La Capital | Información General | joven

Quién era el joven de Pergamino que murió atropellado en Punta Cana: el sueño de ayudar a sus padres y un reencuentro frustrado

Roberto Farías García tenía 30 años, era protesista dental y llevaba seis años sin ver a sus padres. En diciembre planeaba regresar a la Argentina junto a su pareja. Murió atropellado por un camión cuyo conductor, según denunció su familia, escapó del lugar.

12 de octubre 2026 · 19:38hs
Google Seguir a La Capital en Google
Quién era el joven de Pergamino que murió atropellado en Punta Cana: el sueño de ayudar a sus padres y un reencuentro frustrado

Quién era el joven de Pergamino que murió atropellado en Punta Cana: el sueño de ayudar a sus padres y un reencuentro frustrado

Quién era el joven de Pergamino que murió atropellado en Punta Cana: el sueño de ayudar a sus padres y un reencuentro frustrado

Quién era el joven de Pergamino que murió atropellado en Punta Cana: el sueño de ayudar a sus padres y un reencuentro frustrado

Ester García, de 70 años, y Rolando Farías, de 79, contaban los días para volver a abrazar a su hijo. Después de seis años sin verlo, esperaban recibirlo en diciembre en su casa de Pergamino. La madre incluso había imaginado una bienvenida con pancartas para celebrar el regreso. Pero aquel reencuentro que tanto habían esperado nunca llegará: Roberto Farías García, de 30 años, murió el viernes pasado en un accidente de tránsito en Punta Cana, República Dominicana, donde se había radicado para trabajar y ayudar económicamente a sus padres.

Conocido cariñosamente como "Robert" o "Robin", el joven circulaba en motocicleta cuando fue atropellado por un camión que transportaba piedras utilizadas en la construcción. Según denunció su familia, el conductor escapó del lugar sin asistirlo y ahora reclaman que sea identificado y detenido. Mientras tanto, sus padres intentan conseguir que los restos de su hijo sean trasladados a la Argentina para poder despedirlo.

Detrás de la tragedia hay una historia de esfuerzo, emigración y proyectos familiares. Roberto se había ido del país con la esperanza de construir un futuro mejor y brindarles tranquilidad económica a sus padres, que ya eran mayores. En Punta Cana había trabajado en distintos rubros hasta que consiguió desarrollarse como protesista dental y montar su propio laboratorio junto a un amigo argentino.

"Yo tengo 70 años, el padre 79, y él dijo: 'Mamá, no te preocupes, me voy del país para que después ustedes estén bien'", recordó Ester en una entrevista con el diario La Opinión de Pergamino.

De Pergamino a Punta Cana: quién era Roberto Farías García

Antes de emigrar, Roberto había pasado buena parte de su adolescencia y juventud en Pergamino, donde cultivó amistades y practicó deportes. Jugó al fútbol en el club Sports y también al rugby en el club Pingüinos, dos instituciones de la ciudad bonaerense.

Sus padres habían llegado a Pergamino después de vivir en otras localidades. Ester se había instalado allí hacía aproximadamente dos décadas, luego de residir en Ingeniero Budge, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Rolando, oriundo de Juncal, una localidad del sur de Santa Fe, había trabajado como camionero.

La víctima junto a sus papás Rolando y Ester.

La víctima junto a sus papás Rolando y Ester.

La pareja lleva cuatro décadas junta y Roberto fue el hijo que tuvieron en común. Su padre recordó que el joven vivió con ellos hasta los 22 años, cuando comenzó a buscar oportunidades fuera del país.

"Nos hicimos pergaminenses, pero mi hijo se fue con la intención de que sus padres estuvieran mejor", contó Ester.

La búsqueda de un futuro económico más promisorio lo llevó finalmente a República Dominicana, donde comenzó a abrirse camino en el mercado laboral. Uno de sus primeros trabajos fue en el mantenimiento de un hostal de Punta Cana.

Con el tiempo consiguió dedicarse a su oficio de protesista dental. Junto a otro argentino instaló un laboratorio, con la intención de consolidar una actividad propia y continuar progresando.

El amor, los viajes y los planes de regresar a la Argentina

En 2018, Roberto conoció a Anahí Ríos, a quien llamaban Anita, la mujer con la que compartió sus últimos años y numerosos proyectos. La pareja construyó una vida en el exterior, acompañándose tanto en el trabajo como en sus experiencias personales.

Juntos recorrieron distintos destinos, entre ellos Miami, San Francisco y México. En sus redes sociales, el joven solía compartir fotografías de esos viajes y momentos junto a su compañera.

"Era un chico sano. Anduvo por Miami, por San Francisco, por México, siempre acompañado de Anita. Los dos luchando para ayudarnos porque todos sabemos cómo está este país", relató su madre.

Pero había un viaje que tenía un significado mucho más profundo que los demás. En diciembre, Roberto y Anita tenían previsto regresar a Pergamino para reencontrarse con Ester y Rolando.

El joven llevaba seis años sin abrazar a sus padres. La pandemia de coronavirus había complicado sus posibilidades de viajar a la Argentina y, posteriormente, las obligaciones laborales y la distancia prolongaron la separación.

Para Ester, la llegada de diciembre representaba una oportunidad de recuperar parte de aquel tiempo perdido. Había comenzado a imaginar cómo recibiría a su hijo y hasta pensaba preparar carteles de bienvenida.

"Yo saltaba de alegría esperándolo. Lo iba a recibir con pancartas para darle la bienvenida a mi hijo de nuevo", recordó la mujer, entre lágrimas.

La muerte del joven terminó abruptamente con esos planes. En lugar de organizar el esperado reencuentro, sus padres deben afrontar ahora las gestiones para repatriar sus restos.

Cómo fue el accidente fatal en Punta Cana

El siniestro ocurrió este viernes 9 de octubre, entre las 16.30 y las 17, sobre el Boulevard Turístico Frank Rainieri, cerca del cruce con Domingo Maíz, en la localidad de Verón, dentro de la zona de Punta Cana.

Roberto circulaba en su motocicleta y se dirigía a entregar un trabajo cuando se produjo el episodio que le costó la vida.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones difundidas por medios dominicanos, un camión cargado con caliche, un material utilizado en la construcción, habría realizado una maniobra que obligó al motociclista a frenar bruscamente para evitar el impacto.

En esas circunstancias, Roberto habría perdido el control de la moto y caído sobre el asfalto. Luego fue alcanzado por las ruedas del vehículo de carga, que le provocaron heridas mortales.

La familia sostiene que el camionero abandonó el lugar después del atropello, por lo que reclama que las autoridades dominicanas avancen en la identificación del conductor y determinen sus responsabilidades.

La mecánica del siniestro todavía es materia de investigación y las circunstancias exactas deberán ser esclarecidas por las autoridades. Infobae+1

El desgarrador reclamo de sus padres: "No sé cuándo ni cómo me lo traerán"

Desde Pergamino, Ester y Rolando atraviesan horas de profundo dolor. A la pérdida de su hijo se suma la incertidumbre sobre los trámites necesarios para trasladar sus restos desde República Dominicana hasta la Argentina.

La madre cuestionó las condiciones de seguridad vial en el lugar donde ocurrió el accidente y reclamó que el hecho no quede impune.

"En ese lugar pasaron varios accidentes, nadie hace nada. Me lo atropelló el camión y se fue dejándomelo tirado. No puedo más del dolor. Y ahora no sé cuándo ni cómo me lo traerán", expresó Ester.

Su marido también recordó los esfuerzos que Roberto había realizado para salir adelante y ayudar a la familia.

"Lo tuvimos de grandes, hasta los 22 estuvo con nosotros. Y salió para ayudarnos y salir adelante. Pedimos justicia por nuestro hijo", manifestó Rolando.

Los padres viven solos en Pergamino y reconocen que las gestiones para trasladar el cuerpo desde el Caribe representan una dificultad adicional en medio del duelo.

"Nosotros vivimos los dos solos acá en Pergamino. ¿Cómo hago para traer a mi hijo?", se preguntó la mujer.

Ester también recordó que Roberto había expresado su voluntad de donar órganos. Aunque no hay una confirmación de que se haya concretado alguna donación, la madre encuentra cierto consuelo en esa posibilidad.

"Seguramente alguien tiene algún pedacito de él", expresó.

Buscan testigos para identificar al conductor del camión

La familia de Roberto inició una campaña en redes sociales para encontrar personas que hayan presenciado el accidente o puedan aportar información sobre el vehículo involucrado.

A través del perfil de Facebook del joven difundieron un mensaje en el que recordaron su vida y pidieron colaboración para esclarecer lo ocurrido.

"Nos arrebataron a Robert, una persona llena de sueños, de vida y de amor por los suyos. Su partida ha dejado un vacío inmenso en el corazón de quienes tuvimos la dicha de conocerlo y amarlo", expresaron sus allegados.

En la misma publicación solicitaron que cualquier persona que haya visto el siniestro, conozca al conductor o tenga datos sobre el camión se comunique con la familia o con las autoridades correspondientes.

Anahí, su pareja, también hizo público su dolor y agradeció el acompañamiento recibido desde la Argentina y República Dominicana. En una publicación en Facebook, pidió que se investigue lo sucedido y que la muerte de Roberto no quede impune.

"Robert merece justicia. Su familia merece respuestas", escribió.

Noticias relacionadas
El joven murió en el Heca tras un ataque en Alvear.

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Brasil y Monte Flores, zona oeste de Rosario. 

Un joven fue hallado muerto a balazos en una casa deshabitada de zona oeste

Las Cataratas del Iguazú registraron un caudal mayor a 12 millones de litos por segundo, lo que motivó al cierre preventivo de sus instalaciones.

Cataratas del Iguazú: cierran de emergencia los paseos por una importante crecida del río

El Papa León XIV enfrentará mañana martes una cirugía para extirpar un nódulo en los pulmones

El Papa León XIV será operado este martes en el Hospital Gemelli

Ver comentarios

Las más leídas

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones

Balearon a un hombre de 27 años en Cabín 9 que finalmente murió en el Heca

Balearon a un hombre de 27 años en Cabín 9 que finalmente murió en el Heca

Una pareja viajaba en moto con su bebé en una ruta santafesina y chocaron: murieron los tres

Una pareja viajaba en moto con su bebé en una ruta santafesina y chocaron: murieron los tres

Lo último

El uno x uno de Newells: Walter Mazzantti fue la mejor y única opción de ataque

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti fue la mejor y única opción de ataque

Newells mereció más, pero regresa con una derrota dolorosa ante un competidor directo

Newell's mereció más, pero regresa con una derrota dolorosa ante un competidor directo

Primera C: Leones FC cantó victoria, Córdoba y Argentino cerraron con derrotas en la fecha 32

Primera C: Leones FC cantó victoria, Córdoba y Argentino cerraron con derrotas en la fecha 32

Newell's mereció más, pero regresa con una derrota dolorosa ante un competidor directo

La Lepra contó con la mayor cantidad de ocasiones y las desperdició. Sigue en clasificación, pero la derrota ante Gimnasia de Mendoza lo bajó a la 8ª posición

Newells mereció más, pero regresa con una derrota dolorosa ante un competidor directo

Por Rodolfo Parody
El uno x uno de Newells: Walter Mazzantti fue la mejor y única opción de ataque

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti fue la mejor y única opción de ataque

Una pareja viajaba en moto con su bebé en una ruta santafesina y chocaron: murieron los tres
La Región

Una pareja viajaba en moto con su bebé en una ruta santafesina y chocaron: murieron los tres

Nueva balacera en Roldán: encapuchados atacaron a tiros a un joven frente a su casa
Policiales

Nueva balacera en Roldán: encapuchados atacaron a tiros a un joven frente a su casa

Un rosarino se hizo pasar por juez federal para acceder a información policial secreta: investigan un nexo narco
Policiales

Un rosarino se hizo pasar por juez federal para acceder a información policial secreta: investigan un nexo narco

Femicidio en Empalme Graneros: revelaron que la víctima presentaba signos de asfixia
Policiales

Femicidio en Empalme Graneros: revelaron que la víctima presentaba signos de asfixia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido

Mataron a una mujer de 26 años en una pensión y hay un expolicía detenido

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones

Balearon a un hombre de 27 años en Cabín 9 que finalmente murió en el Heca

Balearon a un hombre de 27 años en Cabín 9 que finalmente murió en el Heca

Una pareja viajaba en moto con su bebé en una ruta santafesina y chocaron: murieron los tres

Una pareja viajaba en moto con su bebé en una ruta santafesina y chocaron: murieron los tres

Femicidio en Empalme Graneros: revelaron que la víctima presentaba signos de asfixia

Femicidio en Empalme Graneros: revelaron que la víctima presentaba signos de asfixia

Ovación
Newells mereció más, pero regresa con una derrota dolorosa ante un competidor directo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's mereció más, pero regresa con una derrota dolorosa ante un competidor directo

Newells mereció más, pero regresa con una derrota dolorosa ante un competidor directo

Newell's mereció más, pero regresa con una derrota dolorosa ante un competidor directo

Primera C: Leones FC cantó victoria, Córdoba y Argentino cerraron con derrotas en la fecha 32

Primera C: Leones FC cantó victoria, Córdoba y Argentino cerraron con derrotas en la fecha 32

El gol de Santiago Solari que pudo cambiar todo para Newells pero fue anulado por vía del VAR

El gol de Santiago Solari que pudo cambiar todo para Newell's pero fue anulado por vía del VAR

Policiales
Nueva balacera en Roldán: encapuchados atacaron a tiros a un joven frente a su casa
Policiales

Nueva balacera en Roldán: encapuchados atacaron a tiros a un joven frente a su casa

Un rosarino se hizo pasar por juez federal para acceder a información policial secreta: investigan un nexo narco

Un rosarino se hizo pasar por juez federal para acceder a información policial secreta: investigan un nexo narco

Femicidio en Empalme Graneros: revelaron que la víctima presentaba signos de asfixia

Femicidio en Empalme Graneros: revelaron que la víctima presentaba signos de asfixia

Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores

Ataque con bomba molotov a barbería: el dueño reconoció a un cliente entre los agresores

La Ciudad
Mataron a balazos a un perro en Rosario: los vecinos denunciaron al agresor y terminó detenido
La Ciudad

Mataron a balazos a un perro en Rosario: los vecinos denunciaron al agresor y terminó detenido

El fin de semana largo cierra en la Feria del Libro con múltiples propuestas

El fin de semana largo cierra en la Feria del Libro con múltiples propuestas

Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay

Una motociclista chocó con un auto en 3 de Febrero y Paraguay

Reducen de 6 años a 6 meses los trámites ambientales y extienden licencias hasta 15 años

Reducen de 6 años a 6 meses los trámites ambientales y extienden licencias hasta 15 años

Año Niño y drones: una solución para entrar al lote
Agro

Año Niño y drones: una solución para entrar al lote

Oscar Martínez: El mito del fin del trabajo funciona como una amenaza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Oscar Martínez: "El mito del fin del trabajo funciona como una amenaza"

Balearon a un hombre de 27 años en Cabín 9 que finalmente murió en el Heca
Policiales

Balearon a un hombre de 27 años en Cabín 9 que finalmente murió en el Heca

El tiempo en Rosario: el lunes arrancaría con lluvias y seguiría nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el lunes arrancaría con lluvias y seguiría nublado

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones
Información General

Hubo dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $2.650 millones

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana
Información General

Un joven de Pergamino murió en un brutal accidente de tránsito en Punta Cana

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos
Policiales

Tiroteo en Alvear: un joven fue asesinado a balazos y otros dos resultaron heridos

Motoqueros denuncian la compra de Pedidos Ya por Uber: Afectará a los repartidores
La Ciudad

Motoqueros denuncian la compra de Pedidos Ya por Uber: "Afectará a los repartidores"

El Papa será operado de un nódulo pulmonar a un mes de su visita a Argentina
Información General

El Papa será operado de un nódulo pulmonar a un mes de su visita a Argentina

Scaloni compitió en una carrera ciclística de 129 km en Buenos Aires
Ovación

Scaloni compitió en una carrera ciclística de 129 km en Buenos Aires

Seis millones de trabajadores no tienen protección social
Economía

Seis millones de trabajadores no tienen protección social

Murió Ana Viglione, exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria de Seguridad
La Ciudad

Murió Ana Viglione, exjefa de la Policía de Santa Fe y funcionaria de Seguridad

En América Latina, el 1 % más rico concentra casi la mitad de la riqueza
Economía

En América Latina, el 1 % más rico concentra casi la mitad de la riqueza

Para desalentar la venta de chapas, proponen otra categoría de choferes de taxi
La Ciudad

Para desalentar la venta de chapas, proponen otra categoría de choferes de taxi

Otra vez atentaron con un misil contra el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita
El Mundo

Otra vez atentaron con un misil contra el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita

Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada
Policiales

Dos detenidos por el crimen de una mujer en barrio Tablada

Rosario izó la wiphala en el último día de libertad de los Pueblos Originarios
La Ciudad

Rosario izó la wiphala en el último día de libertad de los Pueblos Originarios

Perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro
Policiales

Perpetua por la muerte de un hombre abusado en pleno microcentro

El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario
La Ciudad

El nivel del río Paraná ya superó su altura media para octubre en Rosario

La oposición buscará tumbar el decreto 70/2023 sin quorum asegurado
Política

La oposición buscará tumbar el decreto 70/2023 sin quorum asegurado