enfrentará la audiencia imputativa en los próximos días cuando concluyan las medidas que ordenó el fiscal de la Unidad de violencias Altamente lesivas, Franco Tassini.

Fuentes del Ministerio de Salud de Santa Fe brindaron el parte de salud de Talia, a quien ayer los médicos le practicaron una cesárea para salvar la vida de su bebé que lleva una gestación de 33 semanas.

Con relación al niño, las autoridades señalaron que permanece internado en el Servicio de Neonatología del hospital estable, tras ser extubado y continuar con ventilación no invasiva.

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En cuanto a la causa judicial, voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron que por estas horas "se toman testimonios a familiares y vecinos para apartarlos en la audiencia imputativa".

Sobre la audiencia de imputación a Maximiliano C. las fuentes señalaron que "aún no está agendada. Está solicitada para mañana jueves. Se requirieron informes médicos para sumar también a la imputación".

Qué se sabe del hecho

Talia Liliana B. ingresó el lunes en la Guardia del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria trasladada por su pareja. La mujer de 29 años presentaba quemaduras serias en cuello, rostro y tórax y si bien no trascendió información oficial sobre cómo habría ocurrido el hecho, su compañero fue detenido en el mismo lugar ante las sospechas de que el caso podría tratarse una tentativa de femicidio.

La mujer sufrió las quemaduras en la casa donde vive con Maximiliano C., en Obligado al 400 de esa ciudad. En ese lugar, la policía incautó una remera blanca con quemaduras y una botella de alcohol.