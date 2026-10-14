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El intendente de Villa Constitución llamó a construir una ciudad con más inclusión, respeto y solidaridad

Durante el acto por el Día de la Diversidad Cultutal, Jorge Berti reflexionó sobre el significado de esta fecha y la oportunidad de revisar la historia reconociendo las voces de los pueblos originarios

14 de octubre 2026 · 11:57hs
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Berti sostuvo que el respeto por la diversidad debe ir acompañado de acciones concretas que permitan superar las desigualdades. 

Berti sostuvo que el respeto por la diversidad debe ir acompañado de acciones concretas que permitan superar las desigualdades. 
El intendente de Villa Constitución llamó a construir una ciudad con más inclusión, respeto y solidaridad

En el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el intendente de Villa Constitución, Jorge Berti brindó un mensaje centrado en la importancia de reconocer la historia, valorar las diferencias y trabajar colectivamente para construir una sociedad más justa e inclusiva.

Durante su discurso, el intendente invitó a reflexionar sobre el significado de esta fecha y la oportunidad de revisar nuestra historia desde una mirada que reconozca las voces de los pueblos originarios, de quienes fueron despojados de sus territorios, culturas y derechos, y de tantas personas que llegaron a estas tierras en busca de un futuro mejor.

Inclusión y diversidad

“Hoy elegimos otra mirada, una mirada que reconoce, que escucha, que intenta comprender nuestra historia en toda su dimensión”, expresó, al tiempo que remarcó que transformar el significado de esta conmemoración implica también cambiar la manera en que nos relacionamos cotidianamente.

En ese sentido, sostuvo que el respeto por la diversidad debe ir acompañado de acciones concretas que permitan superar las desigualdades. Hizo referencia a las dificultades que atraviesan numerosas familias, las personas que no encuentran oportunidades laborales, quienes enfrentan problemas de salud, las personas con discapacidad, los adultos mayores y las infancias que muchas veces no encuentran espacios de escucha y pertenencia.

“Cuando hablamos de inclusión, también tenemos que preguntarnos qué hacemos frente a las desigualdades que todavía duelen en nuestra sociedad”, señaló.

Reconocer la dignidad de las personas

El intendente destacó que una comunidad verdaderamente inclusiva se construye desde el reconocimiento de la dignidad de cada persona, independientemente de su origen, sus creencias, su condición económica o las circunstancias que le toque atravesar. También subrayó la importancia del diálogo y el respeto por las diferencias como pilares de la convivencia democrática.

“No necesitamos estar de acuerdo en todo para respetarnos, no necesitamos ser iguales para reconocernos como iguales en derechos”, afirmó.

Asimismo, remarcó que la inclusión no puede limitarse a las palabras, sino que debe traducirse en oportunidades reales y en el compromiso de toda la comunidad. En ese camino, destacó el papel de las escuelas, las instituciones, los clubes, los barrios, los espacios de trabajo y los hogares como ámbitos fundamentales para promover el respeto y la solidaridad.

Convocatoria a la ciudad

Finalmente, convocó a los vecinos y vecinas a mirar a cada persona más allá de sus diferencias, a tender una mano cuando alguien lo necesita y a asumir, desde los gestos cotidianos y las acciones concretas, la responsabilidad de construir una sociedad en la que todas las personas puedan vivir con dignidad.

“Una ciudad con memoria para reconocer su historia, con sensibilidad para acompañar a su gente y con coraje para transformar las injusticias que todavía nos duelen”, expresó.

El mensaje concluyó con una invitación a renovar el compromiso colectivo con Villa Constitución y con una comunidad que valore la diversidad, garantice oportunidades y no deje a nadie atrás.

“Esa es la Villa Constitución que merecemos y construirla no es responsabilidad de unos pocos, es el compromiso que tenemos que asumir juntos todos los días”.

>>Leer más: Villa Constitución: Gestión, planificación y trabajo en tiempos de crisis

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