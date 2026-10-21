Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez

La víctima tiene 19 años y la agresión se produjo este miércoles a la madrugada en Soldado Aguirre y Rosario. Fue derivada al hospital Provincial de Rosario

El hospital Provincial donde está internada la joven mujer baleada en Villa Gobernador Gálvez

Una joven de 19 años sufrió una herida de bala este miércoles a la madrugada en Villa Gobernador Gálvez . El incidente se registró poco después de la una en la vía pública. Por el momento, no fueron identificados el o los autores de los tiros y la víctima fue derivada al hospital Provincial de Rosario.

Según las primeras informaciones, el caso trascendió a partir del ingreso de la víctima al hospital Anselmo Gamen de esa ciudad.

Las fuentes indicaron que la joven, identificada como Violeta M., llegó al nosocomio en un vehículo particular trasladada desde la zona de Soldado Aguirre y Rosario. La chica presentaba una herida sangrante en el abdomen.

Efectivos policiales acudieron al lugar donde sucedió el hecho, pero no hallaron elementos de interés para la investigación. Tampoco pudieron dar con testigos testigos de lo ocurrido.

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En cuanto a la chica, voceros indicaron que los médicos constataron una lesión de arma de fuego en fosa ilíaca derecha sin orificio de salida. Ante la gravedad de la herida, se dispuso su traslado al Hospital Provincial de Rosario.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Franco Miatello de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas con intervención de la Subcomisaría 26ª.