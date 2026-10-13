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Central anunció un show de Red Hot Chili Peppers en el Gigante

En el marco de un nuevo festival llamado Music Gol, el evento tendría lugar a mediados de 2027 en Arroyito, según un posteo en las redes oficiales del club

13 de octubre 2026 · 12:50hs
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Según Rosario Central

Según Rosario Central, los Red Hot Chilli Peppers tocarán en el Gigante en 2027, pero abundan las dudas

Un anuncio inesperado sorprendió a la ciudad de Rosario: los Red Hot Chilli Peppers, la popular banda californiana, se presentarían en 2027 en el Estadio Gigante de Arroyito. A través de un anuncio en las redes oficiales del club, se dio a conocer el Music Gol, un festival del que también serían parte Happy Mondays y The Human League, y más artistas invitados por anunciar.

El evento está anunciado para el 12 de junio de 2027, con sus correspondientes fechas para preventa y venta general de entradas (programados para el 15 y 16 de octubre) a través de la plataforma EntradaUno.

El desembarco de la banda en Rosario sería histórico al punto que las primeras reacciones fueron de descreimiento total. El hecho de que además el show esté movilizado por Underdog Entertainment, una productora nueva y sin referencias en la escena, apoyó los temores de que se tratase de una noticia falsa o una estafa. Desde Rosario Central confirmaron el evento a La Capital, aunque no dieron todavía más detalles sobre el detrás de escena de la organización.

Un anuncio con dudas

Otro sustento de la incredulidad fue que los Red Hot Chilli Peppers no tocan en vivo desde comienzos de 2025 (en un evento a beneficio por los incendios en California), están abocados a la grabación de un nuevo disco, y todavía no tienen anunciada una gira y mucho menos mundial para el 2027. Además, sería en pleno invierno austral, que es temporada alta de festivales de verano en el hemisferio norte y por lo tanto los números internacionales suelen tener sus agendas comprometidas a ese circuito.

Las visitas de este calibre suelen pasar obligadamente por Buenos Aires, salvo alguna excepción como fue la fallida visita de Aerosmith también al Gigante en 2017, la cual finalmente no se concretó. Por este motivo, la noticia se hizo eco rápidamente en medios nacionales y de distintos países Sudamérica, donde se comunicó todavía con cierta cautela.

A su vez, resultó curioso el line up, donde una banda de la popularidad de los Peppers se cruza con los británicos Happy Mondays y The Human League, dos propuestas que llegan desde finales de los setenta y principios de los ochenta, con sonidos distintos entre sí y un número menos masivo (aunque entusiasta) de seguidores.

Hasta entrada la tarde, ninguna de las tres bandas había confirmado su presencia en el evento. Por otra parte, el periodista especializado Joaquín Vismara publicó en redes una comunicación que tuvo en privado con Alan McGee, el manager de los Happy Mondays, quien aseguró que la fecha "no es verdad".

Los Red Hot Chilli Peppers y Argentina: una historia de amor

Por supuesto, el sumario de los shows de los Red Hot en el país es mucho más extenso. La banda liderada por Anthony Kiedis debutó en territorio nacional en 1993 y a lo grande: en el marco de la gira del disco “Blood Sugar Sex Magik”, que los catapultó al centro de la escena global, hicieron dos presentaciones en Obras el 25 y el 26 de enero.

En 1999, volvieron para dar un show en el Luna Park que terminó con disturbios: la banda tocó casi completo el disco “Californication”, la novedad que motivaba la gira, y se fue tras una hora y cuarto en el escenario. Esto suscitó la ira de los fanáticos que terminaron rompiendo butacas del mítico recinto.

El final agitado de aquella vez no fue impedimento para que los Peppers regresaran apenas dos años después. En enero de 2001 dieron un show en Vélez y, ante la contundente respuesta del público, volvieron para hacer su primer River en 2002. Un evento histórico porque fue la despedida del guitarrista John Frusciante, además de otros datos de color propios del contexto socioeconómico de Argentina en plena crisis, como que muchos pagaron sus entradas en patacones.

Diez años después, Kiedis y los suyos volvieron al Monumental para presentar el disco “I’m with you”, además de darle la bienvenida a Josh Klinghoffer, el por entonces flamante guitarrista. En 2014 y 2018 fueron parte del line up de Lollapalooza Argentina (primera y quinta edición respectivamente), que como siempre se llevó a cabo en el Hipódromo de San Isidro.

Finalmente, los Red Hot tuvieron un gran reencuentro con el público argentino en noviembre de 2023, cuando volvieron a tocar por fin fuera de festivales. En el marco de una gira internacional que combinó la celebración de sus 40 años de trayectoria con la presentación de “Unlimited Love” y “Return of the Dream Canteen” (los dos álbumes que publicaron en 2022), dieron dos shows totalmente agotados en la cancha de River. Como si fuera poco, los Peppers volvieron esa vez con John Frusciante en la guitarra, que había vuelto a la formación en 2019.

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