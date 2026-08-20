Las exposiciones rurales de Santa Fe se lucen en agosto

El mes concentra la mayor actividad de las muestras agropecuarias de la provincia. Venado Tuerto y Reconquista celebraron aniversarios redondos. San Cristóbal expone el potencial ganadero. Un circuito que se afianza año tras año.

Agosto es el mes que concentra la mayor actividad de las exposiciones rurales de la provincia de Santa Fe . Dentro de un cronograma intenso y extendido a nivel territorial, dos tanques cumplieron recientemente su edición número 90: Reconquista y Venado Tuerto. Sin pausa, arrancó la muestra de San Cristóbal y se viene un septiembre a toda ganadería.

“ Santa Fe es el campo y Santa Fe es la industria , este tipo de muestras exhiben nuestro potencial productivo y el esfuerzo de quienes todos los días se levantan temprano y terminan tarde para salir adelante”, expresó el gobernador Maximiliano Pullaro este lunes, en el cierre de la ExpoVenado, que cumplió 90 años.

En ese sentido, planteó la necesidad de articular los esfuerzos del Estado y el entramado productivo . “Eso solo lo podemos hacer entre todos, espalda con espalda y hombro con hombro, si entendemos que tenemos que tirar para el mismo lado”, dijo. También felicitó a la presidenta de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Noelia Castagnani, y a quienes participaron en la organización de una muestra que reunió producción, innovación, empresas e instituciones.

El gobernador recordó que el campo y la industria han sido históricamente los motores de la economía argentina, pero advirtió que el escenario actual incorpora otras dos actividades con gran capacidad para aportar recursos: la energía y la minería . Según afirmó, ese crecimiento debe traducirse en mejores condiciones para los sectores que producen y exportan.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, también estuvo en la ExpoVenado y destacó el trabajo sostenido de dirigentes, productores y toda la comunidad para hacer crecer la muestra año tras año.

En ese marco, Castagnani resaltó especialmente la concreción de las nuevas tribunas del predio, como una demostración de que la articulación entre el sector público y el privado permite materializar obras que fortalecen a las instituciones y potencian el desarrollo regional. "Cuando existe una visión compartida y objetivos comunes, las obras llegan y benefician a toda la comunidad", señaló.

Reconquista

Una semana antes, Pullaro había encabezado el acto oficial de la exposición rural de Reconquista, donde reivindicó el peso de Santa Fe en la producción nacional.

En el marco de la muestra que también cumplió 90 años, hizo un balance de las acciones que el gobierno provincial lleva adelante para mejorar la infraestructura vinculada con la producción. Entre ellas, destacó la reparación de cerca de 3.400 kilómetros de rutas provinciales y los trabajos sobre la red de canales. “Tenemos 10.000 kilómetros de canales en la provincia y ya limpiamos 7.000”, detalló. Asimismo, sobre la situación hídrica del norte santafesino señaló que el Canal del Inglés y otros forman parte de las próximas intervenciones previstas por la Provincia.

Agosto es el mes que concentra la mayor cantidad de exposiciones rurales. Entre las que ya se hicieron estuvieron La Criolla, Venado Tuerto y San Justo. Este martes 18 y hasta el 24 de agosto se realiza la de San Cristóbal. Romang tiene cita del 22 al 24 de agosto.

En tanto, septiembre llega con actividades de fuerte perfil ganadero. Del 3 al 6 de septiembre se realizará la exposición de Vera y del 5 al 7 de septiembre la de San Javier. Del 11 al 13 llega Tostado.

Un circuito intenso

Como una apuesta a darle mayor visibilidad a este circuito, la provincia de Santa Fe presentó hace unos meses, en Agroactiva el cronograma anual de exposiciones rurales junto a la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe).

El secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, explicó que la iniciativa surgió a partir de la necesidad de potenciar el trabajo que realizan las sociedades rurales en cada región. “La provincia tiene alrededor de veinticinco sociedades rurales y muchas hacen su propia exposición”, señaló.

El gobierno provincial decidió unificar la presentación del calendario en el marco de Agroactiva, aprovechando la magnitud de una muestra que reúne al sector productivo de todo el país. “Lo que propusimos fue realizar un lanzamiento conjunto de todo el cronograma aquí en Agroactiva para potenciar un evento importante dentro de una multiplicidad de eventos”, sostuvo.

Diversidad territorial

Mántaras definió a las exposiciones rurales como “mini Agroactivas” distribuidas a lo largo de toda la provincia. Según explicó, cada una tiene un fuerte impacto regional y refleja la identidad productiva de su territorio.

El recorrido abarca toda la geografía santafesina, desde Tostado y Reconquista hasta Venado Tuerto y Rufino. Algunas exposiciones, como las de Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto o San Justo, tienen gran dimensión y se desarrollan durante varios días. Otras presentan perfiles más específicos, vinculados a determinadas actividades productivas.

“Chañar Ladeado tiene la Fiesta Nacional del Porcino, Tostado está muy vinculada a la ganadería y a los ovinos y caprinos, mientras que San Cristóbal tiene su propia lógica por ser el departamento con mayor cantidad de cabezas de ganado”, describió el funcionario. La estrategia provincial también incluye una fuerte articulación con las asociaciones de razas ganaderas y las mesas técnicas sectoriales.

“Tratamos de anclar nuestras mesas técnicas para complementarnos con lo que hacen las entidades rurales y sumarnos con actividades. Es un esquema de ganar-ganar para visibilizar y potenciar el enorme trabajo de las instituciones rurales”, afirmó.

El secretario remarcó además el rol social y económico que cumplen estas entidades, muchas veces sostenidas por el esfuerzo voluntario de productores y dirigentes. “Son asociaciones civiles y mantenerlas no es sencillo”, advirtió.

Según explicó, el circuito de exposiciones fue cambiando con el tiempo. Décadas atrás, las rurales eran el lugar donde los productores acudían para comprar genética, conocer nuevas tecnologías o acceder a maquinaria agrícola de última generación. Hoy, parte de esos negocios migraron hacia eventos específicos o muestras dinámicas.

Sin embargo, las exposiciones siguen conservando un enorme valor territorial y comunitario. “Las firmas de cada zona acompañan a la institución y terminan generando una gran fiesta del campo y la ciudad”, sostuvo.

Mántaras destacó que el impacto de estos encuentros excede lo estrictamente productivo. “Las exposiciones levantan la autoestima de una región, son tres días de encuentro para toda la comunidad”, resumió.