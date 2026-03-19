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Estrenos de cine en Rosario: drama extranjero, acción y aventuras para toda la familia

Algunas novedades desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 19 de marzo. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

19 de marzo 2026 · 07:00hs
Ryan Gosling protagoniza Proyecto fin del mundo

Ryan Gosling protagoniza "Proyecto fin del mundo", la nueva misión espacial que ya está disponible en las salas de cine

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

>>Leer más: L as películas más esperadas del primer trimestre de 2026: grandes directores, regresos y secuelas

Los estrenos del jueves 19 de marzo en cines

“Proyecto fin del mundo” - Estados Unidos - (Título original: Project Hail Mary”). 160 minutos.

Ryan Gosling protagoniza esta película de acción centrada en una misión espacial con la responsabilidad de salvar al mundo. Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung y Milana Vayntrub también forman parte del elenco dirigido por Phil Lord y Christopher Miller. En “Proyecto fin del mundo” son la épica, la tecnología y la amistad lo que marca el camino del protagonista.

La trama sigue al profesor de ciencias Ryland Grace, quien se despierta en una nave espacial a años luz de su hogar sin recordar quién es ni cómo ha llegado allí. A medida que va recuperando la memoria, comienza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que está provocando la extinción del sol. Para salvar a la Tierra de la extinción total, deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas. Afortunadamente, una amistad inesperada hará que quizá no tenga que hacerlo solo.

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“Sólo fanáticos” - Argentina. 77 minutos.

El suspenso y la acción se hacen presentes en la cartelera de esta jueves gracias a una producción nacional dirigida por Leo Damario y protagonizada por figuras reconocidas como Antonella Kruger, Benjamín Vicuña, Nacha Guevara, Emilia Attias y Donato De Santis. Esta cinta de cine independiente propone una mirada de género en un acto estético y político.

“Sólo fanáticos” cuenta la historia de una mujer que, enfrentando un embarazo, encuentra en OnlyFans una vía de expresión, supervivencia y autonomía. Pero lo que empieza como una forma de monetizar la exposición corporal se convierte en una exploración profunda de los vínculos, la maternidad, el deseo, la identidad y el sistema que rodea y mercantiliza todo eso.

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“Boda sangrienta 2” - Estados Unidos - (Título original: “Ready Or Not 2: Here I Come”). 108 minutos.

Samara Weaving y Kathryn Newton protagonizan esta historia de acción, la secuela de “Boda sangrienta”, dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, y distribuida por Disney.

Luego de sobrevivir a un ataque feroz de parte de la familia Le Domas, Grace descubre que ha pasado al siguiente nivel de este juego aterrador, esta vez junto a su hermana Faith, con quien mantiene una relación distante. Grace tiene una sola oportunidad para sobrevivir, mantener a su hermana con vida y reclamar el Alto Cargo del Consejo Superior que controla al mundo. Cuatro familias rivales van tras ella por el trono, y quien gane lo dominará todo.

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“Pinocho” - Rusia. 103 minutos.

La clásica historia de todos los tiempos presenta una nueva versión dirigida por Igor Voloshin para la pantalla grande. El relato de aventuras es apto para todo público y puede ser disfrutado por toda la familia.

Un hombre solitario encuentra una antigua llave mágica capaz de conceder deseos. Su único anhelo es tener un hijo. Pero la magia opera de formas inesperadas, y de un tronco de madera nace Pinocho, un niño distinto a todos los demás.

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>>Leer más: "El beso de la mujer araña" llega al Broadway de la mano del actor rosarino Pablo Pieretti

“La grazia: la belleza de la duda” - Italia. 135 minutos.

El drama extranjero también tiene un lugar especial en la cartelera de este jueves, en este caso, llega desde Italia bajo la dirección de Paolo Sorrentino, ganador del Oscar a “Mejor película extranjera” por “La grande bellezza”.

La historia sigue a un presidente saliente (Toni Servillo) que se ve obligado a tomar complicadas decisiones políticas y personales navegando una encrucijada moral en una emotiva meditación sobre la paternidad y la conciencia.

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“Turbulencia: pánico en el aire” - Estados Unidos. 96 minutos.

Esta inquietante película de drama y acción está llena de secretos, tensiones y amenazas. Olga Kurylenko, Jeremy Irvine, Hera Hilmar y Kelsey Grammer son los protagonistas de la historia dirigida por Claudio Fäh.

La joven pareja de recién casados Zach y Emmy decide hacer un viaje en globo aerostático por los Dolomitas italianos para reavivar su relación. Cuando se les une una tercera pasajera, Julia, los acontecimientos se desarrollan de una forma que nunca podrían haber imaginado a cinco mil metros de altura.

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“Jumbo: un corazón gigante” - Indonesia. 102 minutos.

A partir de este jueves la familia entera puede disfrutar de esta conmovedora película de aventuras llena de mensajes y significado. Dirigida por Ryan Adriandhy, la cinta rompió un récord histórico en la taquilla de Indonesia y hoy recorre el mundo bajo la distribución de Cinetopia.

“Jumbo: un corazón gigante” gira en torno a la amistad, el coraje y el poder de la imaginación. Don es un niño que aprenderá a confiar en sí mismo y a abrazar su lado más valiente, demostrando que un verdadero héroe no se mide por su tamaño, sino por la fuerza de su corazón.

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>>Leer más: Enero con récord negativo para el cine en Argentina: fue el mes con menos público en 30 años

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 19 de marzo, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

>>Leer más: Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Estrenos antiguos

  • "Nuestra tierra": (Documental) A partir del juicio por el asesinato de Javier Chocobar, referente de la comunidad indígena Chuschagasta, la película acompaña la extensa espera de la comunidad por justicia y discute con las narrativas oficiales.
  • "El guardián: último refugio": (Acción) Cuando un hombre que ha elegido el aislamiento salva a una niña de una tormenta letal, ambos quedan atrapados en una lucha desesperada por sobrevivir.
  • "No te olvidaré": (Romance). Adaptación de la novela de Colleen Hoover. Kenna comete un trágico error que la lleva a prisión. Siete años después, regresa a su ciudad natal con la esperanza de reconstruir su vida y reencontrarse con su pequeña hija.
  • "Iron lung: océano de sangre": En un futuro postapocalíptico, un convicto es enviado a explorar un océano de sangre descubierto en una luna desolada como única oportunidad de sobrevivir.
  • "Hoppers": (Aventuras) La joven Mabel utiliza la ciencia para meterse en un castor y descubrir misterios del mundo animal. Al entablar amistad con el "Rey George", se propone salvar su hábitat de un promotor inmobiliario y un alcalde.
  • "La novia": (Drama) Frank viaja al Chicago de los años 30 para pedirle a la pionera científica Dra. Euphronious que le cree una compañera. Así, ambos reviven a una joven asesinada y nace “La Novia". Pero pronto llegan asesinatos, posesión, un movimiento cultural radical y amantes fuera de la ley en un romance apasionado y explosivo.
  • "Scream 7": (Terror) Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el pueblo donde Sidney Prescott rehizo su vida y convierte a su hija en su próxima víctima, Sidney deberá enfrentarse a los horrores de su pasado.
  • "Valor sentimental": (Drama) Ganadora a "Mejor película extranjera" en los Oscar 2026. Dos hermanas se reencuentran con su distanciado padre, un cineasta muy reconocido que le ofrece a una de ellas el protagónico de su próxima película y que, luego de rechazada la oferta, se descubre que le dio el papel a una joven estrella de Hollywood.
  • "Playa de los lobos": (Comedia) Manu trabaja en un parador de playa y Klaus es un turista que no quiere levantarse de la última reposera. Lo que inicia como un conflicto menor entre dos hombres totalmente opuestos, va escalando de manera tensa hasta una desconcertante e imprevisible propuesta.
  • “Cumbres borrascosas”: (Romance/Drama) Heathcliff se enamora de Catherine Earnshaw, una mujer de una familia adinerada de la Inglaterra del siglo XVIII. Su romance prohibido pronto se transforma en un intoxicante relato de deseo, amor y locura.
  • “Goat: La cabra que cambió el juego”: (Animación) Will, una cabra con grandes sueños, recibe una oportunidad única para unirse a los profesionales y jugar al Roarball, un deporte de alta intensidad dominado por los animales más rápidos.
  • "Hamnet": (Drama) La historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra “Hamlet” de Shakespeare. La trama sigue el duelo de Agnes y William tras la muerte trágica de su hijo de 11 años.
  • “Zootopia 2”: (Aventuras) La dupla de detectives conformada por Judy Hopps y Nick Wilde se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

>> Leer más: "Una batalla tras otra": de qué se trata y dónde ver la Mejor Película de los Oscar

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

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Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

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