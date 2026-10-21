Gonzalo Belloso: "Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central"

El presidente canalla hizo un balance de la gestión y no confirmó si en dos meses irá en busca de reelección. "Tengo sueños, si me toca seguir, los diré", dijo

“Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central” . Gonzalo Belloso habló después de lo que fue la última asamblea de esta comisión directiva y en ese balance que hizo no confirmó si irá por la reelección. Hay muchas especulaciones, pero por ahora nada en concreto.

Las declaraciones del actual presidente canalla se dieron después de las asambleas en la que se aprobó, por unanimidad, la memoria y balance , y quedó conformada la junta electoral que estará a cargo del acto eleccionario previsto para el próximo 20 de diciembre .

“Estoy orgulloso del trabajo que pudimos hacer, de la gente que nos eligió y pudimos estar a la altura . Siempre quedan cosas por hacer, pese a estos cuatro años. Tenemos muchas cosas en la cabeza, pero el balance en general es muy positivo. Estoy muy agradecido a toda esta gente que me acompañó. Muy contento con los asambleístas, que fueron dignos representantes, y de la gente que impulsó este club. Sin la gente, este club no sería lo que es”, dijo el Pejerrey.

Al ser consultado respecto a qué destacaba de estos cuatro años que llevan al frente del club, Belloso destacó: “Nosotros vinimos con un plan que trabajamos y estudiamos un tiempo antes y que pudimos ejecutar en su gran mayoría . Por supuesto uno va variando y ve oportunidades deportivas y fuimos a buscarlas. En el primer año no buscábamos salir campeón, pero vimos la posibilidad y con el cuchillo entre los dientes le dimos para adelante. Después seguimos siendo competitivos y ese es el legado que nos gustaría dejar, que este club tiene siempre que intentar ganar. Muchas veces va a perder, pero lo importante es intentarlo. Me quedo con el legado de que vamos a competir hasta el último día y siempre puede haber alguien mejor que nosotros, pero queremos estar siempre en la pelea y eso es lo importante”.

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Como era de esperar, el presidente auriazul hizo referencia al club que recibieron y al que le dejan a la próxima conducción, pero sin entrar en detalle sobre si su idea es continuar como dirigente.

La dirigencia canalla cumplió este martes con la última asamblea de su gestión.

“Central tiene 136 años de vida y soy muy respetuoso de eso. Pero creo que agarramos un club que su imagen no estaba siendo respetada por un montón de hechos que habían pasado y pudimos ponerlo a la altura de su historia y de su gente. Lo dejamos muy competitivo, muy respetado, muy querido por sus hinchas. Pero insisto, el único fin es que la gente sea feliz y lo hicimos varias veces. Nos tocó ganar seis clásicos, que fue algo muy lindo y que disfrutamos muchísimo; nos tocó salir campeón tres veces; nos tocó descender en el fútbol femenino, pero volvimos a ascender; nos tocó ascender con el futsal; nos toca acompañar cada deporte; nos toca crecer en el estadio, en las canchas. Me hubiese encantado lograr algunas otras cosas, pero estamos muy satisfechos. Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central. Ocupé cargos importantísimos, estuve en la industria del salvataje del fútbol en la pandemia, pero esto fue diferente porque esto incluye a la familia, a los amigos y es todo mucho más cercano. Con cada alegría vos ves que tu pueblo y tu gente festeja, apuntó.

"Vamos a luchar hasta el último día"

“El club tiene que conservar esto”, expresó. Y agregó: “La gestión va a terminar fuerte porque vamos a luchar hasta el último día y vamos a intentar todo lo que podamos, con muchos objetivos por delante, sobre todo porque estamos construyendo obras que tenemos que terminar. También hay campeonatos en curso en los que queremos competir y el club tiene para crecer mucho más. Esté quien esté, este club nació grande, pero todos los días puede ser más grande. Ojalá que los que vengan puedan seguir este proceso de crecimiento. Pero insisto, venimos creciendo hace 136 años y nosotros fuimos una parte importante, le volvimos a dar una frescura que se había olvidado y con el que venga que sigamos creciendo”.

A dos meses exactos de las elecciones, Belloso no quiso entrar en detalles sobre si irá por un nuevo mandato en el club de Arroyito y habló del desgaste que produce ocupar el cargo de presidente de Central.

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Su futuro en Central

“Estamos viendo. Es difícil porque el día a día consume mucho. En Central tenés que pelear todo el santo día, de la mañana a la noche contra un montón de gente, no es que todo es color de rosas. Para lograr los objetivos, los caminos son muy duros y la verdad que fue agotador, sobre todo en el inicio. Después, la competencia es durísima porque competimos contra clubes muy fuertes de Argentina y del exterior, también contra muchos poderes que nunca nos imaginábamos que íbamos a tener que enfrentar. Nunca hicimos nada para tener problemas con el gobierno, ni con la prensa nacional, pero muchos nos apuntaron. Central es un club que ha respetado a todo el mundo, pero que quiere que lo respeten. Estamos definiendo cómo seguimos, Raza Canalla tiene gente muy preparada para continuar con este trabajo, pero todavía no hemos tomado una decisión”, sostuvo.

Belloso recordó el paso de Russo, el primer técnico de la actual conducción.

Recordó, entre otras cosas, el llamado a Miguel Ángel Russo, el primer entrenador de esta gestión de Raza Canalla. “Miguel merecía ser campeón con Central porque había estado cuatro veces en el club y no lo había podido lograr. Pudimos trabajar juntos y nos dimos el gusto de ese título junto a un plantel que dejó la vida”.

El recuerdo de varios referentes

Y fue por más: “Hoy no me puedo olvidar de lo que fue Malcorra, de lo que fue Quintana, lo que fue Mallo, lo que fue Fatura Broun y en ese año pudimos festejar un gran título, por supuesto bajo la guía de Miguel. Ese año nosotros queríamos enfrentar las deudas, ordenar el club institucionalmente porque creemos que un club es serio a través de lo institucional, pero deportivamente vinos la oportunidad y le sacudimos”.

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Son apenas dos meses más de gestión lo que le queda por delante al oficialismo y Belloso habló de “los sueños” que tiene, que pueden ser para este poco tiempo de gobierno que le queda a esta dirigencia, pero también mirando hacia el futuro.

“Nosotros somos de origen humilde, de gente de trabajo y siempre nos aferramos a los sueños y eso no hay que perderlo. Un club como el nuestro siempre tiene que tener sueños y yo tengo los míos. Si me toca seguir los diré”, tiró.