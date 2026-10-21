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"Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta"

Lo aseguró el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, en la Expo Argentina Oil & Gas, donde participó con la Mesa Santafesina de Gas, Petróleo y Minería

21 de octubre 2026 · 09:58hs
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Santa Fe es aliado de Vaca Muerta como proveedor de servicios.

Santa Fe es aliado de Vaca Muerta como proveedor de servicios.

Con 20 empresas expositoras y una delegación de casi 200 firmas, la provincia desembarcó en la Expo Argentina Oil & Gas para afianzar su protagonismo en la industria energética. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini destacó el potencial industrial, tecnológico y logístico local y afirmó que "Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta".

El Gobierno de Santa Fe participa de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, que se desarrolla del 19 al 22 de octubre en Neuquén, con una fuerte presencia empresarial y una agenda para ampliar la participación de la industria provincial en los grandes proyectos energéticos del país.

La misión reúne a 20 empresas expositoras de la Mesa Santafesina de Gas, Petróleo y Minería y una delegación de casi 200 firmas que buscan generar negocios y fortalecer su vinculación con Vaca Muerta.

Santa Fe y la energía

Durante la inauguración del stand institucional, Puccini transmitió el mensaje del gobernador Maximiliano Pullaro y destacó la decisión de asumir un rol protagónico en el esquema energético nacional: “Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta. Con un entramado productivo forjado a lo largo de más de 70 años, consolida su rol como aliada clave del desarrollo energético del país”.

El ministro subrayó que Santa Fe aporta “músculo industrial, infraestructura logística y soluciones tecnológicas para conectar la escala de Vaca Muerta con los estándares del mercado internacional”.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini destac&oacute; el potencial.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini destacó el potencial.

“Nuestro objetivo -afirmó- trasciende la provisión de insumos y servicios críticos: buscamos generar una alianza con la industria local de Neuquén, integrando capacidades y sumando el talento de nuestra gente para impulsar la soberanía energética de la Argentina”.

Puccini resaltó que la provincia cuenta con capacidades industriales, científicas y tecnológicas para responder a las demandas de un sector en plena expansión.

“El mundo está pidiendo alimentos y energía, y en esa Argentina está Santa Fe levantando la mano y demostrando que tenemos todo para que el país pueda responder rápidamente a esas demandas”, sostuvo.

En esa línea, destacó el potencial logístico provincial y mencionó la recuperación de la actividad vinculada al movimiento de arena en el puerto de Villa Constitución, luego de décadas de inactividad, como una nueva oportunidad para abastecer el desarrollo de Vaca Muerta.

Una oportunidad

Puccini planteó que el crecimiento de la actividad energética y minera representa una oportunidad histórica para generar divisas, infraestructura y empleo.

“Ojalá que esta vez el gobierno nacional reciba esas divisas y las ponga en rutas, caminos, accesos, puertos y desarrollo. Que estos motores dan trabajo a la gente y una salida a la Argentina del laberinto donde estamos encerrados”, expresó.

También reconoció el esfuerzo de los industriales santafesinos que participan de la expo y sostienen la actividad productiva en un contexto económico complejo.

“Le están poniendo el hombro al momento más difícil de la Argentina. Están haciendo un esfuerzo tremendo para sostener el empleo, para sostener una persiana abierta, para no parar las máquinas. Ese es el valor del trabajo que estamos cuidando en una provincia como la nuestra”, señaló.

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