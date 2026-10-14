Tentativa de femicidio: la embarazada que sufrió graves quemaduras sigue en estado reservado

Policiales
Femicidio de Bárbara Aragón en Rosario: despedidas, bronca y reclamo de justicia
Policiales
Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada
La Ciudad
Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida
Economía
La inflación de septiembre se aceleró: se acercó al 2 % y acumula un alza de 23,6 % en el año
Política
Bochazo: Schmuck niega las acusaciones de La Libertad Avanza
Información General
Seis muertos en México por el paso de un huracán y una tormenta tropical
Información General
Por qué las grandes marcas de autos abandonan las pantallas táctiles
Zoom
Santiago Siri, experto en IA: "El humano encuentra dónde es indispensable"
Información General
Investigan a dos adolescentes por un robot que manoseó a una chica
Policiales
Empalme Graneros: ¿quién es el expolicía detenido por el femicidio?
Economía
Arca puso el foco en OnlyFans y empieza a mirar con ganas a las creadoras
Policiales
Asalto en barrio Godoy: abusaron de una mujer y la amenazaron de muerte
Policiales
Realizaron una cesárea de urgencia a la embarazada que sufrió quemaduras
Policiales
Santa Fe renovó la web de los más buscados: cómo consultar las recompensas
Información general
Paro de médicos y odontólogos del Pami: "La situación es desesperante"
La ciudad
Turismo en Rosario: otro fin de semana largo con interesante ocupación
Policiales
Una embarazada está muy grave por quemaduras y detuvieron a su pareja
La Ciudad
Este miércoles llega una nueva edición del Día del Juego y la Convivencia
Información General
Quién era el joven de Pergamino que murió atropellado en Punta Cana
Policiales
Un rosarino se hizo pasar por juez para acceder a información policial