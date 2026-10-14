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La Orquesta Utópica presenta un espectáculo que pone al tango rosarino en movimiento

Música original, canto y danza. La cita es el 15 de octubre en el Centro Cultural Parque de España, con referentes del tango rosarino y bailarines subcampeones mundiales

14 de octubre 2026 · 09:34hs
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Orquesta Utópica en el Centro Cultural Parque España

Orquesta Utópica en el Centro Cultural Parque España
La Orquesta Utópica presenta un espectáculo que pone al tango rosarino en movimiento

La Orquesta Utópica presentará “Tango de Rosario en movimiento”, un espectáculo que propone una mirada contemporánea sobre el tango como una expresión viva y en permanente transformación. La función será el jueves 15 de octubre, a las 20.30, en el teatro del Centro Cultural Parque de España, ubicado en Sarmiento y el río.

La propuesta reunirá música original, canto y danza para mostrar la identidad sonora del tango rosarino y su desarrollo en el baile. El repertorio propio de la orquesta se combinará con la participación de referentes de la danza de la ciudad.

El espectáculo contará con las parejas de tango Flor Albano y Lucho Ratti, Germán Ruiz Díaz y Gio de Bellonia, y Diego Pérez y Soledad Cantarini, subcampeones mundiales de tango.

Con 12 años de trayectoria, tres producciones discográficas y una miniserie audiovisual, la Orquesta Utópica es una formación típica rosarina que trabaja de manera autogestiva.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en la boletería del teatro o a través de 1000 Tickets.

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