Estrenos de cine en Rosario: comedia argentina, terror extranjero y animación

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 22 de octubre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Aunque el streaming ocupa un lugar cada vez más importante en el mundo audiovisual, la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande mantiene una mística única. Ir al cine continúa siendo una excelente alternativa para salir de casa, compartir un momento y disfrutar del tiempo libre.
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La nueva película de Wanda Nara se estrena en los cines de Argentina. Junto al cantante y actor Agustín Bernasconi y bajo la dirección de Hernán Guerschuny, llega ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica que cuenta la historia de Lucía y Javier.
Lucía es una mujer conformista de 42 años que descubre que su novio, con quien lleva 15 años de relación, le es infiel. Estancada, con el corazón roto y sin trabajo, decide regresar a su departamento de soltera para comenzar de cero. Sin embargo, allí descubre que su nuevo vecino, Javier, es un joven mujeriego de 22 años que vive de fiesta y no la deja descansar. Decidida a conseguir el trabajo que siempre quiso, Lucía miente en su entrevista laboral y asegura ser una mujer de familia, con un hijo de 22 años. Pero la última prueba para ser contratada es participar de un family day junto a los directivos de la empresa y sus familias. Desesperada, Lucía le propone un trato a Javier: él se hará pasar por su hijo y, a cambio, ella le permitirá organizar todas las fiestas que quiera. Lo que ninguno imagina es que, entre tantas mentiras y durante ese family day, surgirá un inesperado romance entre ellos, a pesar de los 20 años que los separan.
La cartelera de cines de Rosario también tiene lugar para el terror. De la mano de DC Studios, llega "Clayface", un thriller de terror dirigido por James Watkins y protagonizado por Tom Rhys Harries, quien interpreta a este villano de culto del universo de Gotham.
La historia sigue el meteórico ascenso de Matt Hagen, de chico callejero de Gotham a estrella de Hollywood, hasta que las acciones de un jefe criminal local lo dejan trágicamente desfigurado. Abandonado por su equipo y sin nada que perder, Matt recurre a un tratamiento de vanguardia que, de manera milagrosa, le devuelve su aspecto original. Sin embargo, el procedimiento también altera inesperadamente su percepción de la realidad y lo precipita por un camino destructivo de venganza obsesiva.
El elenco se completa con las actuaciones de Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan, junto a Nancy Carroll y Joshua James.
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El director Aaron Sorkin, quien también estuvo al frente de exitosas películas como "El juicio de los 7 de Chicago" y "La red social", regresa a los cines con "El poder de la red", una historia que funciona como complemento de la exitosa película sobre los orígenes de Facebook y vuelve a poner el foco en los secretos y las controversias detrás de la plataforma.
El guion original de Sorkin se basa en los hechos que dieron origen al impactante reportaje del The Wall Street Journal, conocido como Los archivos de Facebook. La película se inspira en la historia real de Frances Haugen (Madison), una joven ingeniera de Facebook que recluta a Jeff Horwitz (White), periodista del The Wall Street Journal, para emprender un peligroso recorrido que terminará revelando algunos de los secretos mejor guardados de la red social.
El filme está protagonizado por un elenco de lujo integrado por Mikey Madison, ganadora del Oscar a mejor actriz por "Anora"; Jeremy Allen White, ganador de dos premios Emmy y tres Globos de Oro; y Jeremy Strong, también ganador de premios Emmy, Globos de Oro y Tony, reconocido por su papel en "Succession".
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Un grupo de médicos se interna en la selva amazónica para realizar una misión humanitaria, pero su llegada altera el equilibrio de un territorio donde la naturaleza aún guarda secretos imposibles de controlar. Pronto descubrirán que no están solos: una criatura ancestral, conocida como la Boiúna, emerge para reclamar su dominio. Atrapados entre la selva, el río y un depredador que domina ambos mundos, deberán luchar por sobrevivir en un lugar donde la línea entre cazador y presa desaparece.
Desde Alemania llega esta pelicula para los más chicos que se centra en la protagonista de la famosa novela infantil homónima de 1880 escrita por la autora suiza Johanna Spyri.
Heidi encuentra una cría de lince herida y, junto a su amigo Pedro, emprende una aventura para ayudarla a regresar con su familia en las montañas. Pero un ambicioso empresario amenaza a los linces. Heidi y Pedro deberán proteger a los animales, su pueblo y la naturaleza que tanto aman.
Se reestrena en algunas salas de la ciudad "Los otros", la película protagonizada por Nicole Kidman, Christopher Eccleston y Fionnula Flanagan.
La trama sigue a Grace, una mujer religiosa que vive en una antigua casa, mantenida en penumbras debido a que sus dos hijos, Anne y Nicholas, padecen una extraña sensibilidad a la luz. Sin embargo, la tranquilidad del hogar comienza a desmoronarse cuando la familia empieza a sospechar que la casa está embrujada. Frente a una serie de sucesos inexplicables y visiones inquietantes, Grace lucha por proteger a sus hijos a toda costa.
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Desde Francia llega esta comedia romántica que sigue la historia de Fanny y Tom, una pareja que lleva más de veinte años casados. Cuando ella le confiesa que nunca tuvo un orgasmo, los dos se lanzan a una aventura inesperada para reinventar su vida íntima. Inspirada en la historia real detrás del invento del Womanizer, una comedia romántica francesa sobre el amor, la complicidad y el redescubrimiento de la pareja.
Arturo, un agente inmobiliario solitario y fanático de los dulces, se enamora de Flora, una pastelera perfecta y católica ferviente. Para no perderla, finge ser creyente y se embarca en un viaje sentimental y espiritual con un cómplice inesperado: el Papa.
A la par de los estrenos que desembarcaron el 22 de octubre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
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"Resident evil: noche cero" (Suspenso): De la mente del visionario cineasta Zach Cregger llega una emocionante —y aterradora— reinvención de la franquicia Resident Evil. En una historia completamente nueva, Resident Evil sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin tregua cuando una noche fatídica y espantosa se convierte en un caos a su alrededor.
"Coyote vs ACME" (Aventuras): Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.
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Terminó el debate en el juicio y se espera el veredicto. El abogado de la familia, Marcos Cella, cree que la sentencia por el crimen enmarcado en un clásico rosarino será una "bisagra"