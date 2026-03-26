Estrenos de cine en Rosario: thrillers, animación y clásicos que vuelven a la pantalla grande

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 26 de marzo. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Russell Crowe y Rami Malek protagonizan “Nurember: el juicio del siglo", la película que ya llegó a los cines de Rosario

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una nueva lista de estrenos, y la cartelera de la ciudad de Rosario no es la excepción. Este jueves, en las distintas salas de la ciudad , llegarán propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene una gran predominancia, la mística del cine sigue siendo incomparable. Ver una película en pantalla grande continúa siendo un excelente plan para salir de casa y disfrutar del tiempo libre.

Russell Crowe, ganador del Oscar por "Gladiador", y Rami Malek, premiado por su interpretación de Freddie Mercury, protagonizan este thriller ambientado en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

El elenco se completa con Leo Woodall, John Slattery, Mark O'Brien, Richard E. Grant, Michael Shannon y Colin Hanks, bajo la dirección de James Vanderbilt.

La historia se sitúa en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo intenta asimilar los horrores revelados del Holocausto. En ese contexto, el psiquiatra del ejército estadounidense, el teniente coronel Douglas Kelley (Rami Malek), recibe una misión extraordinaria: evaluar el estado mental de Hermann Göring (Russell Crowe), el notorio ex mariscal del Reich y mano derecha de Adolf Hitler, junto con otros altos funcionarios nazis.

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- “Te van a matar” - Estados Unidos - (Título original: “They will kill you”). 95 minutos.

“Te van a matar”, dirigida por Kirill Sokolov, es un thriller que mezcla terror, acción y comedia en una propuesta violenta y provocadora. El film está protagonizado por Zazie Beetz, Myha’la, Paterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham y Patricia Arquette.

La historia sigue a una joven que acepta un trabajo como ama de llaves en un rascacielos de Nueva York, sin saber que el edificio esconde un oscuro historial de desapariciones. A medida que se adentra en ese entorno inquietante, descubre que la comunidad que lo habita está envuelta en un misterio mucho más siniestro de lo que imaginaba.

Pronto, lo que parecía un empleo más se convierte en una pesadilla: atrapada en el Virgil, una guarida-trampa de muerte, la protagonista deberá luchar por sobrevivir una noche de violencia, rituales y a un culto demoníaco dispuesto a convertirla en su próxima ofrenda.

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- ”Instinto implacable”- Estados Unidos - (Título original: “Protector”). 91 minutos.

La acción también dice presente en la cartelera de este jueves con el estreno de "Instinto implacable", dirigida por Adrian Grünberg y protagonizada por Milla Jovovich, Isabel Myers y Manny Montana.

La historia sigue a Nikki, una ex heroína de guerra que intenta llevar una vida pacífica hasta que todo se desmorona con el secuestro de su hija. Obligada a volver a la acción, se sumerge en el submundo criminal mientras es perseguida por la policía y por fuerzas militares.

En una carrera contrarreloj, deberá enfrentarse a su pasado y a un entorno cada vez más violento para intentar rescatar a su hija con vida.

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- ”The doors”- Estados Unidos. 140 minutos.

La nostalgia también se hace lugar en la cartelera de este jueves con el reestreno de "The Doors", el clásico dirigido por Oliver Stone que vuelve a la pantalla grande para revivir la historia de una de las bandas más influyentes del rock.

Estrenada originalmente en 1991, la película está protagonizada por Val Kilmer, que logró una interpretación memorable al ponerse en la piel de Jim Morrison, el icónico líder de "The Doors". El film retrata el clima de caos, hedonismo y creatividad que marcó el final de los años sesenta a través de la vida de Morrison, un artista magnético y a la vez autodestructivo. Desde los inicios de la banda en California hasta su consagración, la historia se adentra en su intensa relación con Pamela Courson (Meg Ryan), su compañera y musa.

Entre excesos, experimentación con alucinógenos y una constante búsqueda artística, Morrison construye un mito que trasciende su propia vida. El recorrido culmina con su trágica muerte en París, a los 27 años, y con la consolidación de un mito que marcó para siempre la historia del rock.

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- ”Un secreto mágico”- Estados Unidos - (Título original: “The tooth fairy talen”). 90 minutos.

Para los más chicos, también llega a la programación de los cines desde este jueves una propuesta animada dirigida por Michael Johnson.

La historia sigue a un joven hada de los dientes que sueña con descubrir qué hay más allá de su estricta y aislada civilización. Su mundo cambia para siempre cuando conoce a Rupee y a Gemma.

Los tres emprenden una misión épica para unir sus reinos mágicos y demostrar que la amistad puede derribar cualquier frontera. Pero la temible Reina Araña y sus secuaces no piensan ponérselo fácil.

- ”Millenium actress”- Japón. 87 minutos.

Desde Japón llega este anime dirigido por Satoshi Kon. La historia sigue a Chiyoko Fujiwara, una antigua y legendaria estrella del cine japonés que vive en el silencio de su retiro, hasta que dos documentalistas llaman a su puerta para registrar su vida.

Lo que empieza como una simple entrevista pronto se convierte en un viaje a través de su memoria, donde los límites entre la vida real y las escenas que interpretó comienzan a desvanecerse.

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- “Super Mario Galaxy: la película" - Estados Unidos - (Título original: “The Super Mario Galaxy Movie”). 100 minutos.

Como parte de los adelantos especiales, el miércoles 1 de abril tendrá su preestreno en cines "Super Mario Galaxy: la película", la nueva entrega animada del universo de Super Mario Bros.

Dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, la película continúa el fenómeno iniciado con "Super Mario Bros: la película" que superó los 1.300 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Al igual que su antecesora, está producida por Chris Meledandri (Illumination) y Shigeru Miyamoto (Nintendo), con distribución global de Universal Pictures.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 26 de marzo, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

“Proyecto fin del mundo”: (Acción) El profesor de ciencias Ryland Grace se despierta en una nave espacial a años luz de su hogar sin recordar quién es ni cómo ha llegado allí. A medida que recupera la memoria, comienza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que está provocando la extinción del sol.

(Acción) El profesor de ciencias Ryland Grace se despierta en una nave espacial a años luz de su hogar sin recordar quién es ni cómo ha llegado allí. A medida que recupera la memoria, comienza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que está provocando la extinción del sol. “Solo fanáticos” : (Suspenso, acción) Una producción nacional que cuenta la historia de una mujer que, enfrentando un embarazo, encuentra en OnlyFans una vía de expresión, supervivencia y autonomía. Pero lo que empieza como una forma de monetizar la exposición corporal se convierte en una exploración profunda de los vínculos, la maternidad, el deseo, la identidad y el sistema que rodea y mercantiliza todo eso.

: (Suspenso, acción) Una producción nacional que cuenta la historia de una mujer que, enfrentando un embarazo, encuentra en OnlyFans una vía de expresión, supervivencia y autonomía. Pero lo que empieza como una forma de monetizar la exposición corporal se convierte en una exploración profunda de los vínculos, la maternidad, el deseo, la identidad y el sistema que rodea y mercantiliza todo eso. “Boda sangrienta 2”: (Acción) Luego de sobrevivir a un ataque feroz de parte de la familia Le Domas, Grace descubre que ha pasado al siguiente nivel de este juego aterrador, esta vez junto a su hermana Faith, con quien mantiene una relación distante. Grace tiene una sola oportunidad para sobrevivir, mantener a su hermana con vida y reclamar el Alto Cargo del Consejo Superior que controla al mundo. Cuatro familias rivales van tras ella por el trono, y quien gane lo dominará todo.

(Acción) Luego de sobrevivir a un ataque feroz de parte de la familia Le Domas, Grace descubre que ha pasado al siguiente nivel de este juego aterrador, esta vez junto a su hermana Faith, con quien mantiene una relación distante. Grace tiene una sola oportunidad para sobrevivir, mantener a su hermana con vida y reclamar el Alto Cargo del Consejo Superior que controla al mundo. Cuatro familias rivales van tras ella por el trono, y quien gane lo dominará todo. “Pinocho”: (Aventuras) Un hombre solitario encuentra una antigua llave mágica capaz de conceder deseos. Su único anhelo es tener un hijo. Pero la magia opera de formas inesperadas, y de un tronco de madera nace Pinocho, un niño distinto a todos los demás.

(Aventuras) Un hombre solitario encuentra una antigua llave mágica capaz de conceder deseos. Su único anhelo es tener un hijo. Pero la magia opera de formas inesperadas, y de un tronco de madera nace Pinocho, un niño distinto a todos los demás. “La grazia: la belleza de la duda”: (Drama) Un presidente saliente se ve obligado a tomar complicadas decisiones políticas y personales navegando una encrucijada moral en una emotiva meditación sobre la paternidad y la conciencia.

(Drama) Un presidente saliente se ve obligado a tomar complicadas decisiones políticas y personales navegando una encrucijada moral en una emotiva meditación sobre la paternidad y la conciencia. “Turbulencia: pánico en el aire”: (Acción) La joven pareja de recién casados Zach y Emmy decide hacer un viaje en globo aerostático por los Dolomitas italianos para reavivar su relación. Cuando se les une una tercera pasajera, Julia, los acontecimientos se desarrollan de una forma que nunca podrían haber imaginado a cinco mil metros de altura.

(Acción) La joven pareja de recién casados Zach y Emmy decide hacer un viaje en globo aerostático por los Dolomitas italianos para reavivar su relación. Cuando se les une una tercera pasajera, Julia, los acontecimientos se desarrollan de una forma que nunca podrían haber imaginado a cinco mil metros de altura. “Jumbo: un corazón gigante”: (Aventuras) Jumbo es una conmovedora historia sobre la amistad, el coraje y el poder de la imaginación. Don es un niño que aprenderá a confiar en sí mismo y a abrazar su lado más valiente, demostrando que un verdadero héroe no se mide por su tamaño, sino por la fuerza de su corazón.

(Aventuras) Jumbo es una conmovedora historia sobre la amistad, el coraje y el poder de la imaginación. Don es un niño que aprenderá a confiar en sí mismo y a abrazar su lado más valiente, demostrando que un verdadero héroe no se mide por su tamaño, sino por la fuerza de su corazón. "Nuestra tierra": (Documental) A partir del juicio por el asesinato de Javier Chocobar, referente de la comunidad indígena Chuschagasta, la película acompaña la extensa espera de la comunidad por justicia y discute con las narrativas oficiales.

(Documental) A partir del juicio por el asesinato de Javier Chocobar, referente de la comunidad indígena Chuschagasta, la película acompaña la extensa espera de la comunidad por justicia y discute con las narrativas oficiales. "El guardián: último refugio": (Acción) Cuando un hombre que ha elegido el aislamiento salva a una niña de una tormenta letal, ambos quedan atrapados en una lucha desesperada por sobrevivir.

(Acción) Cuando un hombre que ha elegido el aislamiento salva a una niña de una tormenta letal, ambos quedan atrapados en una lucha desesperada por sobrevivir. "No te olvidaré": (Romance). Adaptación de la novela de Colleen Hoover. Kenna comete un trágico error que la lleva a prisión. Siete años después, regresa a su ciudad natal con la esperanza de reconstruir su vida y reencontrarse con su pequeña hija.

(Romance). Adaptación de la novela de Colleen Hoover. Kenna comete un trágico error que la lleva a prisión. Siete años después, regresa a su ciudad natal con la esperanza de reconstruir su vida y reencontrarse con su pequeña hija. "Iron lung: océano de sangre": En un futuro postapocalíptico, un convicto es enviado a explorar un océano de sangre descubierto en una luna desolada como única oportunidad de sobrevivir.

En un futuro postapocalíptico, un convicto es enviado a explorar un océano de sangre descubierto en una luna desolada como única oportunidad de sobrevivir. "Hoppers": (Aventuras) La joven Mabel utiliza la ciencia para meterse en un castor y descubrir misterios del mundo animal. Al entablar amistad con el "Rey George", se propone salvar su hábitat de un promotor inmobiliario y un alcalde.

(Aventuras) La joven Mabel utiliza la ciencia para meterse en un castor y descubrir misterios del mundo animal. Al entablar amistad con el "Rey George", se propone salvar su hábitat de un promotor inmobiliario y un alcalde. "Scream 7": (Terror) Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el pueblo donde Sidney Prescott rehizo su vida y convierte a su hija en su próxima víctima, Sidney deberá enfrentarse a los horrores de su pasado.

(Terror) Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el pueblo donde Sidney Prescott rehizo su vida y convierte a su hija en su próxima víctima, Sidney deberá enfrentarse a los horrores de su pasado. "Valor sentimental": (Drama) Ganadora a "Mejor película extranjera" en los Oscar 2026. Dos hermanas se reencuentran con su distanciado padre, un cineasta muy reconocido que le ofrece a una de ellas el protagónico de su próxima película y que, luego de rechazada la oferta, se descubre que le dio el papel a una joven estrella de Hollywood.

(Drama) Ganadora a "Mejor película extranjera" en los Oscar 2026. Dos hermanas se reencuentran con su distanciado padre, un cineasta muy reconocido que le ofrece a una de ellas el protagónico de su próxima película y que, luego de rechazada la oferta, se descubre que le dio el papel a una joven estrella de Hollywood. "Playa de los lobos": (Comedia) Manu trabaja en un parador de playa y Klaus es un turista que no quiere levantarse de la última reposera. Lo que inicia como un conflicto menor entre dos hombres totalmente opuestos, va escalando de manera tensa hasta una desconcertante e imprevisible propuesta.

(Comedia) Manu trabaja en un parador de playa y Klaus es un turista que no quiere levantarse de la última reposera. Lo que inicia como un conflicto menor entre dos hombres totalmente opuestos, va escalando de manera tensa hasta una desconcertante e imprevisible propuesta. “Cumbres borrascosas”: (Romance/Drama) Heathcliff se enamora de Catherine Earnshaw, una mujer de una familia adinerada de la Inglaterra del siglo XVIII. Su romance prohibido pronto se transforma en un intoxicante relato de deseo, amor y locura.

(Romance/Drama) Heathcliff se enamora de Catherine Earnshaw, una mujer de una familia adinerada de la Inglaterra del siglo XVIII. Su romance prohibido pronto se transforma en un intoxicante relato de deseo, amor y locura. “Goat: La cabra que cambió el juego”: (Animación) Will, una cabra con grandes sueños, recibe una oportunidad única para unirse a los profesionales y jugar al Roarball, un deporte de alta intensidad dominado por los animales más rápidos.

(Animación) Will, una cabra con grandes sueños, recibe una oportunidad única para unirse a los profesionales y jugar al Roarball, un deporte de alta intensidad dominado por los animales más rápidos. "Hamnet": (Drama) La historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra “Hamlet” de Shakespeare. La trama sigue el duelo de Agnes y William tras la muerte trágica de su hijo de 11 años.

(Drama) La historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra “Hamlet” de Shakespeare. La trama sigue el duelo de Agnes y William tras la muerte trágica de su hijo de 11 años. “Zootopia 2”: (Aventuras) La dupla de detectives conformada por Judy Hopps y Nick Wilde se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

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