Después de dos años de obras, el Museo Gallardo vuelve a abrir sus puertas

Con una inversión de $ 224 millones, se impermeabilizaron techos y renovaron cielorrasos. Con la apertura llegan también nuevas muestras

Dos años de trabajo y una inversión de 224 millones de pesos permitieron que el Museo de Ciencias Naturales Ángel Gallardo vuelva a abrir sus puertas el próximo viernes . La institución, que funciona en el edificio de la sede local de la Gobernación, inaugurará nuevas muestras y espacios de exposición que recuperan su perfil como espacio de investigación y difusión en torno a distintas problemáticas relacionadas con el ambiente.

Las intervenciones en el Gallardo forman parte de un plan más ambicioso de recuperación de espacios culturales públicos desarrollado por el gobierno provincial . Además de los trabajos realizados en el museo de ciencias naturales, entraron también en obras el Museo del Deporte y el Museo Histórico Julio Marc.

En la institución de San Lorenzo al 1900 se trabajó en la impermeabilización de la azotea, se reacondicionó todo el sistema de instalaciones eléctricas y se renovaron los cielorrasos , seriamente afectados por el ingreso de agua producto de inconvenientes en los tanques de agua del edificio.

Además se reemplazaron artefactos de iluminación , colocando nuevos, y se agregó un sistema de emergencia, para el correcto funcionamiento del sistema de iluminación.

En forma paralela, se reparó el ingreso, incluyendo además las veredas de las calles Dorrego y Moreno. Y se sumaron espacios con mayor vegetación, se incorporaron artefactos de iluminación en el piso y se modificaron los sectores de estacionamiento. Finalmente se renovó toda la señalética, cartelería y señalización del edificio.

Las obras se licitaron en septiembre de 2024. Desde entonces, las salas de exposiciones se mantienen cerradas, aunque el museo realiza actividades en otros espacios públicos, clubes, escuelas y aulas de la Universidad Nacional de Rosario, entre otros.

Un nuevo proyecto museográfico

Además de la inauguración de las obras de su edificio, el Museo Gallardo estrenará el viernes un nuevo proyecto museográfico que incluirá la apertura de nuevas muestras.

En la planta baja se expondrá "Ecos una cartografía. Diversidad bio-cultural santafesina", un recorrido por las memorias de un territorio a partir de la construcción de una cartografía, desde una lectura particular del ambiente: con su flora y fauna, su río, sus poblaciones, sus vínculos y sus disputas, como elementos constitutivos y constituyentes de un paisaje en continua transformación.

En tanto, en uno de los entrepisos se exhibirá "Entropías. Arqueología de las colecciones del Gallardo", formada por las colecciones biológicas, paleontológicas y arqueológicas, así como archivos documentales que forman parte del patrimonio natural y cultural de la provincia. La muestra propone reconstruir las historias y los orígenes de esas colecciones, abordándolas desde una arqueología de museo.

El primer piso recuperará las historias de los museos de ciencias naturales. La muestra "Naturaleza expuesta. Fascinación, curiosidad y poder" permitirá situar estos museos como espacios dedicados a comprender, clasificar y exhibir la diversidad del mundo, acompañando las transformaciones profundas en la ciencia, la sociedad y las distintas concepciones de naturaleza durante la modernidad.

En tanto, el segundo entrepiso dará lugar a muestras artísticas que tengan su inspiración en la naturaleza. Allí se habilitará la muestra temporaria: "Al otro lado del cut. Fotografía y taxidermia. El misterio del pasaje de la vida a la imagen".

El Museo Gallardo propone conocer a la Santa Fe de hace 8.000 años.

Un museo casi centenario

El año pasado, el Museo Gallardo celebró sus 85 años. La institución fue creada el 23 de agosto de 1945, en principio como filial del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino, que ya funcionaba en la ciudad de Santa Fe.

En 1950, el Gallardo se independizó del museo santafesino del Ameghino y, a la busca de una sede, encontró un lugar en 1967 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario —ex Palacio de Justicia— locación en la que funcionó hasta el 1 de julio de 2003. Ese día, la historia del museo se partió en dos: un voraz incendio destruyó sus instalaciones, sus muebles e inmuebles, un 80% de sus colecciones y la documentación concerniente, su biblioteca con más de 10.000 textos, fascículos, separatas, folletos y gran parte de la documentación institucional.

A partir de este suceso, comienzan a revisarse las misiones históricas del museo y el lugar que la institución ocupa en la ciudadanía, recuperando el acervo educativo, cultural y científico.

En septiembre de 2006, se reinaugura el Museo Gallardo en el edicio de la actual Sede de Gobierno, locación que ocupa desde hace 20 años.