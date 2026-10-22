Estrenos de cine en Rosario: comedia argentina, terror extranjero y animación

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 22 de octubre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque el streaming ocupa un lugar cada vez más importante en el mundo audiovisual, la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande mantiene una mística única. Ir al cine continúa siendo una excelente alternativa para salir de casa, compartir un momento y disfrutar del tiempo libre.

La nueva película de Wanda Nara se estrena en los cines de Argentina. Junto al cantante y actor Agustín Bernasconi y bajo la dirección de Hernán Guerschuny, llega ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica que cuenta la historia de Lucía y Javier.

Lucía es una mujer conformista de 42 años que descubre que su novio, con quien lleva 15 años de relación, le es infiel. Estancada, con el corazón roto y sin trabajo, decide regresar a su departamento de soltera para comenzar de cero. Sin embargo, allí descubre que su nuevo vecino, Javier, es un joven mujeriego de 22 años que vive de fiesta y no la deja descansar. Decidida a conseguir el trabajo que siempre quiso, Lucía miente en su entrevista laboral y asegura ser una mujer de familia, con un hijo de 22 años. Pero la última prueba para ser contratada es participar de un family day junto a los directivos de la empresa y sus familias. Desesperada, Lucía le propone un trato a Javier: él se hará pasar por su hijo y, a cambio, ella le permitirá organizar todas las fiestas que quiera. Lo que ninguno imagina es que, entre tantas mentiras y durante ese family day, surgirá un inesperado romance entre ellos, a pesar de los 20 años que los separan.

-"Clayface". Estados Unidos, 108 minutos

La cartelera de cines de Rosario también tiene lugar para el terror. De la mano de DC Studios, llega "Clayface", un thriller de terror dirigido por James Watkins y protagonizado por Tom Rhys Harries, quien interpreta a este villano de culto del universo de Gotham.

La historia sigue el meteórico ascenso de Matt Hagen, de chico callejero de Gotham a estrella de Hollywood, hasta que las acciones de un jefe criminal local lo dejan trágicamente desfigurado. Abandonado por su equipo y sin nada que perder, Matt recurre a un tratamiento de vanguardia que, de manera milagrosa, le devuelve su aspecto original. Sin embargo, el procedimiento también altera inesperadamente su percepción de la realidad y lo precipita por un camino destructivo de venganza obsesiva.

El elenco se completa con las actuaciones de Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan, junto a Nancy Carroll y Joshua James.

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- "El poder de la red". Estados Unidos, 112 minutos

El director Aaron Sorkin, quien también estuvo al frente de exitosas películas como "El juicio de los 7 de Chicago" y "La red social", regresa a los cines con "El poder de la red", una historia que funciona como complemento de la exitosa película sobre los orígenes de Facebook y vuelve a poner el foco en los secretos y las controversias detrás de la plataforma.

El guion original de Sorkin se basa en los hechos que dieron origen al impactante reportaje del The Wall Street Journal, conocido como Los archivos de Facebook. La película se inspira en la historia real de Frances Haugen (Madison), una joven ingeniera de Facebook que recluta a Jeff Horwitz (White), periodista del The Wall Street Journal, para emprender un peligroso recorrido que terminará revelando algunos de los secretos mejor guardados de la red social.

El filme está protagonizado por un elenco de lujo integrado por Mikey Madison, ganadora del Oscar a mejor actriz por "Anora"; Jeremy Allen White, ganador de dos premios Emmy y tres Globos de Oro; y Jeremy Strong, también ganador de premios Emmy, Globos de Oro y Tony, reconocido por su papel en "Succession".

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-"Terror en el Amazonas” . Estados unidos, 104 minutos

Un grupo de médicos se interna en la selva amazónica para realizar una misión humanitaria, pero su llegada altera el equilibrio de un territorio donde la naturaleza aún guarda secretos imposibles de controlar. Pronto descubrirán que no están solos: una criatura ancestral, conocida como la Boiúna, emerge para reclamar su dominio. Atrapados entre la selva, el río y un depredador que domina ambos mundos, deberán luchar por sobrevivir en un lugar donde la línea entre cazador y presa desaparece.

-“Heidi: el rescate del lince”. Alemania, 79 minutos

Desde Alemania llega esta pelicula para los más chicos que se centra en la protagonista de la famosa novela infantil homónima de 1880 escrita por la autora suiza Johanna Spyri.

Heidi encuentra una cría de lince herida y, junto a su amigo Pedro, emprende una aventura para ayudarla a regresar con su familia en las montañas. Pero un ambicioso empresario amenaza a los linces. Heidi y Pedro deberán proteger a los animales, su pueblo y la naturaleza que tanto aman.

-”Los otros”. Estados Unidos, 105 minutos

Se reestrena en algunas salas de la ciudad "Los otros", la película protagonizada por Nicole Kidman, Christopher Eccleston y Fionnula Flanagan.

La trama sigue a Grace, una mujer religiosa que vive en una antigua casa, mantenida en penumbras debido a que sus dos hijos, Anne y Nicholas, padecen una extraña sensibilidad a la luz. Sin embargo, la tranquilidad del hogar comienza a desmoronarse cuando la familia empieza a sospechar que la casa está embrujada. Frente a una serie de sucesos inexplicables y visiones inquietantes, Grace lucha por proteger a sus hijos a toda costa.

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-”Buenas vibraciones” . Francia, 88 minutos

Desde Francia llega esta comedia romántica que sigue la historia de Fanny y Tom, una pareja que lleva más de veinte años casados. Cuando ella le confiesa que nunca tuvo un orgasmo, los dos se lanzan a una aventura inesperada para reinventar su vida íntima. Inspirada en la historia real detrás del invento del Womanizer, una comedia romántica francesa sobre el amor, la complicidad y el redescubrimiento de la pareja.

-”Que dios perdona a todos”. Italia, 114 minutos.

Arturo, un agente inmobiliario solitario y fanático de los dulces, se enamora de Flora, una pastelera perfecta y católica ferviente. Para no perderla, finge ser creyente y se embarca en un viaje sentimental y espiritual con un cómplice inesperado: el Papa.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 22 de octubre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

"La caída de la ballena" (suspenso): T ras la muerte de su padre (Josh Brolin), Jay Gardiner (Austin Abrams) se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos, pero es tragado por una enorme ballena. Mientras está atrapado en su interior con solo una hora de oxígeno restante, Jay se da cuenta de que las lecciones que su padre le enseñó con tanto esfuerzo pueden ser la clave para escapar.

ras la muerte de su padre (Josh Brolin), Jay Gardiner (Austin Abrams) se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos, pero es tragado por una enorme ballena. Mientras está atrapado en su interior con solo una hora de oxígeno restante, Jay se da cuenta de que las lecciones que su padre le enseñó con tanto esfuerzo pueden ser la clave para escapar. “La casa” (suspenso, drama): La producción argentina dice presente en la cartelera de este jueves con “La casa”, un film de suspenso dirigido por Gustavo Triviño y protagonizado por Diego Peretti y Cesar Troncoso (“El Eternauta”). Fabian Arenillas, Mariano Argento y La Joaqui completan el reparto.

La producción argentina dice presente en la cartelera de este jueves con “La casa”, un film de suspenso dirigido por Gustavo Triviño y protagonizado por Diego Peretti y Cesar Troncoso (“El Eternauta”). Fabian Arenillas, Mariano Argento y La Joaqui completan el reparto. “Madre siniestra”: Rob Savage dirige este thriller de suspenso del productor James Wan (“El conjuro”, “La noche del demonio”) y Blumhouse Atomic (“Backrooms”, “Obsession”). Cuenta con el protagonismo de Jessica Chastain, Jay Duplass y Arabella Olivia Clark.

Rob Savage dirige este thriller de suspenso del productor James Wan (“El conjuro”, “La noche del demonio”) y Blumhouse Atomic (“Backrooms”, “Obsession”). Cuenta con el protagonismo de Jessica Chastain, Jay Duplass y Arabella Olivia Clark. "Cars": Una de las películas de aventuras más entrañables de los últimos tiempos vuelve a las salas de cine a festejar sus 20 años. Dirigida por John Lasseter y producida por Disney, la película cuenta con música original del tres veces ganador del Premio de la Academia, Randy Newman.

Una de las películas de aventuras más entrañables de los últimos tiempos vuelve a las salas de cine a festejar sus 20 años. Dirigida por John Lasseter y producida por Disney, la película cuenta con música original del tres veces ganador del Premio de la Academia, Randy Newman. "Verity: la sombra de un engaño" (Suspenso): Anne Hathaway y Dakota Johnson protagonizan esta adaptación de la novela best-seller de Colleen Hoover. Narra la historia de la reconocida autora Verity Crawford y de Lowen Ashleigh, una escritora en apuros que se traslada a la remota finca de los Crawford para trabajar como escritora fantasma de Verity. Cuando Lowen encuentra las escalofriantes notas autobiográficas de Verity, se debate entre las inquietantes y retorcidas confesiones sobre su vida y su esposo.

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“Digger” (Comedia): Protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro G. Iñárritu, la película sigue a Digger Rockwell, un excéntrico, millonario y poderoso magnate petrolero de Texas. Siendo el hombre más poderoso del mundo, Digger emprende una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado destruya todo.

Protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro G. Iñárritu, la película sigue a Digger Rockwell, un excéntrico, millonario y poderoso magnate petrolero de Texas. Siendo el hombre más poderoso del mundo, Digger emprende una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado destruya todo. "El corazón de la bestia" (Drama): Tras un terrible accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont (Brad Pitt) y su perro de combate, Odin, quedan varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska. Juntos, se ven obligados a librar una brutal lucha por la supervivencia contra los elementos. Del aclamado cineasta David Ayer, El corazón de la bestia es un intenso thriller de aventuras que explora el vínculo inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo mientras se enfrentan a su mayor batalla hasta el momento.

Tras un terrible accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont (Brad Pitt) y su perro de combate, Odin, quedan varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska. Juntos, se ven obligados a librar una brutal lucha por la supervivencia contra los elementos. Del aclamado cineasta David Ayer, El corazón de la bestia es un intenso thriller de aventuras que explora el vínculo inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo mientras se enfrentan a su mayor batalla hasta el momento. "La isla olvidada" (Aventuras) : La isla olvidada sigue a Jo y Raissa, dos recién graduadas de bachillerato que han sido mejores amigas desde la primaria, pero que ahora están a punto de emprender caminos separados. Mientras celebran su última noche juntas, Jo y Raissa se topan con un misterioso portal que las transporta a la fantástica isla de Nakali, repleta de criaturas mágicas y mitológicas de las que crecieron escuchando historias contadas por sus familias filipinas. Algunas de estas figuras se convertirán en amigas, otras en enemigas. Acompañadas por el bienintencionado pero desventurado hombre-perro Raww y una pequeña pero poderosa manada de amigos, Jo y Raissa deben enfrentarse a la temible Manananggal, la criatura más temida de la isla. Cuando descubren que los recuerdos de toda su amistad son el precio a pagar por volver a casa, Jo y Raissa se verán obligadas a encontrar una forma de abandonar la isla antes de olvidarse la una de la otra para siempre.

: La isla olvidada sigue a Jo y Raissa, dos recién graduadas de bachillerato que han sido mejores amigas desde la primaria, pero que ahora están a punto de emprender caminos separados. Mientras celebran su última noche juntas, Jo y Raissa se topan con un misterioso portal que las transporta a la fantástica isla de Nakali, repleta de criaturas mágicas y mitológicas de las que crecieron escuchando historias contadas por sus familias filipinas. Algunas de estas figuras se convertirán en amigas, otras en enemigas. Acompañadas por el bienintencionado pero desventurado hombre-perro Raww y una pequeña pero poderosa manada de amigos, Jo y Raissa deben enfrentarse a la temible Manananggal, la criatura más temida de la isla. Cuando descubren que los recuerdos de toda su amistad son el precio a pagar por volver a casa, Jo y Raissa se verán obligadas a encontrar una forma de abandonar la isla antes de olvidarse la una de la otra para siempre. "Resident evil: noche cero" (Suspenso): De la mente del visionario cineasta Zach Cregger llega una emocionante —y aterradora— reinvención de la franquicia Resident Evil. En una historia completamente nueva, Resident Evil sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin tregua cuando una noche fatídica y espantosa se convierte en un caos a su alrededor.

"Coyote vs ACME" (Aventuras): Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.

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"Spider-Man: un nuevo día" (Acción): Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás.

Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás. "La Odisea" (Acción): Christopher Nolan presenta su nueva película, La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando la tecnología IMAX. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, con Zendaya y Charlize Theron.

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2x1 en Cines del Centro

2x1 en Cinépolis

2x1 en Cinemark Hoyts

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

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