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La despedida de la novia de Locomotora Castro: "No sabés cuánto te vamos a necesitar"

Tras el fallecimiento del excampeón mundial de boxeo, Noelia Vigliarolo lo despidió con un emotivo posteo en redes sociales

14 de octubre 2026 · 09:36hs
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La última foto que compartió el boxeador junto a su pareja y su suegra tres días antes de su muerte

La última foto que compartió el boxeador junto a su pareja y su suegra tres días antes de su muerte

La muerte de Jorge Locomotora Castro conmocionó al mundo del boxeo y el deporte argentino. El excampeón mundial de peso mediano falleció este miércoles a los 59 años, luego de sufrir una descompensación en el Bingo de Morón, en la provincia de Buenos Aires.

Según el parte policial, el exboxeador se encontraba en la sala de máquinas del establecimiento cuando se descompuso. Un médico del servicio de asistencia que acudió al lugar constató su fallecimiento. Hasta el momento, no se determinaron las causas de la muerte.

El excampeón mundial padecía diabetes y recibía tratamiento con insulina, aunque no se confirmó si esa enfermedad tuvo relación con la descompensación.

>> Leer más: El boxeo de luto: falleció Jorge "Locomotora" Castro, excampeón del mundo

El mensaje de Noelia Vigliarolo para despedir a "Locomotora" Castro

En medio de la conmoción, su pareja Noelia Vigliarolo le dedicó un mensaje de despedida en redes sociales. En sus palabras, recordó los años que compartieron, el vínculo que construyeron y los planes que tenían para el futuro.

"Mi amor, no me alcanzan tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto amor de mi vida", comenzó Vigliarolo.

Luego, recordó la convivencia y la complicidad que los unía: "La casa va a estar vacía sin vos. Nosotros dos siempre compañeros, con nuestras diferencias pero nunca nos soltamos la mano".

Vigliarolo también agradeció el acompañamiento durante la relación: "Gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos. Nosotros viajamos, convivimos. Compartimos este finde por el Día de la Madre y nos íbamos a comprometer viajando a la costa".

En el tramo final de la publicación, la mujer volvió a expresar el impacto de la pérdida: "Gracias por cuidarme tanto. Nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas. No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor. Se me fue la vida. Te voy a amar siempre, toda la vida, mi ‘Roñis’. Hasta siempre amor de mi vida, no sabés cuánto te vamos a necesitar".

Además de su relación, Castro y Vigliarolo compartían "El show de Roña y Noé", un evento que reunía invitados sorpresa y bandas de música, con transmisiones por streaming.

La última imagen pública que Castro compartió en Facebook también quedó entre los recuerdos de sus seguidores. El domingo 11 de octubre, apenas tres días antes de su muerte, publicó una fotografía en la que aparecía sonriente junto a su novia y su suegra durante un almuerzo.

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