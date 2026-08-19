El cantautor uruguayo Mocchi se presenta esta noche en Rosario

El cantante y guitarrista vendrá con una banda renovada para presentar una nueva etapa de su camino musical

El cantautor uruguayo Mocchi vuelve a Rosario para dar un concierto especial. Con una banda renovada, el cantante presenta una nueva etapa de su camino musical.

La cita es este miércoles 19 de agosto, a las 20.30, en Casa Brava (Pichincha 120) . En el escenario, Mocchi —en guitarra y voz— estará acompañado por Rori Soler en teclado, Lucila Pivetta en bajo y Esteban Blanca en batería.

Las canciones de Mocchi están atravesadas por una búsqueda sonora en la que coquetea con el blues, el funk, la milonga, el rock, el pop y el tango. Y sus letras son capaces de combinar la anécdota personal y la crítica política sin resignar profundidad ni frescura. En este concierto, con la nueva formación, las canciones se expanden y encuentran otros paisajes sonoros. Hay más cuerpo, nuevas texturas y un pulso diferente, pero permanece intacto lo que lo hace tan particular a Mocchi: la intimidad, la sensibilidad y esa fuerza capaz de convertir una canción en un lugar de encuentro.

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Mocchi en Rosario

Nacido en Uruguay en 1990, Mocchi es un cantautor trans que lleva consigo una obra prolífica y una identidad artística profundamente ligada a la canción como herramienta de expresión y militancia. Desde la autogestión, entendida como una decisión tanto estética como política, fue construyendo una obra sólida y singular que hoy lo posiciona entre las propuestas más convocantes de la música independiente del Río de la Plata.

Con cinco discos de estudio —La Velocidad del Paisaje, Mañana será otro disco, 1990, La Certeza del Dolor y El frío que nos convoca—, Mocchi fue armando un universo musical profundo, potente y personal, donde las canciones siempre parecen estar buscando nuevas formas de decir y de interpelar.

Su recorrido incluye salas agotadas en Uruguay, como el Auditorio Nacional Adela Reta (Sodre), Teatro Solís, Sala del Museo y Teatro El Galpón, y en Argentina, con presentaciones en espacios como La Trastienda y Ciudad Cultural Konex. También llevó sus canciones por Brasil, México, Estados Unidos, España y Chile. Incluso, fue convocado para abrir el show de Paul McCartney en Uruguay.

Como compositor, trabajó para la Comedia Nacional en la obra Nociones básicas y estuvo a cargo de la música de "La Uruguaya", la película dirigida por Ana García Blaya. En 2013, además, realizó la investigación y producción de Botija de mi país, una película filmada en Estados Unidos.

Durante 2026, entre Buenos Aires y Montevideo, impulsa “Hacernos casa”, un ciclo de conciertos que pone en el centro la cercanía y el encuentro. Cada fecha es pensada como una experiencia única, con un repertorio que se transforma para profundizar la escucha, la presencia y el vínculo directo con quienes están del otro lado. La propuesta es habitar cada show no sólo como un hecho artístico, sino como un espacio común: un lugar donde la música se encuentra, se comparte y resuena con urgencia.

A lo largo de su trayectoria, Mocchi compartió canciones y escenarios con artistas como Fernando Cabrera, “Negro” Rada, Chico César, Hugo Fattoruso, Susy Shock, Pedro Pastor, Liliana Herrero, El Plan de la Mariposa, El Kuelgue, Martín Buscaglia, Papina de Palma, Maca Mona Mu, Adrián Berra, Julieta Laso y La Triple Nelson.