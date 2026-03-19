Estrenos de cine en Rosario: drama extranjero, acción y aventuras para toda la familia

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.
Algunas novedades desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 19 de marzo. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.
Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.
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Ryan Gosling protagoniza esta película de acción centrada en una misión espacial con la responsabilidad de salvar al mundo. Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung y Milana Vayntrub también forman parte del elenco dirigido por Phil Lord y Christopher Miller. En “Proyecto fin del mundo” son la épica, la tecnología y la amistad lo que marca el camino del protagonista.
La trama sigue al profesor de ciencias Ryland Grace, quien se despierta en una nave espacial a años luz de su hogar sin recordar quién es ni cómo ha llegado allí. A medida que va recuperando la memoria, comienza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que está provocando la extinción del sol. Para salvar a la Tierra de la extinción total, deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas. Afortunadamente, una amistad inesperada hará que quizá no tenga que hacerlo solo.
El suspenso y la acción se hacen presentes en la cartelera de esta jueves gracias a una producción nacional dirigida por Leo Damario y protagonizada por figuras reconocidas como Antonella Kruger, Benjamín Vicuña, Nacha Guevara, Emilia Attias y Donato De Santis. Esta cinta de cine independiente propone una mirada de género en un acto estético y político.
“Sólo fanáticos” cuenta la historia de una mujer que, enfrentando un embarazo, encuentra en OnlyFans una vía de expresión, supervivencia y autonomía. Pero lo que empieza como una forma de monetizar la exposición corporal se convierte en una exploración profunda de los vínculos, la maternidad, el deseo, la identidad y el sistema que rodea y mercantiliza todo eso.
Samara Weaving y Kathryn Newton protagonizan esta historia de acción, la secuela de “Boda sangrienta”, dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, y distribuida por Disney.
Luego de sobrevivir a un ataque feroz de parte de la familia Le Domas, Grace descubre que ha pasado al siguiente nivel de este juego aterrador, esta vez junto a su hermana Faith, con quien mantiene una relación distante. Grace tiene una sola oportunidad para sobrevivir, mantener a su hermana con vida y reclamar el Alto Cargo del Consejo Superior que controla al mundo. Cuatro familias rivales van tras ella por el trono, y quien gane lo dominará todo.
La clásica historia de todos los tiempos presenta una nueva versión dirigida por Igor Voloshin para la pantalla grande. El relato de aventuras es apto para todo público y puede ser disfrutado por toda la familia.
Un hombre solitario encuentra una antigua llave mágica capaz de conceder deseos. Su único anhelo es tener un hijo. Pero la magia opera de formas inesperadas, y de un tronco de madera nace Pinocho, un niño distinto a todos los demás.
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El drama extranjero también tiene un lugar especial en la cartelera de este jueves, en este caso, llega desde Italia bajo la dirección de Paolo Sorrentino, ganador del Oscar a “Mejor película extranjera” por “La grande bellezza”.
La historia sigue a un presidente saliente (Toni Servillo) que se ve obligado a tomar complicadas decisiones políticas y personales navegando una encrucijada moral en una emotiva meditación sobre la paternidad y la conciencia.
Esta inquietante película de drama y acción está llena de secretos, tensiones y amenazas. Olga Kurylenko, Jeremy Irvine, Hera Hilmar y Kelsey Grammer son los protagonistas de la historia dirigida por Claudio Fäh.
La joven pareja de recién casados Zach y Emmy decide hacer un viaje en globo aerostático por los Dolomitas italianos para reavivar su relación. Cuando se les une una tercera pasajera, Julia, los acontecimientos se desarrollan de una forma que nunca podrían haber imaginado a cinco mil metros de altura.
A partir de este jueves la familia entera puede disfrutar de esta conmovedora película de aventuras llena de mensajes y significado. Dirigida por Ryan Adriandhy, la cinta rompió un récord histórico en la taquilla de Indonesia y hoy recorre el mundo bajo la distribución de Cinetopia.
“Jumbo: un corazón gigante” gira en torno a la amistad, el coraje y el poder de la imaginación. Don es un niño que aprenderá a confiar en sí mismo y a abrazar su lado más valiente, demostrando que un verdadero héroe no se mide por su tamaño, sino por la fuerza de su corazón.
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A la par de los estrenos que desembarcan el 19 de marzo, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
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Estrenos antiguos
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