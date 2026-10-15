Estrenos de cine en Rosario: "cordobeces", peleas de videojuego y una ballena gigante

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 15 de octubre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Aunque el streaming ocupa un lugar cada vez más importante en el mundo audiovisual, la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande mantiene una mística única. Ir al cine continúa siendo una excelente alternativa para salir de casa, compartir un momento y disfrutar del tiempo libre.
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Ambientada en 1993, la historia sigue a los distanciados luchadores de Street Fighter, Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), quienes se ven obligados a volver a la acción cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un brutal choque de puños, destino y furia. Pero tras esta batalla campal se esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado. Dirigida por Kitao Sakurai, "Street Fighter" trae la acción de los fichines a la pantalla grande con Hadoukens, patadas giratorias y todos los personajes favoritos de varias generaciones criadas con estos videojuegos pioneros.
Kaitlin, una metódica documentalista estadounidense, llega a Córdoba con el objetivo de descifrar científicamente la "felicidad cordobesa"; basándose en los videos virales de la popular cuenta de Instagram @cordobeces. Sin embargo, a medida que recorre la provincia de la mano de Eddie, y entre asados, rally, fútbol, universidad, sierras y cuarteto, malinterpreta cada ritual al intentar analizar lo que sólo se puede sentir. Cuando su vida estructurada se desmorona y su documental parece naufragar, Kaitlin debe elegir: seguir observando Córdoba a través de una lente o soltar la cámara para subirse de lleno a la caravana. En ese momento, encuentra algo que buscaba desde el inicio sin saberlo: su lugar en el mundo.
Dirigida por Lucía Palacio y protagonizada por Eddie Frari, creador de cuenta @cordobeces, y Kaitlin Nelson, la película toma el humor, la identidad y las costumbres cordobesas como punto de partida para contar una historia atravesada por la búsqueda de pertenencia.
Tras la muerte de su padre (Josh Brolin), Jay Gardiner (Austin Abrams) se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos, pero es tragado por una enorme ballena. Mientras está atrapado en su interior con solo una hora de oxígeno restante, Jay se da cuenta de que las lecciones que su padre le enseñó con tanto esfuerzo pueden ser la clave para escapar. La película está dirigida por Brian Duffield ("Nadie podrá salvarte"), basada en el libro homónimo de Daniel Kraus.
Cuando el joven Elliot (Cooper Hoffman, hijo de Phillip Seymour-Hoffman) consigue el trabajo de sus sueños con la reconocida artista Erika Tracy (Olivia Wilde), se convierte en su musa sexual. Pero pronto descubre que quedó atrapado en un mundo de control, obsesión, traición y, posiblemente, asesinato.
Se trata del gran regreso de Greg Arakki, uno de los grandes exponentes del nuevo cine queer de los noventa, después de doce años sin dirigir. En esta nueva producción, retoma su tono filoso característico para explorar las diferencias generacionales en relación al sexo, el deseo, los vínculos y el consentimiento.
Vincent tiene casi trece años y vive en un suburbio parisino de clase media en 1985, atrapado entre un hermano mayor distante y unos padres en permanente conflicto (interpretados por Louis Garrel y Camille Cottin, dos de los actores fraceses más conocidos de su generación). En el paso de la infancia a la adultez, el relato acompaña su proceso de descubrimiento frente a las grandes dudas sobre la identidad, la amistad, la familia, la religión, el deseo y los primeros amores. Un film sobre esa etapa en la que la esperanza de cambiar el mundo no era "solo una ilusión". Está dirigida por Olivier Nakache y Éric Toledano, la misma dupla que en 2011 estrenó "Amigos intocables", la película sobre el vínculo improbable entre un hombre tetrapléjico y su cuidador, que tuvo múltiples adaptaciones en todo el mundo, incluyendo la argentina protagonizada por Oscar Martínez y Rodrigo de la Serna.
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A la par de los estrenos que desembarcaron el 15 de octubre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
"Resident evil: noche cero" (Suspenso): De la mente del visionario cineasta Zach Cregger llega una emocionante —y aterradora— reinvención de la franquicia Resident Evil. En una historia completamente nueva, Resident Evil sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin tregua cuando una noche fatídica y espantosa se convierte en un caos a su alrededor.
"Coyote vs ACME" (Aventuras): Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.
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