A 20 años del estreno de "Hannah Montana", Miley Cyrus regresa con un especial en Disney+

Con entrevistas, material inédito y canciones emblemáticas, la cantante celebra el fenómeno que la llevó a la fama mundial

A dos décadas de su estreno, Miley Cyrus revive la serie que marcó a toda una generación con un especial en Disney+

Hace tiempo que se venía rumoreando el regreso de Hannah Montana, el histórico personaje de Disney encarnado por Miley Cyrus. Finalmente, en el marco de las dos décadas de aniversario de la tira juvenil, Disney+ compartió un especial con la participación de la cantante pop, a veinte años del estreno de su primer capítulo.

El 24 de marzo de 2006 se estrenaba en la pantalla de Disney la serie que tenía como protagonista a Miley Stewart, interpretada por Miley Cyrus. Una joven que debía lidiar con mantener una doble vida . Cuando se ponía su peluca rubia era una estrella pop reconocida mundialmente, pero en el día a día era una estudiante que asistía a la escuela y mantenía a sus amigos de siempre. Mientras llevaba su vida famosa en secreto, como Miley o como Hannah, la serie combinaba música y discos propios, y rápidamente se convirtió en un éxito que conquistó a miles de adolescentes . Llegó a tener cuatro temporadas hasta 2011 e incluso su propia película. Además de significar el salto a la fama de Miley Cyrus, hoy es considerada una de las artistas pop más importantes del mundo.

Ahora, después de 20 años, el especial celebra la icónica serie que marcó a toda una generación. El especial, ya disponible en la plataforma de streaming Disney+, es una carta de amor a los fans, llena de nostalgia y momentos emotivos. Se trata de una producción de HopeTown Entertainment y Unwell Productions. Ashley Edens se desempeña como showrunner, y Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper y Matt Kaplan son productores ejecutivos.

De qué se trata el especial de "Hannah Montana"

"Hannah Montana: Especial 20°" trae de vuelta a Miley Cyrus en un formato íntimo y nostálgico, en el que repasa los momentos más memorables de la serie en una entrevista exclusiva y en profundidad conducida por Alex Cooper, una de las grandes figuras del podcast en Spotify, conocida por Call Her Daddy.

Además, el especial ofrece un recorrido por el detrás de escena a partir del archivo personal de Miley, con material inédito y recuerdos nunca antes vistos. Tampoco faltan los invitados sorpresa ni los momentos musicales: Miley vuelve a interpretar la icónica canción de apertura “The Best of Both Worlds”, junto a otros éxitos de la tira juvenil.

De hecho, el especial también cuenta con la participación de sus padres, Tish Cyrus-Purcell y Billy Ray Cyrus. Ambos reflexionan sobre el impacto de la fama en la adolescencia de Miley. A esto se suma la participación de artistas de la escena actual, junto a figuras clave del universo Disney de aquella época y referentes del pop contemporáneo.

miley y la mama

Hasta el 30 de marzo de 2026, las nuevas suscripciones de Disney+ podrán ingresar a www.disneyplus.com y acceder a una oferta por un tiempo limitado de dos meses, que les permitirá suscribirse a Disney+ Premium por $9999/mes final. Luego de los dos meses, la suscripción a Disney+ se renovará de forma automática al precio mensual vigente en ese momento hasta su cancelación. La suscripción se podrá cancelar dentro del periodo de vigencia de la promoción.

El tráiler de "Hannah Montana: Especial 20°"

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