La Capital | Zoom | Mocchi

El cantautor uruguayo Mocchi se presenta esta noche en Rosario

El cantante y guitarrista vendrá con una banda renovada para presentar una nueva etapa de su camino musical

19 de agosto 2026 · 16:14hs
Google Seguir a La Capital en Google
El cantautor uruguayo Mocchi se presenta este miércoles en Rosario

El cantautor uruguayo Mocchi se presenta este miércoles en Rosario

El cantautor uruguayo Mocchi vuelve a Rosario para dar un concierto especial. Con una banda renovada, el cantante presenta una nueva etapa de su camino musical.

La cita es este miércoles 19 de agosto, a las 20.30, en Casa Brava (Pichincha 120). En el escenario, Mocchi —en guitarra y voz— estará acompañado por Rori Soler en teclado, Lucila Pivetta en bajo y Esteban Blanca en batería.

Las canciones de Mocchi están atravesadas por una búsqueda sonora en la que coquetea con el blues, el funk, la milonga, el rock, el pop y el tango. Y sus letras son capaces de combinar la anécdota personal y la crítica política sin resignar profundidad ni frescura. En este concierto, con la nueva formación, las canciones se expanden y encuentran otros paisajes sonoros. Hay más cuerpo, nuevas texturas y un pulso diferente, pero permanece intacto lo que lo hace tan particular a Mocchi: la intimidad, la sensibilidad y esa fuerza capaz de convertir una canción en un lugar de encuentro.

>> Leer más: El cantautor uruguayo Mocchi se presenta esta noche en Rosario

Mocchi en Rosario

Nacido en Uruguay en 1990, Mocchi es un cantautor trans que lleva consigo una obra prolífica y una identidad artística profundamente ligada a la canción como herramienta de expresión y militancia. Desde la autogestión, entendida como una decisión tanto estética como política, fue construyendo una obra sólida y singular que hoy lo posiciona entre las propuestas más convocantes de la música independiente del Río de la Plata.

Con cinco discos de estudio —La Velocidad del Paisaje, Mañana será otro disco, 1990, La Certeza del Dolor y El frío que nos convoca—, Mocchi fue armando un universo musical profundo, potente y personal, donde las canciones siempre parecen estar buscando nuevas formas de decir y de interpelar.

Su recorrido incluye salas agotadas en Uruguay, como el Auditorio Nacional Adela Reta (Sodre), Teatro Solís, Sala del Museo y Teatro El Galpón, y en Argentina, con presentaciones en espacios como La Trastienda y Ciudad Cultural Konex. También llevó sus canciones por Brasil, México, Estados Unidos, España y Chile. Incluso, fue convocado para abrir el show de Paul McCartney en Uruguay.

Como compositor, trabajó para la Comedia Nacional en la obra Nociones básicas y estuvo a cargo de la música de "La Uruguaya", la película dirigida por Ana García Blaya. En 2013, además, realizó la investigación y producción de Botija de mi país, una película filmada en Estados Unidos.

Durante 2026, entre Buenos Aires y Montevideo, impulsa “Hacernos casa”, un ciclo de conciertos que pone en el centro la cercanía y el encuentro. Cada fecha es pensada como una experiencia única, con un repertorio que se transforma para profundizar la escucha, la presencia y el vínculo directo con quienes están del otro lado. La propuesta es habitar cada show no sólo como un hecho artístico, sino como un espacio común: un lugar donde la música se encuentra, se comparte y resuena con urgencia.

A lo largo de su trayectoria, Mocchi compartió canciones y escenarios con artistas como Fernando Cabrera, “Negro” Rada, Chico César, Hugo Fattoruso, Susy Shock, Pedro Pastor, Liliana Herrero, El Plan de la Mariposa, El Kuelgue, Martín Buscaglia, Papina de Palma, Maca Mona Mu, Adrián Berra, Julieta Laso y La Triple Nelson.

Noticias relacionadas
Falleció Jose Luis Pucho Ponce, el bajista del grupo folclorico Los Tekis 

Falleció José Luis "Pucho" Ponce, el bajista de Los Tekis

El cantante Lucas Sugo junto a su hija Florencia

Conmoción por la muerte de Florencia, la hija mayor del cantante Lucas Sugo

Favio Posca se presenta en el teatro Astengo

Favio Posca en Rosario: "Es un show filosófico que cabalga sobre la risa y el delirio"

La salteña de once años Margarita Ponce se consagró ganadora del reality Es mi sueño y se llevó 100 millones de pesos

"Es mi sueño": una participante de 11 años se llevó 100 millones de pesos

Ver comentarios

Las más leídas

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Lo último

Según la UCA, 5 de cada 10 menores de edad son pobres o indigentes: El dato no sorprende

Según la UCA, 5 de cada 10 menores de edad son pobres o indigentes: "El dato no sorprende"

La expareja de Fernado Cerimedo arremetió contra el entorno de Javier Milei

La expareja de Fernado Cerimedo arremetió contra el entorno de Javier Milei

Información para turistas: cómo moverse en Rosario y cómo pagar en los diferentes medios de transporte

Información para turistas: cómo moverse en Rosario y cómo pagar en los diferentes medios de transporte

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

La víctima fue atacada este miércoles por su expareja en una farmacia. El sospechoso fue detenido. Se suma a los crímenes de Débora Bordón y Gabriela Banach

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas
El Gran Rosario busca ser un hub logístico que acompañe el salto del agro y la minería

Por Patricia Martino
Economía

El Gran Rosario busca ser un hub logístico que acompañe el salto del agro y la minería

Un policía fuera de servicio murió tras un siniestro vial en la zona sur de Rosario
Policiales

Un policía fuera de servicio murió tras un siniestro vial en la zona sur de Rosario

Baleó a un policía que se salvó por el chaleco antibalas y lo condenaron a 16 años de prisión
Policiales

Baleó a un policía que se salvó por el chaleco antibalas y lo condenaron a 16 años de prisión

Según la UCA, 5 de cada 10 menores de edad son pobres o indigentes: El dato no sorprende
La Ciudad

Según la UCA, 5 de cada 10 menores de edad son pobres o indigentes: "El dato no sorprende"

El triángulo perfecto: una trieja de santafesinos se casó en Uruguay
La Región

"El triángulo perfecto": una "trieja" de santafesinos se casó en Uruguay

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Un auto se incendió y murió el conductor tras un choque frontal en Fighiera

Un auto se incendió y murió el conductor tras un choque frontal en Fighiera

Ovación
El rosarino que juega en el ascenso y se destaca por meterle golazos a los equipos de primera división
Ovación

El rosarino que juega en el ascenso y se destaca por meterle golazos a los equipos de primera división

El rosarino que juega en el ascenso y se destaca por meterle golazos a los equipos de primera división

El rosarino que juega en el ascenso y se destaca por meterle golazos a los equipos de primera división

Walter Mazzanti se consolida en Newells y ya piensa en el clásico: El Gigante me trae buenos recuerdos

Walter Mazzanti se consolida en Newell's y ya piensa en el clásico: "El Gigante me trae buenos recuerdos"

Vuelve la Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto el Gran Premio de Países Bajos

Vuelve la Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto el Gran Premio de Países Bajos

Policiales
Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas
Policiales

Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

Un policía fuera de servicio murió tras un siniestro vial en la zona sur de Rosario

Un policía fuera de servicio murió tras un siniestro vial en la zona sur de Rosario

Baleó a un policía que se salvó por el chaleco antibalas y lo condenaron a 16 años de prisión

Baleó a un policía que se salvó por el chaleco antibalas y lo condenaron a 16 años de prisión

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: Tenía signos de defensa

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: "Tenía signos de defensa"

La Ciudad
Según la UCA, 5 de cada 10 menores de edad son pobres o indigentes: El dato no sorprende
La Ciudad

Según la UCA, 5 de cada 10 menores de edad son pobres o indigentes: "El dato no sorprende"

Información para turistas: cómo moverse en Rosario y cómo pagar en los diferentes medios de transporte

Información para turistas: cómo moverse en Rosario y cómo pagar en los diferentes medios de transporte

Presentan un libro que reconstruye la lucha obrera en el Gran Rosario durante la última dictadura

Presentan un libro que reconstruye la lucha obrera en el Gran Rosario durante la última dictadura

Rosario con chicos: todos los planes para disfrutar en familia

Rosario con chicos: todos los planes para disfrutar en familia

Los nuevos muelles de la Terminal Fluvial se inauguran el 27 de este mes

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Los nuevos muelles de la Terminal Fluvial se inauguran el 27 de este mes

Balacera cerca del Parque Oeste: internaron a un hombre atacado a tiros en un pasillo
Policiales

Balacera cerca del Parque Oeste: internaron a un hombre atacado a tiros en un pasillo

Quién es Nadia Beller, la abogada boliviana baleada en un hotel y expareja de Fernando Cerimedo
Información General

Quién es Nadia Beller, la abogada boliviana baleada en un hotel y expareja de Fernando Cerimedo

Cadetes penitenciarios, imputados por abuso sexual de un compañero
Policiales

Cadetes penitenciarios, imputados por abuso sexual de un compañero

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera
La región

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Santa Fe pone en marcha una herramienta inédita para financiar pymes
Economía

Santa Fe pone en marcha una herramienta inédita para financiar pymes

Causa Vacunas: la Justicia fijó una nueva fecha para que Hugo Sigman declare
Política

Causa Vacunas: la Justicia fijó una nueva fecha para que Hugo Sigman declare

La inflación mayorista quedó debajo del 1% en julio y Milei celebró el resultado
Economía

La inflación mayorista quedó debajo del 1% en julio y Milei celebró el resultado

Rosario será sede de una gran exposición del puerto y la logística
La Ciudad

Rosario será sede de una gran exposición del puerto y la logística

Formalizaron la imputación contra el administrador del clan Cantero
Policiales

Formalizaron la imputación contra el administrador del clan Cantero

El Mar Negro suma tensión al trigo y Estados Unidos pone la lupa sobre maíz y soja
Agro

El Mar Negro suma tensión al trigo y Estados Unidos pone la lupa sobre maíz y soja

Innovación y ciencia en Rosario: desarrollan un test rápido de dengue

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Innovación y ciencia en Rosario: desarrollan un test rápido de dengue

El tiempo en Rosario:  miércoles con neblina y luego, quizás, un poco de sol
La Ciudad

El tiempo en Rosario:  miércoles con neblina y luego, quizás, un poco de sol

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: una causa donde no todos dicen lo que saben
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: una causa donde "no todos dicen lo que saben"

Escuela de Oficios de la UNR: más de 3.000 personas ya se inscribieron en los cursos
La Ciudad

Escuela de Oficios de la UNR: más de 3.000 personas ya se inscribieron en los cursos

Juego online y deudas: desestimaron la denuncia de Jonatan Gómez por extorsión

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

Juego online y deudas: desestimaron la denuncia de Jonatan Gómez por extorsión

Zonas cálidas: el gobierno logró un acuerdo con los gobernadores del norte
Política

Zonas cálidas: el gobierno logró un acuerdo con los gobernadores del norte

Alvear: enjuician a acusado de balaceras, que cayó por ocultar mal la patente

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Alvear: enjuician a acusado de balaceras, que cayó por ocultar mal la patente

Reforma electoral en Santa Fe: Unidos busca la media sanción en Diputados

Por Javier Felcaro
Política

Reforma electoral en Santa Fe: Unidos busca la media sanción en Diputados

El objetivo es claro: que los rosarinos estén en paz, destacó Angelini
Policiales

"El objetivo es claro: que los rosarinos estén en paz", destacó Angelini