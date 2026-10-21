La serie "Glee" vuelve con una nueva temporada: ¿regresará también su supuesta maldición?

El proyecto estaría a cargo de Ryan Murphy y podría contar con el regreso de varios de sus protagonistas originales

A más de 10 años de su último episodio, se anunció el regreso de la serie que conquistó los corazones de los adolescentes al ritmo de la música y la comedia: " Glee". La producción, que llegó a su final en marzo de 2015, volverá a la pantalla con una nueva temporada, según se dio a conocer a través de una publicación en la cuenta oficial de X de Glee. “Glee está volviendo”, anunció la imagen que compartieron.

El 19 de mayo de 2009 se emitió el primer capítulo de la producción musical estadounidense de Ryan Murphy que marcaría tendencia durante sus seis temporadas. Rápidamente se convirtirió en un fenómeno, no solo por sus episodios, sino también por sus canciones, que todavía siguen siendo escuchadas en Spotify.

La historia transcurría principalmente en el colegio secundario McKinley en el estado de Ohio, donde un grupo de estudiantes participaba de un taller de coro y compite en distintos certámenes musicales. A partir de este marco, la ficción abordaba diferentes temáticas adolescentes, desde los vínculos y la identidad hasta el bullying y la aceptación.

Próximamente , llegará una nueva temporada de "Glee" pero esta vez de la mano de Disney+ y Hulu.

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Qué se sabe sobre el regreso de "Glee"

Una vez más, el proyecto estará a cargo de Ryan Murphy, creador de "American Horror Story", "Nip/Tuck", "Pose" y la antología criminal "Monster". El productor y guionista cocreará esta nueva etapa junto a Brad Falchuk e Ian Brennan.

Según informó el medio estadounidense Deadline, Murphy ya terminó el guión de esta nueva entrega, que podría contar con alrededor de diez integrantes del elenco original. Sin embargo, todavía no se confirmó quiénes regresarán ni cuándo se estrenará la serie.

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La maldición de "Glee"

Ahora bien, el posible regreso de "Glee" no solo vuelve a poner en escena a una serie que marcó a toda una generación, sino que también reaviva el recuerdo de un elenco que, años después del final, quedó vinculado a una serie de acontecimientos trágicos y controversias. Muertes, denuncias y episodios que tuvieron una fuerte repercusión mediática alimentaron lo que popularmente se conoce como "la maldición de Glee".

Entre los hechos que construyeron esta maldición se encuentran la muerte de Cory Monteith, en 2013, las denuncias por posesión de material de abuso sexual infantil contra Mark Salling y su posterior muerte, la filtración de fotografías íntimas de Melissa Benoist, la denuncia de Mellisa Benoist al ser víctima de violencia doméstica y el trágico fallecimiento de Naya Rivera, en 2020, tras un accidente en el lago Piru.

De hecho, estas tragedias fueron abordadas en la docuserie "The Price of Glee", disponible en Max y Prime Video. Se trata de una docuserie también conocida en español como "Glee: La serie maldita", que reconstruye algunos de las tragedias vinculadas con el elenco de Glee.

Así, el anuncio de una nueva temporada no solo despierta la expectativa de los fanáticos, sino que también reaviva una pregunta: ¿podrá Glee volver sin esa supuesta maldición?

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La muerte de Cory Montheith

En realidad, la tragedia apareció, por primera vez, el 13 de julio del 2013. Fue cuando aún la serie estaba al aire. Uno de los actores que daba vida a uno de los personajes principales de la serie fue encontrado sin vida en un hotel de Vancouver, Canadá.

Tras unos días de investigación el resultado arrojó que fue una sobredosis de heroína y alcohol. Se trataba de Cory Monteith, quien interpretaba a Finn Hudson, al que le dedicaron el capítulo llamado “The Quarterback” en la quinta temporada, el cual trataba su muerte. El artista estaba comprometido con Lea Michele, también parte de la serie.

El fallecimiento de Monteith dio inicio a una seguidilla de malas noticias para los actores de la serie.

Denuncias contra Mark Salling

Mark Salling, que representaba a Puck, fue acusado por posesión de más de 50.000 fotos y videos de pornografía infantil y tras declararse culpable iba a ser condenado a entre 4 y 7 años de prisión, además de ingresar al registro de acosadores sexuales. El artista fue detenido en 2015.

Pero hay más drama. Tres años más tarde, a sus 35 años, Salling se quitó la vida al colgarse de un árbol en las cercanías de su casa de Los Ángeles. El actor había sido acusado de violación por una mujer pero la causa fue archivada luego de pagarle 2.7 millones de dólares a la denunciante.

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Mellisa Benoist, víctima de violencia doméstica

Por otro lado, la actriz Melissa Benoist, Marley Rose en la serie, publicó un video en su cuenta de Instagram en la que relata que vivió situaciones de violencia doméstica por parte de quien era su marido.

Aunque nunca lo dijo explícitamente, los datos apuntan a que el agresor era otro protagonista de las últimas temporadas de Glee, Blake Jenner, que se metió en la piel de Ryder Lynn, y estuvieron casados entre 2015 y 2017.

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Fotos íntimas de Brittany Pierce

Brittany S. Pierce, conocida en la vida real como Heather Morris, tampoco salió ilesa de esta maldición, porque en la época de grabaciones hackearon su teléfono celular y difundieron fotos íntimas que comenzaron a circular por la web.

A mediados de mayo de este año, Morris publicó una foto en Instagram y expresó: “Mi cuerpo era y todavía es parte de mi trabajo y sentí que ni siquiera podía caminar por él sin pensar en que todos habían visto cada parte de mí”. Además, confesó que algunos compañeros realizaban comentarios sarcásticos sobre el suceso que no la ayudaron para nada.

La muerte de Naya Rivera

Por último, lo que sucedió con Naya Rivera, que interpretaba a Santana López, hizo que la teoría de la Maldición Glee resurgiera entre los fanáticos. La actriz había alquilado un bote para pasear con su hijo de 4 años en el lago Piru, en California, pero nunca volvió.

El pequeño fue encontrado por la policía e indicó que habían nadado juntos pero su mamá no regresó a la embarcación y, luego de unos días de búsqueda, hallaron el cuerpo en el agua tratándose de un ahogamiento. Rivera también había sido detenida en 2017 porque su exmarido, Ryan Dorsey la denunció por pegarle en la calle frente a su hijo.