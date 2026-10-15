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Estrenos de cine en Rosario: "cordobeces", peleas de videojuego y una ballena gigante

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 15 de octubre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

15 de octubre 2026 · 06:30hs
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Street Fighter

"Street Fighter", la nueva película basada en el popular videojuego de los ochenta, es uno de los estrenos de la semana en cines de Rosario.

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque el streaming ocupa un lugar cada vez más importante en el mundo audiovisual, la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande mantiene una mística única. Ir al cine continúa siendo una excelente alternativa para salir de casa, compartir un momento y disfrutar del tiempo libre.

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Los estrenos del jueves 15 de octubre

“Street Fighter”. Estados Unidos, 119 minutos.

Ambientada en 1993, la historia sigue a los distanciados luchadores de Street Fighter, Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), quienes se ven obligados a volver a la acción cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un brutal choque de puños, destino y furia. Pero tras esta batalla campal se esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado. Dirigida por Kitao Sakurai, "Street Fighter" trae la acción de los fichines a la pantalla grande con Hadoukens, patadas giratorias y todos los personajes favoritos de varias generaciones criadas con estos videojuegos pioneros.

“Cordobeces”. Argentina, 90 minutos.

Kaitlin, una metódica documentalista estadounidense, llega a Córdoba con el objetivo de descifrar científicamente la "felicidad cordobesa"; basándose en los videos virales de la popular cuenta de Instagram @cordobeces. Sin embargo, a medida que recorre la provincia de la mano de Eddie, y entre asados, rally, fútbol, universidad, sierras y cuarteto, malinterpreta cada ritual al intentar analizar lo que sólo se puede sentir. Cuando su vida estructurada se desmorona y su documental parece naufragar, Kaitlin debe elegir: seguir observando Córdoba a través de una lente o soltar la cámara para subirse de lleno a la caravana. En ese momento, encuentra algo que buscaba desde el inicio sin saberlo: su lugar en el mundo.

Dirigida por Lucía Palacio y protagonizada por Eddie Frari, creador de cuenta @cordobeces, y Kaitlin Nelson, la película toma el humor, la identidad y las costumbres cordobesas como punto de partida para contar una historia atravesada por la búsqueda de pertenencia.

"La caída de la ballena". Estados Unidos, 106 minutos.

Tras la muerte de su padre (Josh Brolin), Jay Gardiner (Austin Abrams) se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos, pero es tragado por una enorme ballena. Mientras está atrapado en su interior con solo una hora de oxígeno restante, Jay se da cuenta de que las lecciones que su padre le enseñó con tanto esfuerzo pueden ser la clave para escapar. La película está dirigida por Brian Duffield ("Nadie podrá salvarte"), basada en el libro homónimo de Daniel Kraus.

"Quiero tu sexo". Estados Unidos, 90 minutos.

Cuando el joven Elliot (Cooper Hoffman, hijo de Phillip Seymour-Hoffman) consigue el trabajo de sus sueños con la reconocida artista Erika Tracy (Olivia Wilde), se convierte en su musa sexual. Pero pronto descubre que quedó atrapado en un mundo de control, obsesión, traición y, posiblemente, asesinato.

Se trata del gran regreso de Greg Arakki, uno de los grandes exponentes del nuevo cine queer de los noventa, después de doce años sin dirigir. En esta nueva producción, retoma su tono filoso característico para explorar las diferencias generacionales en relación al sexo, el deseo, los vínculos y el consentimiento.

"Tiempos de ilusión". Francia, 119 minutos.

Vincent tiene casi trece años y vive en un suburbio parisino de clase media en 1985, atrapado entre un hermano mayor distante y unos padres en permanente conflicto (interpretados por Louis Garrel y Camille Cottin, dos de los actores fraceses más conocidos de su generación). En el paso de la infancia a la adultez, el relato acompaña su proceso de descubrimiento frente a las grandes dudas sobre la identidad, la amistad, la familia, la religión, el deseo y los primeros amores. Un film sobre esa etapa en la que la esperanza de cambiar el mundo no era "solo una ilusión". Está dirigida por Olivier Nakache y Éric Toledano, la misma dupla que en 2011 estrenó "Amigos intocables", la película sobre el vínculo improbable entre un hombre tetrapléjico y su cuidador, que tuvo múltiples adaptaciones en todo el mundo, incluyendo la argentina protagonizada por Oscar Martínez y Rodrigo de la Serna.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 15 de octubre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

  • “La casa” (suspenso, drama): La producción argentina dice presente en la cartelera de este jueves con “La casa”, un film de suspenso dirigido por Gustavo Triviño y protagonizado por Diego Peretti y Cesar Troncoso (“El Eternauta”). Fabian Arenillas, Mariano Argento y La Joaqui completan el reparto.
  • “La vida es así”: Inspirada en una historia real, esta comedia dramática italiana llenó las salas de cine italianas y se llevó el premio Nastro d'Argento a mejor comedia. Está dirigida por Riccardo Milani y protagonizada por Diego Abatantuono, Virginia Raffaele, Aldo Baglio y Geppi Cucciari.
  • “Madre siniestra”: Rob Savage dirige este thriller de suspenso del productor James Wan (“El conjuro”, “La noche del demonio”) y Blumhouse Atomic (“Backrooms”, “Obsession”). Cuenta con el protagonismo de Jessica Chastain, Jay Duplass y Arabella Olivia Clark.
  • "Cars": Una de las películas de aventuras más entrañables de los últimos tiempos vuelve a las salas de cine a festejar sus 20 años. Dirigida por John Lasseter y producida por Disney, la película cuenta con música original del tres veces ganador del Premio de la Academia, Randy Newman.
  • “Always Lalisa”: un documental musical que sigue a la superestrella mundial Lisa durante un año transformador lejos de “Blackpink”, el fenómeno del K-pop que la convirtió en una de las artistas más reconocidas del mundo. Dirigido por Sue Kim, el documental sigue el primer capítulo de Lisa en su carrera solista.
  • "Verity: la sombra de un engaño" (Suspenso): Anne Hathaway y Dakota Johnson protagonizan esta adaptación de la novela best-seller de Colleen Hoover. Narra la historia de la reconocida autora Verity Crawford y de Lowen Ashleigh, una escritora en apuros que se traslada a la remota finca de los Crawford para trabajar como escritora fantasma de Verity. Cuando Lowen encuentra las escalofriantes notas autobiográficas de Verity, se debate entre las inquietantes y retorcidas confesiones sobre su vida y su esposo.
  • “Digger” (Comedia): Protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro G. Iñárritu, la película sigue a Digger Rockwell, un excéntrico, millonario y poderoso magnate petrolero de Texas. Siendo el hombre más poderoso del mundo, Digger emprende una frenética misión para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado destruya todo.
  • “Guardianes del museo 2: los tesoros de Egipto” (Aventuras): En esta nueva historia de la dupla de gatos, la trama se traslada a Egipto, donde Vincent y Cleopatra son ahora padres de dos traviesos gatitos y ansían vivir nuevas aventuras. Todo comienza cuando el ratón Maurice encuentra un antiguo papiro con un mapa que revela el camino hacia el Genio Egipcio. El problema es que el Genio concede un único deseo cada mil años, y todos quieren cosas distintas. En Egipto harán nuevos amigos y enemigos, visitarán las majestuosas Pirámides, navegarán por el Nilo y descubrirán túneles secretos en Luxor.
  • "Toy Story 5": Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se enfrentan a Lilypad, una nueva tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie.
  • "PAW Patrol: La Dino Película": los Paw Patrol terminan en un mundo desconocido lleno de dinosaurios. Con la ayuda de su nuevo amigo Rex, ellos ayudan a salvar a la especie en peligro de extinción del plan del alcalde Humdinger de secuestrarlos. Está basada en la segunda película de "Jurassic Park: el Mundo Perdido".
  • "Minions y monstruos": En los años 20, durante la era dorada de Hollywood, tres Minions (James, Henry y Ed) presentan a un director de cine su idea de hacer una película de monstruos con el fin de convertirse en cineastas famosos. Aunque es una buena idea, lamentablemente no cuentan con monstruos para el proyecto, por lo que estos tres Minions invocan a un antiguo monstruo que les ayudará a hacer su película realidad.
  • "Avengers Endgame: Bonus - INFINITY VISION" (Acción): Tras los devastadores acontecimientos que acabaron con la mitad de la población mundial, los héroes restantes luchan por seguir adelante. En última instancia, deben unir sus fuerzas para restablecer el orden y la armonía en el universo y recuperar a sus seres queridos en un dramático enfrentamiento contra Thanos.
  • "El corazón de la bestia" (Drama): Tras un terrible accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont (Brad Pitt) y su perro de combate, Odin, quedan varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska. Juntos, se ven obligados a librar una brutal lucha por la supervivencia contra los elementos. Del aclamado cineasta David Ayer, El corazón de la bestia es un intenso thriller de aventuras que explora el vínculo inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo mientras se enfrentan a su mayor batalla hasta el momento.
  • "La isla olvidada" (Aventuras): La isla olvidada sigue a Jo y Raissa, dos recién graduadas de bachillerato que han sido mejores amigas desde la primaria, pero que ahora están a punto de emprender caminos separados. Mientras celebran su última noche juntas, Jo y Raissa se topan con un misterioso portal que las transporta a la fantástica isla de Nakali, repleta de criaturas mágicas y mitológicas de las que crecieron escuchando historias contadas por sus familias filipinas. Algunas de estas figuras se convertirán en amigas, otras en enemigas. Acompañadas por el bienintencionado pero desventurado hombre-perro Raww y una pequeña pero poderosa manada de amigos, Jo y Raissa deben enfrentarse a la temible Manananggal, la criatura más temida de la isla. Cuando descubren que los recuerdos de toda su amistad son el precio a pagar por volver a casa, Jo y Raissa se verán obligadas a encontrar una forma de abandonar la isla antes de olvidarse la una de la otra para siempre.

  • "Resident evil: noche cero" (Suspenso): De la mente del visionario cineasta Zach Cregger llega una emocionante —y aterradora— reinvención de la franquicia Resident Evil. En una historia completamente nueva, Resident Evil sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin tregua cuando una noche fatídica y espantosa se convierte en un caos a su alrededor.

  • "Coyote vs ACME" (Aventuras): Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.

>>Leer más: Denzel Washington brilla en Netflix con una película de acción y suspenso

  • "Spider-Man: un nuevo día" (Acción): Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás.
  • "La Odisea" (Acción): Christopher Nolan presenta su nueva película, La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando la tecnología IMAX. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, con Zendaya y Charlize Theron.

>> Leer más: Suspenso, misterio y terror: tres películas que no podés perderte en Netflix

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

  • 2x1 en Cines del Centro
  • 2x1 en Cinépolis
  • 2x1 en Cinemark Hoyts

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

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