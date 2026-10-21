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Presentan "Legado militante", un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70

El texto de Adriana Hereñú narra la historia del movimiento estudiantil en la Universidad Nacional de Rosario entre 1968 y 1976

21 de octubre 2026 · 20:44hs
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Legado militante se presentará este jueves en la Facultad de Humanidades.

"Legado militante" se presentará este jueves en la Facultad de Humanidades.

El libro “Legado militante”, de Adriana Hereñú, que narra la historia del movimiento estudiantil en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) entre 1968 y 1976, será presentado por la Librería Homo Sapiens este jueves a las 18.30 en la Facultad de Humanidades y Artes, Entre Ríos 758.

"Legado militante", con las variantes y los matices de las diferentes agrupaciones estudiantiles, no pretende la imitación ni tampoco que se traslade la experiencia directamente a las nuevas generaciones porque eso impediría el análisis. Trata de sostener un legado político y crítico, la valoración de los aciertos, el reconocimiento de los errores y las frustraciones, los triunfos y las derrotas. El desafío es sostener la política y que este libro, precisamente, se constituya en un hecho político capaz de instalar discusiones, ponerlas a disposición de los nuevos militantes y construir sentidos juntos para una creación ética de solidaridad y equidad.

Este libro expone las memorias recuperadas de los protagonistas de ese pasado de luchas truncadas desde una perspectiva historiográfica que pretende la resignificación de esas experiencias a partir de los testimonios. Y lo interesante es que permite entender sin juzgar y no permanecer inermes frente a hechos históricos que han marcado su época y los años sucesivos hasta el presente. Se trata de una apuesta a la responsabilidad de los militantes de los 60 y 70 que cuentan en primera persona y tienen el derecho de interpretar su propia historia. Son los sobrevivientes de un proyecto que con sus matices bregaba por una sociedad más igualitaria, un proyecto truncado con ferocidad. Son nuestros contemporáneos, los que quedaron.

El libro sostiene la convicción de que es posible la transmisión de un legado de aquellos luchadores a los nuevos militantes que en el curso de los años se incorporan a la acción política. Justamente porque las épocas, las condiciones y los modos de militancia son diferentes es más interesante que ese pasaje cultural se concrete. Un legado que tiene la posibilidad de instalar el debate político y crítico que, ante las urgencias de este presente desquiciado, pueda dialogar a partir de sus logros y de sus derrotas para entender esta realidad y proyectar un futuro mejor, más igualitario y solidario.

La autora es docente, magister y doctora

Adriana Hereñú es profesora en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes, UNR; magister en Políticas públicas para la educación y doctora en Sentidos, teorías y prácticas para la educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL. Fue maestra en distintas escuelas primarias y vicedirectora. Trabajó en el Ministerio de Educación de Santa Fe en diferentes líneas de formación docente entre 2009 y el 2019. Actualmente es profesora de Talleres de Práctica en los Institutos de Formación Docente Nº 16 y Nº 36 de Rosario. profesora del Area de Curriculum y Didáctica de la carrera de Ciencias de la Educación e integrante del equipo del Area de Autoevaluación institucional y curricular de la Facultad de Humanidades y Artes. UNR. Coordinadora de la Cátedra libre Democracia y autoritarismos en la vida cotidiana de la misma facultad. Miembro de Hear (Historia educativa argentina reciente), instituto radicado en la Universidad Nacional de San Luis.

En Homo Sapiens ha publicado: “Políticas educativas para el Nivel Inicial de Santa Fe. Rupturas y continuidades entre autoritarismos y democracias” (1974-1984) (2021); “Vida de militante”, biografía política de Lisandro “Gringo” Viale (2022); “Investigaciones y enseñanzas en la historia de la educación argentina reciente”, con Riveros, Garro y Legarralde (2022) y “Crónica de una pasión colectiva. Los militantes de la Fede en el movimiento estudiantil. Facultad de Humanidades y Artes, UNR (1980-1986)” (2024).

En “Legado militante” participa: Adolfo Stubrin, Aldo Casella, Aldo Mangiaterra, Pancho Iturraspe, Gerardo Rico, Aníbal Reinaldo, Jorge Kohen, Juan Jaureguiberry, Juan Carlos Zabalza, Susana Copertari y Miguel Zamarini.

Los organizadores invitan a participar en la presentación de “Legado militante”, donde habrá música de la época, con entrada libre y gratuita.

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