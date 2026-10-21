Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por "avivadas" con la patente

En lo que va de 2026, los controles municipales y policiales remitieron 11.000 motocicletas al depósito municipal. El 29 % de los secuestros estuvo relacionado con la falta de chapa o con llevarla tapada

En lo que va del año, 3.175 motocicletas fueron remitidas al corralón por irregularidades con la chapa patente, casi tres de cada diez motos secuestradas en la ciudad.

La "avivada" de circular en motos sin patente, taparla o modificarla para evitar su identificación quedó en el centro de los controles de tránsito en Rosario. En lo que va del año, 3.175 motocicletas fueron remitidas al corralón por irregularidades con la chapa patente , casi tres de cada diez motos secuestradas en la ciudad. El dato se conoce en un contexto de operativos cada vez más frecuentes y de un trabajo conjunto entre agentes municipales y la Policía de Santa Fe.

En total, 11.020 motos ingresaron al corralón municipal en lo que va del año , una cifra que se mantiene en línea con la del año pasado, pero que duplica las remisiones registradas durante el mismo período de 2024, cuando se habían incautado algo más de 6 mil motocicletas.

“Estamos profundizando los controles de estos casos porque sabemos lo que pasa en la calle y que es una demanda creciente . El dato no solo incluye los operativos que hacemos en conjunto con la policía, sino también los que cada uno realiza por su lado”, destacó el director de Tránsito municipal, Ezequiel Brocchi.

El funcionario aseguró que el municipio continuará expandiendo los operativos junto con el Ministerio de Seguridad provincial . “Vamos a continuar en este camino de intensificar el trabajo conjunto y de colaboración con el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Este será uno de los ejes de la gestión que vamos a llevar adelante”, agregó.

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Irregularidades más comunes

Según los datos de la Dirección de Proximidad, Depósito y Secuestros y el Tribunal de Faltas, las infracciones vinculadas con la patente representaron el 29 % de las motos secuestradas durante el año. El registro incluye desde la ausencia de la chapa hasta situaciones en las que se encuentra adulterada, ilegible o colocada de manera antirreglamentaria.

El detalle de las faltas detectadas muestra que la infracción más frecuente fue circular sin una o ambas chapas patentes, con 1.773 casos. Le siguieron la colocación de aditamentos sobre la superficie de la chapa, con 693; las patentes ilegibles, con 273; y las adulteradas, con 160.

También se registraron 160 casos de chapas colocadas de manera antirreglamentaria, 95 en los que la patente estaba ubicada en un lugar no visible y 21 en los que se utilizaban chapas que no cumplían con la reglamentación.

La falta de patente no es la única irregularidad que puede derivar en el secuestro de una moto, pero sí es una de las conductas sobre las que las autoridades vienen haciendo especial hincapié. La posibilidad de identificar correctamente un vehículo es un elemento central para las tareas de control y prevención de delitos.

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Vehículos al corralón

El balance de los operativos también muestra la dimensión de los controles sobre el conjunto del parque automotor. En lo que va del año ingresaron 16.228 vehículos al corralón municipal, de los cuales 11.020 fueron motocicletas, equivalentes al 66,14 % del total.

El resto de las remisiones se produjo por diferentes infracciones, entre ellas circular sin la documentación correspondiente o sin los elementos de seguridad obligatorios. También se registraron casos de alcoholemia y narcolemia positivos.

La cantidad de motos remitidas se mantiene en niveles similares a los del año pasado, pero el salto respecto de 2024 refleja el incremento de los procedimientos que se realizan en las calles de Rosario. La detección de irregularidades en las patentes se convirtió en uno de los ejes de esa estrategia.

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El rol de la Policía de Santa Fe

El refuerzo de los controles también está relacionado con la ampliación de las facultades de las fuerzas de seguridad. En mayo de 2022, la Municipalidad de Rosario adhirió al decreto provincial que habilitó a la Policía de Santa Fe a realizar controles de motocicletas por fuera de los operativos conjuntos con agentes municipales.

Desde entonces, los efectivos pueden requerir documentación y disponer la remisión al corralón de una moto que presente infracciones, sin necesidad de que el procedimiento se limite a un operativo de tránsito organizado con el municipio. Antes de ese cambio, la Policía no podía retener una motocicleta únicamente por circular sin patente, salvo en situaciones vinculadas con la flagrancia o la persecución de delitos.

Con el nuevo esquema, los efectivos pueden realizar procedimientos en distintos puntos de la ciudad y en cualquier horario. Cuando detectan una infracción que justifica la retención, deben labrar un acta con los datos disponibles del vehículo, su titular y el conductor, además de consignar los motivos del secuestro, el inventario y el estado de la moto y la información del depósito municipal al que es trasladada.

El trabajo coordinado entre las áreas de control y las fuerzas de seguridad apunta a ampliar la capacidad de fiscalización en las calles, con especial atención a las motos que circulan sin identificación reglamentaria. Los números del año muestran que casi un tercio de los secuestros de motocicletas estuvo relacionado con alguna irregularidad en la patente.